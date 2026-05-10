Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale

Adrian Teampău
10 mai 2026, 22:26
Keir Starmer Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Keir Starmer este sub presiune
  2. Marea Britanie riscă instabilitatea politică
  3. Care este miza apelurilor la demiterea lui Keir Starmer

Keir Starmer, premierul britanic, refuză să dea curs solicitărilor de a demisiona și spune că proiectul său de guvernare este pentru o perioadă de zece ani. 

Keir Starmer este sub presiune

Premierul britanic a declarat că va continua lupta politică, spunând că guvernul său este gândit ca un proiect care se va întinde pe zece ani. Keir Starmer refuză să ia în considerare apelurile tot mai numeroase la demisie. Aceata în ciuda înfrângerii suferită de partidul său la alegerile locale de la începutul acestei săptămâni, relatează Reuters.

Partidul Laburist a obținut cele mai slabe rezultate la alegerile locale, pentru un partid aflat la guvernare, din ultimii peste 30 de ani. În schimb, formațiunea populistă Reform UK a avut rezultate semnificative. Acest eșec a determinat un număr tot mai mare de parlamentari laburişti să ceară plecarea premierului.

Întrebat de ziarul The Observer dacă va conduce Partidul Laburist la următoarele alegeri generale şi dacă va exercita un al doilea mandat complet, Starmer a confirmat.

„Nu voi renunţa la funcţia pentru care am fost ales în iulie 2024. Nu voi arunca ţara în haos”, a declarat premierul britanic

Marea Britanie riscă instabilitatea politică

Până în prezent, cabinetul lui Keir Starmer i-a rămas loial, în pofida pierderilor înregistrate joi. Dacă ar fi înlăturat în următoarele săptămâni, Marea Britanie ar ajunge la al şaptelea prim-ministru în ultimul deceniu. Ministrul educaţiei, Bridget Phillipson, a declarat că are încredere că premierul poate redresa situaţia. Ea a afirmat că acesta va va prezenta luni o „nouă direcţie” pentru Marea Britanie.

„Am primit o adevărată lecţie din partea alegătorilor, nu putem nega acest lucru. Trebuie să reflectăm serios la aceasta”, a spus ea.

Catherine West, fost ministru al cabinetului Starmer a cerut membrilor guvernului să ia măsuri pentru îndepărtarea premierului până luni. Altfel, a ameninţat că va căuta sprijin pentru declanşarea unor schimbări la conducerea partidului. Regulile interne stabilesc că este nevoie de susţinerea a 20%, 81 de deputaţi, pentru declanşarea unei contestări a conducerii. Aproximativ 30 de parlamentari şi-au exprimat public opoziţia faţă de Starmer.

West a spus că va asculta discursul premierului de luni înainte de a lua o decizie finală privind lansarea unei contestări. Totuşi, unii parlamentari laburişti, adesea critici la adresa lui Starmer, şi-au îndemnat colegii să nu susţină planul acesteia.

Care este miza apelurilor la demiterea lui Keir Starmer

John McDonnell, parlamentar laburist responsabilul al partidului pentru finanţe în timpul conducerii fostului lider Jeremy Corbyn, este de părere că există interese din umbră care se folosesc de West pentru a forţa o competiţie internă timpurie. Un alt parlamentar, Ian Byrne, a avertizat împotriva unei tentative grăbite de schimbare a conducerii. El acuză o clică de partid care ar manipula o astfel de schimbare.

Primarul regiunii Greater Manchester, Andy Burnham, considerat un potenţial candidat de stânga, nu este în prezent deputat. Prin urmare nu îndeplinește condițiile necesare pentru a candida la alegerile care vor avea loc în curând.

Keir Starmer trebuie să convoace următoarele alegeri naţionale până în 2029. Dacă va rămâne în funcţie pe durata unui al doilea mandat complet, ar deveni al treilea lider britanic cu cel mai lung mandat neîntrerupt din ultimele două secole, după Margaret Thatcher şi Tony Blair.

