Taxiuri autonome Waymo, fără șofer și fără pasageri, au circulat aparent fără motiv pe străzile rezidențiale dintr-un cartier din orașul american Atlanta. Situația neobișnuită a provocat blocaje majore și nemulțumire în rândul localnicilor.

De ce au invadat aceste taxiuri autonome Waymo Atlanta

Problemele au fost semnalate în cartierul Buckhead din nord-vestul orașului din statul american Georgia. Oamenii au povestit că mașinile au început să apară constant pe străzile înfundate din zonă, ca și cum ar fi prinse într-o buclă de navigație.

Imaginile surprinse de rezidenți arată mai multe vehicule care se învârt repetitiv pe străzi cu o singură ieșire sau formează ambuteiaje.

NEW: 50 empty Waymos invade Atlanta neighborhoods and circle their cul-de-sacs for hours early in the mornings. Residents say they are getting waymo traffic than usual and have tried combating the cars with a neon green sign, which only made the problem worse. The Waymos… — Collin Rugg (@CollinRugg)

Ce măsuri au fost luate

Potrivit locuitorilor, aproximativ 50 de vehicule au traversat cartierul în ultimele zile, deși nu aveau pasageri și nu păreau să aibă un scop clar. Oamenii au reclamat faptul că prezența mașinilor le pune în pericol siguranța, scrie

„Familii locuiesc aici, avem animale mici și de companie, avem copii care urcă în autobuz dimineața și pur și simplu nu ne simțim în siguranță cu traficul ăsta”, au reclamat oamenii din cartierul rezidențial.

Oamenii au mers până acolo încât au amplasat un indicator rutier improvizat pentru a încerca să țină mașinile departe de străzile rezidențiale.

Residents in a northwest Atlanta neighborhood are raising concerns over Waymo self-driving vehicles crowding their streets. „It’s almost every little cul-de-sac in our area, so I think it’s a problem,” a resident told WSB-TV. — ABC News (@ABC)

Cum a reacția compania care deține taxiurile

Compania Waymo, deținută de Alphabet, folosește inteligență artificială pentru navigație și siguranță, iar vehiculele sale circulă deja în peste 10 orașe americane.

Reprezentanții companiei au anunțat că iau foarte în serios feedbackul comunității și au susținut că au remediat deja problema.

Acesta nu este singurul incident recent în care sunt implicate vehiculele companiei.

Waymo a anunțat săptămâna aceasta că retrage aproximativ 3.800 de robotaxiuri din , după ce a identificat riscul ca vehiculele să intre pe drumuri inundate cu limite de viteză mai ridicate.