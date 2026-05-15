Un cuplu britanic care a vrut să își schimbe complet viața a ajuns în centrul unei povești cu aer de reality-show! Au cumpărat o fermă izolată în Franța pentru circa 69.000 de lire, dar renovarea le-a consumat deja economiile planificate, potrivit unei relatări din Daily Mail, citat de Știrile Pro Tv.

„Satul” de vis care a venit la pachet cu un șoc financiar

Ben Pearson, și soțul său Nathan, 32 de ani, au găsit în zona Sainte-Segros o proprietate abandonată pe care au tratat-o ca pe un proiect de viață.

La prima vedere, prețul de 69.125 de lire părea o afacere imposibil de ratat! , anexe și două hectare de teren în inima Franței rurale, un vis devenit realitate pentru cei doi.

Doar că „afacerea bună” a început rapid să scoată la suprafață costuri ascunse masive.

De la „vis de pensionare” la un „șantier permanent”

Cei doi aveau un plan simplu! Să se retragă liniștiți în Franța, departe de ritmul agitat din Marea Britanie.

Realitatea a arătat însă complet diferit când au văzut legate de instalații electrice, apă, canalizare și lucrări de bază care au „topit” rapid bugetul de 100.000 de lire.

„Bugetul de 100.000 de lire s-a dus complet”, au recunoscut cei doi, potrivit .

În loc de o casă gata de locuit, au ajuns să trăiască luni întregi într-o rulotă amplasată în hambar.

O viață rustică, dar pe muchie de buget

Chiar dacă au reușit să finalizeze doar trei camere, cuplul continuă să vadă proiectul ca pe o aventură asumată.

Livingul, dormitorul și o bucătărie parțial funcțională sunt singurele spații complet utilizabile în acest moment.

Nathan a descris experiența ca fiind intensă, cu obstacole financiare și dificultăți de adaptare la viața rurală din Franța.

„A fost o experiență grozavă, dar cu multe provocări pe care a trebuit să le depășim”, a spus acesta, conform sursei citate.

Un vis care continuă, dar cu limitări financiare

Deși planurile inițiale au fost foarte ambițioase, următoarele etape ale renovării sunt acum dictate de bugetul lor lunar.

Fiecare lucrare depinde de cât reușesc cei doi să economisească, iar unele proiecte au fost deja amânate sau anulate.

Chiar și așa, cei doi spun că nu regretă decizia luată și continuă să își transforme proprietatea într-un „sat” locuibil, puțin câte puțin.

Povestea celor doi arată cum un vis aparent ieftin poate deveni rapid un proiect care devine extrem de costisitor, în care mutatul la țară se lovește de realitatea financiară privind renovările. Totuși, pentru cei doi, aventura nu este gata, fiind pregătiți să investească în continuare