Zeci de persoane ucise într-un atac sinucigaș cu bombă la un eveniment politic din Pakistan (VIDEO)

Cel puțin 40 de persoane au fost ucise și peste 130 au fost rănite, duminică, într-un atac sinucigaș cu bombă la un miting politic din Khyber Pakthunkhwa, provincie aflată în nord-vestul Pakistanului, a anunțat poliția pakistaneză, potrivit .

Explozia a avut loc la un eveniment partidului JUI-F, cunoscut pentru legăturile sale cu zona politică dură a islamului, în Bajaur, o fostă zonă tribală care se află la frontiera cu Afganistan.

Șeful poliției din provincie, Akhtar Hayat, a declarat pentru Reuters că explozia a fost provocată de un atacator sinucigaș.

At least 40 people have been killed in an explosion at a political rally in northwestern Pakistan.

Nearly 200 people, including children, were also injured when the suicide bombing went off at a rally.

Read more here:

— Sky News (@SkyNews)