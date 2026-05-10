Vladimir Putin se bazează pe Donald Trump și pe emisarii trimiși de la Kremlin pentru a încheia din Ucraina în favoarea sa.

Vladimir Putin vrea să primească Donbasul

se aşteaptă la reluarea rapidă a eforturilor de mediere ale Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Declarația lui Iuri Uşakov, consilierul lui Vladimir Putin, responsabil cu negocierile, care a fost citat de dpa. El a afirmat că reglementarea conflictului ucrainean va bate pasul pe loc chiar şi după alte zeci de runde de discuţii.

El consideră că responsabil pentru blocaj este Kievul care nu acceptă să cedeze Donbasul revendicat de Rusia. Armata ucraineană refuză să se retragă de pe teritoriul provinciei, din zonele pe care le controlează în regiunile Lugansk şi Doneţk. El a insistat că autorităţile de la Kiev trebuie să-și dea seama că retragerea forţelor din Donbas este inevitabilă.

„Până când Ucraina nu va face acest pas, putem avea alte zeci de runde de negocieri, dar vom bate pasul pe loc, înţelegeţi? Asta e problema. (,,,) În Ucraina, ei ştiu că trebuie să facă asta şi, oricum, o vor face mai devreme sau mai târziu”, a afirmat Uşakov, citat de agenţia de presă oficială ruse TASS.

Retragerea forţelor ucrainene din Donbas este una dintre cele mai importante cerințe impuse de Moscova pentru o soluţie negociată cu Kievul, notează TASS.

Ucraina respinge ideea retragerii din Donbas

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins în repetate rânduri această cerere a lui Vladimir Putin. Până în prezent, forţele ruse nu au reuşit să cucerească oraşele Kramatorsk şi Sloviansk din regiunea Doneţk (est), de importanţă strategică, pe care le consideră esenţiale pentru apărarea căilor de acces către Kiev. Însă cealaltă regiune a Donbasului, Lugansk, se află aproape în totalitate sub controlul Moscovei.

Putin s-a arătat dispus să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski, dar numai pentru a semna un tratat de pace. El a refuzat să se întâlnească pentru negocieri propriu-zise, notează EFE. Pe de altă parte, Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin pe un teritoriu neutru. El susţine că Constituţia ţării sale îi interzice cedarea de teritoriu şi solicită să se pună accentul pe necesitatea unor garanţii de securitate pentru Ucraina.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica aceasta că sancţiunile împotriva Rusiei şi alte forme de presiune dau rezultate. El a subliniat că cooperarea în acest sens în Europa trebuie să rămână solidă.

„Este clar că efectul combinat al sancţiunilor împotriva Rusiei şi al altor forme de presiune dă rezultatele dorite. Mulţumesc tuturor celor care contribuie la acest efort!”, a scris el într-o postare pe reţelele de socializare.

Vladimir Putin așteaptă salvarea de la Trump

Iuri Uşakov a vorbit despre emisarii pe care i-a însărcinat să medieze încheierea războiului din Ucraina. El a afirmat că trimisul special Steve Witkoff şi ginerele lui Trump vor sosi în curând la Moscova, însă nu a precizat care este data.

În acest sens, consilierul lui Vladimir Putin a spus că armistiţiul de trei zile a fost convenit în urma unor discuţii telefonice care s-au întins pe parcursul a două zile cu SUA.

Witkoff şi Kushner au mediat şi în trecut discuţiile între Rusia şi Ucraina. Ei nu au reușit să obţină progrese reale. Iar Uşakov a menţionat că aceştia au fost implicaţi şi în discuţiile privind conflictul din Orientul Mijlociu.