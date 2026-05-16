B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Schimbare de strategie la Washington. SUA a anulat trimiterea a 4.000 de soldați în Polonia. Care sunt motivele din spatele deciziei

Schimbare de strategie la Washington. SUA a anulat trimiterea a 4.000 de soldați în Polonia. Care sunt motivele din spatele deciziei

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 08:22
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Schimbare de strategie la Washington. SUA a anulat trimiterea a 4.000 de soldați în Polonia. Care sunt motivele din spatele deciziei
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce explicații au fost oferite după ce SUA a anulat trimiterea trupelor
  2. Ce reacții politice au apărut la Washington după decizie

SUA a anulat desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia. Decizia a fost confirmată vineri de o înaltă oficialitate militară americană. Momentul vine într-un contextul în care Washingtonul își reorganizează forțele în Europa.

Ce explicații au fost oferite după ce SUA a anulat trimiterea trupelor

Generalul Christopher LaNeve (SUA) a fost întrebat despre această decizie în timpul unei audieri parlamentare. Acesta a explicat că decizia a fost luată în urma unor instrucțiuni clare primite de la conducerea comandamentului european privind reducerea efectivelor militare din regiune, scrie Agerpres.

În acest sens, generalul Christopher LaNeve, șeful Statului-major interimar al forțelor terestre, a explicat contextul acestei decizii în cadrul audierilor:

Am lucrat în cooperare strânsă cu el și ni s-a părut logic ca această brigadă să nu fie desfășurată în cele din urmă”, a declarat generalul Christopher LaNeve.

Pentagonul anunțase anterior că Washingtonul va retrage 5.000 de soldați din Germania. Purtătorul de cuvânt al Departamentului Apărării american, Sean Parnell, a precizat că această operațiune ar urma să fie încheiată în următoarele șase până la 12 luni.

Ce reacții politice au apărut la Washington după decizie

Decizia de a opri trimiterea militarilor în Polonia a stârnit critici dure în rândul parlamentarilor americani, deoarece se tem că vor pierde încrederea din partea aliaților externi.

Un congresmen republican a subliniat că autoritățile de la Varșovia nu au fost informate din timp despre această modificare.

La Washington, congresmenul republican Don Bacon a criticat dur hotărârea și a evidențiat lipsa de comunicare cu partenerii externi:

„Anularea este o „sursă de încurcături” pentru SUA, iar Polonia „nu era la curent” despre această schimbare”, a declarat Don Bacon.

De asemenea, opoziția față de această măsură a fost completată și de reprezentanții partidei democrate din Congres. Deputata democrată Marilyn Strickland și-a exprimat regretul că această decizie „lasă să se creadă că SUA nu sunt un aliat fiabil”.

Tags:
Citește și...
(VIDEO) Zeci de taxiuri fără șofer s-au strâns în fața caselor, fără pasageri. Misterul mașinilor blocate în buclă
Externe
(VIDEO) Zeci de taxiuri fără șofer s-au strâns în fața caselor, fără pasageri. Misterul mașinilor blocate în buclă
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Externe
Ebola lovește din nou în estul Africii. Peste 60 de morți au fost înregistrate
Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată
Externe
Un bărbat care a vizitat 105 țări a dezvăluit destinațiile celebre în care nu ar mai merge niciodată
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Externe
Genetica ar putea determina succesul mai mult decât mediul în care creștem
Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea
Externe
Patrick Bruel, unul dintre cei mai iubiți cântăreți francezi, vizat de noi acuzații de viol. O celebră jurnalistă rupe tăcerea
Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
Externe
Scene ca în filme după un accident aviatic în largul Floridei. 11 oameni au plutit ore întregi în ocean și au scăpat cu viață
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Externe
Gaza revine în centrul confruntărilor. Israelul încearcă să lovească noua conducere militară Hamas
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Externe
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Externe
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Externe
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Ultima oră
12:50 - Galați: Accident neobișnuit pe strada Brăilei după ce o mașină a izbit în plin un bancomat
12:31 - Angajații din Guvern intră în grevă japoneză din cauza Oanei Gheorghiu. Sindicatul acuză și un caz de trafic de influență
11:57 - Cod portocaliu de ploi torențiale și cod galben de vijelii puternice. Meteorologii anunță fenomene extreme în peste 20 de județe
11:30 - Luptă strânsă pentru trofeul Eurovision. Cine sunt favoriți și pe ce poziție neașteptată a ajuns Alexandra Căpitănescu
11:10 - AUR cere explicații Guvernului privind posibile favoritisme față de grupul Schwarz
10:26 - Accident deosebit de grav în București. Un motociclist a pierdut controlul și s-a izbit de un parapet
10:03 - Calendar ortodox 16 mai, ziua sfinților din Bucovina: Minunea osemintelor găsite după 200 de ani
09:48 - Vremea, 16 mai aduce ploi torențiale și vijelii în România
09:29 - Nota de plată pentru criza politică/ România riscă retrogradarea economică dacă nu se găsește rapid un nou Guvern. Avertisment S&P Global: „Dizolvarea coaliţiei va complica eforturile de reducere a dublului deficit”
08:49 - (VIDEO) Zeci de taxiuri fără șofer s-au strâns în fața caselor, fără pasageri. Misterul mașinilor blocate în buclă