Ajutorul de șomaj poate fi obținut și de lucrătorii care au încheiat un cu durată limitată. Legislația impune o serie de condiții pentru ca solicitantul aflat în această situație să primească indemnizația.

Regulile în care se acordă ajutorul de șomaj

Expirarea contractului individual de muncă dă posibilitatea angajatului să solicite ajutorul de șomaj, în condițiile legii. privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării , arată că pot beneficia de indemnizație persoanele cărora le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor. Reglementarea include și încetarea contractului la expirarea termenului pentru care a fost încheiat.

Legea mai stabilește și alte situații neimputabile după cum urmează:

concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului, cum este desființarea postului;

concedierea pentru inaptitudine fizică sau psihică;

concedierea pentru necorespundere profesională;

retragerea autorizațiilor, avizelor sau atestatelor necesare exercitării profesiei;

reintegrarea pe post a unui salariat concediat nelegal;

încetarea contractului de muncă temporară la finalul misiunii.

Ce condiții trebuie să îndeplinească salariatul?

În cazul lucrătorilor cărora le-a expirat contractul de muncă, ajutorul de șomaj este acordat dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. În primul rând, stagiul de de cotizare trebuie să fie de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare înregistrării cererii pentru ajutor de șomaj. La stabilirea intervalului de 24 de luni pentru care se calculează stagiul minim de cotizare nu sunt luate în considerare anumite intervale:

perioadele de suspendare a raporturilor de muncă, cu excepția concediilor medicale plătite de angajator;

perioada de pensionare pentru invaliditate mai mică de 12 luni, dacă persoana și-a redobândit capacitatea de muncă;

perioada dintre suspendarea raporturilor de muncă și încetarea motivului suspendării;

perioada dintre încetarea raporturilor de muncă și rămânerea definitivă a hotărârii de reintegrare în muncă, dacă nu depășește 12 luni.

Solicitantul indemnizației nu trebuie să realizeze venituri legale sau dacă realizează, acestea să fie mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (ISR) în vigoare. În prezent ISR este de 660 de lei. O altă condiție este ca persoana care solicită ajutorul să nu îndeplinească condițiile de pensionare și să fie înregistrată la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă.

Legea stabilește că indemnizația de șomaj se acordă, la cerere, de la data încetării raporturilor de muncă, cu condiția ca solicitarea să fie depusă în termen de cel mult 10 zile. Dacă cererea este depusă după expirarea acestui termen, dar nu mai târziu de 12 luni de la încetarea contractului, indemnizația se acordă de la data înregistrării cererii. Depășirea termenului de 12 luni duce la pierderea dreptului.

Suma plătită pentru ajutorul de șomaj

Ajutorul de șomaj are o valoare care este stabilită diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare. Lucrătorii cu un stagiu mai mic de un an primesc o sumă egală cu ISR în vigoare la data stabilirii dreptului. În 2026, valoarea este de 660 de lei. Pentru persoanele cu stagii mai mari, la IRS se adaugă și un procent aplicat asupra mediei veniturilor care au constituit baza de calcul al contribuțiilor în ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare:

3% pentru un stagiu de cel puțin trei ani;

5% pentru un stagiu de cotizare de cel puțin cinci ani;

7% pentru un stagiu de cel puțin 10 ani;

10% pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.

Plata se face tot în funcție de stagiul de cotizare, după cum urmează: