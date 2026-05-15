B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar

Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar

Răzvan Adrian
15 mai 2026, 19:25
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Au cumpărat un „sat” în Franța la preț de apartament. Visul de pensionare s-a transformat într-un coșmar
sursa foto: X/ @jnbarrot
Cuprins
  1. „Satul” de vis care a venit la pachet cu un șoc financiar
  2. De la „vis de pensionare” la un „șantier permanent”
  3. O viață rustică, dar pe muchie de buget
  4. Un vis care continuă, dar cu limitări financiare

Un cuplu britanic care a vrut să își schimbe complet viața a ajuns în centrul unei povești cu aer de reality-show! Au cumpărat o fermă izolată în Franța pentru circa 69.000 de lire, dar renovarea le-a consumat deja economiile planificate, potrivit unei relatări din Daily Mail, citat de Știrile Pro Tv.

„Satul” de vis care a venit la pachet cu un șoc financiar

Ben Pearson, și soțul său Nathan, 32 de ani, au găsit în zona Sainte-Segros o proprietate abandonată pe care au tratat-o ca pe un proiect de viață.
La prima vedere, prețul de 69.125 de lire părea o afacere imposibil de ratat! Casă, anexe și două hectare de teren în inima Franței rurale, un vis devenit realitate pentru cei doi.

Doar că „afacerea bună” a început rapid să scoată la suprafață costuri ascunse masive.

De la „vis de pensionare” la un „șantier permanent”

Cei doi aveau un plan simplu! Să se retragă liniștiți în Franța, departe de ritmul agitat din Marea Britanie.

Realitatea a arătat însă complet diferit când au văzut costurile legate de instalații electrice, apă, canalizare și lucrări de bază care au „topit” rapid bugetul de 100.000 de lire.

„Bugetul de 100.000 de lire s-a dus complet”, au recunoscut cei doi, potrivit Daily Mail.

În loc de o casă gata de locuit, au ajuns să trăiască luni întregi într-o rulotă amplasată în hambar.

O viață rustică, dar pe muchie de buget

Chiar dacă au reușit să finalizeze doar trei camere, cuplul continuă să vadă proiectul ca pe o aventură asumată.
Livingul, dormitorul și o bucătărie parțial funcțională sunt singurele spații complet utilizabile în acest moment.

Nathan a descris experiența ca fiind intensă, cu obstacole financiare și dificultăți de adaptare la viața rurală din Franța.

„A fost o experiență grozavă, dar cu multe provocări pe care a trebuit să le depășim”, a spus acesta, conform sursei citate.

Un vis care continuă, dar cu limitări financiare

Deși planurile inițiale au fost foarte ambițioase, următoarele etape ale renovării sunt acum dictate de bugetul lor lunar.

Fiecare lucrare depinde de cât reușesc cei doi să economisească, iar unele proiecte au fost deja amânate sau anulate.

Chiar și așa, cei doi spun că nu regretă decizia luată și continuă să își transforme proprietatea într-un „sat” locuibil, puțin câte puțin.

Povestea celor doi arată cum un vis aparent ieftin poate deveni rapid un proiect care devine extrem de costisitor, în care mutatul la țară se lovește de realitatea financiară privind renovările. Totuși, pentru cei doi, aventura nu este gata, fiind pregătiți să investească în continuare

Tags:
Citește și...
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Externe
Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Externe
Tentativă de răpire a unei fetițe de 2 ani în Italia. Un bărbat a fost oprit de trecători înainte de intervenția poliției.
Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)
Externe
Pizzeria de pe balcon care a cucerit internetul. Cum a transformat un bărbat propria locuință într-o afacere virală (VIDEO)
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Externe
Harry și Meghan schimbă din nou direcția pe Netflix. După proiectele de tip lifestyle și documentar, cuplul mizează acum pe un film despre războiul din Afganistan
Cinci italieni au murit în Maldive în timpul unor scufundări. Ce s-a întâmplat cu grupul de cercetători
Externe
Cinci italieni au murit în Maldive în timpul unor scufundări. Ce s-a întâmplat cu grupul de cercetători
Germania: Reguli noi pentru românii care trăiesc din ajutoare sociale. „Există un sentiment de nedreptate în rândul populației”
Externe
Germania: Reguli noi pentru românii care trăiesc din ajutoare sociale. „Există un sentiment de nedreptate în rândul populației”
Topul celor mai ieftine destinații din Europa. Unde poți petrece un weekend cu doar 52 de euro
Externe
Topul celor mai ieftine destinații din Europa. Unde poți petrece un weekend cu doar 52 de euro
(VIDEO) Donald Trump, primit la sediul „interzis” al puterii din Beijing. Ce a declarat președintele despre întâlnirea cu Xi Jinping
Externe
(VIDEO) Donald Trump, primit la sediul „interzis” al puterii din Beijing. Ce a declarat președintele despre întâlnirea cu Xi Jinping
Protestele din Serbia, au fost întrerupte de un incident grav. O mașină a intrat în grupul de manifestanți.
Externe
Protestele din Serbia, au fost întrerupte de un incident grav. O mașină a intrat în grupul de manifestanți.
Lituania critică statele europene care „nu iau în serios” apărarea. Mesaj dur despre NATO și sprijinul pentru Ucraina
Externe
Lituania critică statele europene care „nu iau în serios” apărarea. Mesaj dur despre NATO și sprijinul pentru Ucraina
Ultima oră
21:31 - Orașul din România care a cucerit turiștii în 2026. A fost votat masiv și a lăsat în urmă destinații celebre
21:29 - Bolojan a dezvăluit proiectul unde statul a cheltuit 240 de milioane de dolari degeaba: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”
21:17 - Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
21:04 - Ce spune Traian Băsescu despre alegerile anticipate și care ar trebui să fie prioritatea României: „Eu zic să luăm banii” (VIDEO)
21:01 - Theodor Stolojan: „România are nevoie de Bolojan acum”. Ce spune despre mesajul lui Băsescu și poziția PNL în criza politică
20:49 - Oana Roman, mărturisire dureroasă pe Instagram. Vedeta vorbește despre 35 de ani de jigniri, etichete și „lupta pentru libertate”
20:39 - Traian Băsescu: „Pentru mulți, domnul Bolojan e un soi de Mesia, dar un om politic, care înțelege și prioritățile statului, nu ar face așa ceva”. Ce soluție propune fostul președinte (VIDEO)
20:19 - Bucureştiul, noua destinaţie pentru turismul de wellness. Străinii vin în România după recomandările ChatGPT: „Mi-a plăcut foarte mult”
20:17 - Escaladare în conflictul din Ucraina. Zelenski avertizează Belarus și anunță noi atacuri asupra Rusiei după bombardamentul de la Kiev
20:11 - Dragoș Pîslaru spune că nu îi ajung banii din salariul de ministru, deși încasează 12.800 de lei pe lună: „Soția mă întreține”. De ce ascunde locul de muncă al acesteia