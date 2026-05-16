SUA a anulat desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia. Decizia a fost confirmată vineri de o înaltă oficialitate militară americană. Momentul vine într-un contextul în care Washingtonul își reorganizează forțele în Europa.

Ce explicații au fost oferite după ce SUA a anulat trimiterea trupelor

Generalul Christopher LaNeve (SUA) a fost întrebat despre această decizie în timpul unei audieri parlamentare. Acesta a explicat că decizia a fost luată în urma unor instrucțiuni clare primite de la conducerea comandamentului european privind reducerea efectivelor militare din regiune, scrie .

În acest sens, generalul Christopher LaNeve, șeful Statului-major interimar al forțelor terestre, a explicat contextul acestei decizii în cadrul audierilor:

„Am lucrat în cooperare strânsă cu el și ni s-a părut logic ca această brigadă să nu fie desfășurată în cele din urmă”, a declarat generalul Christopher LaNeve.

Pentagonul anunțase anterior că din Germania. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării american, Sean Parnell, a precizat că această operațiune ar urma să fie încheiată în următoarele șase până la 12 luni.

Ce reacții politice au apărut la Washington după decizie

Decizia de a opri trimiterea militarilor în Polonia a stârnit critici dure în rândul parlamentarilor americani, deoarece se tem că vor pierde încrederea din partea aliaților externi.

Un congresmen republican a subliniat că autoritățile de la Varșovia nu au fost informate din timp despre această modificare.

La Washington, congresmenul republican Don Bacon a criticat dur hotărârea și a evidențiat lipsa de comunicare cu partenerii externi:

„Anularea este o „sursă de încurcături” pentru SUA, iar Polonia „nu era la curent” despre această schimbare”, a declarat Don Bacon.

De asemenea, opoziția față de această măsură a fost completată și de reprezentanții partidei democrate din Congres. Deputata democrată Marilyn Strickland și-a exprimat regretul că această decizie „lasă să se creadă că SUA nu sunt un aliat fiabil”.