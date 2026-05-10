Donald Trump nu reușește să găsească o soluție pentru a pune capăt cu Iranul. În aceste condiții, va apela la China, mai exact la Xi Jinping pentru ajutor.

Donald Trump va apela la China ca să sfârșească războiul

Vizita în va fi folosită de Donald Trump pentru a exercita presiuni asupra dictatorului comunist pentru a-l implica în demersurile pentru încheierea războiului cu Iran. Potrivit unui oficial american, șeful de la va folosi acest prilej pentru a încerca să obțină ajutorul Beijingului. Statele Unite doresc un acord cu Iranul pentru o retragere onorabilă din acest conflict, relatează AFP.

„Mă aştept ca preşedintele să exercite presiuni”, a declarat jurnaliştilor acest oficial sub protecţia anonimatului.

El a subliniat că Trump a procedat la fel și în timpul recentelor sale apeluri telefonice cu liderul chinez. Șeful de la Casa Albă a ridicat în mai multe rânduri problema veniturilor furnizate de China Iranului şi Rusiei prin achiziţionarea de hidrocarburi, precum şi a vânzărilor de bunuri cu dublă utilizare, civilă şi militară.

„Mă aştept ca această conversaţie să continue”, a adăugat el.

Ce teme vor fi discutate la Beijing

Donald Trump va sosi la Beijing miercuri seara, a declarat presei Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt adjunctă a executivului american. Agenda vizitei cuprinde, o ceremonie de bun venit şi o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping, joi dimineaţă. Conform programului oficial, va urma o vizită la Templul Cerului, joi după-amiază şi un banchet de stat seara.

Xi Jinpig și Trump vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri, înaintea revenirii celui din urmă la Washington.

Pe agenda discuțiilor se află mai multe subiecte, între care problema sancţiunilor recente adoptate de Statele Unite împotriva Chinei în contextul războiului din Iran. De asemenea, se va discuta despre situația comerțului dintre cele două țări, a tarifelor vamale şi despre inteligenţa artificială, a anunţat Casa Albă.

Donald Trump vrea să reechilibreze relația cu China

Această vizită va fi ocazia pentru Donald Trump să reechilibreze relaţia cu China şi să acorde prioritate reciprocităţii şi echităţii pentru a restaura independenţa economică americană, a declarat Anna Kelly. În urma acestui demers se așteaptă să se încheie „acorduri bune”.

„Va fi o vizită de o importanţă simbolică considerabilă”, a spus ea.

Statele Unite şi China vor examina posibilitatea de a prelungi armistiţiul comercial încheiat în octombrie anul trecut în Coreea de Sud. Cu toate acestea tensiunile dintre cele două părți rămân la un nivel ridicat din cauza taxelor vamale masive impuse de Trump.

Trump lansează noi amenințări la adresa Iranului

Donald Trump a acuzat duminică că-şi bate joc de SUA de decenii şi a promis că nu vor mai râde foarte mult timp, relatează AFP. Noile amenințări vin după ce Iranul a răspuns planului american vizând să capăt într-un mod durabil războiului

„Iranul duce cu vorba SUA şi restul lumii de 47 de ani. (…) îşi bat joc de ţara noastră, care şi-a regăsit de acum grandoarea, dar nu vor mai râde foarte mult timp”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat a primit deja răspunsul guvernului iranian la ultima propunere de pace prezentată de Statele Unite, potrivit EFE. Sharif a dezvăluit că generalul Asim Munir l-a informat cu privire la primirea documentului iranian, dar a evitat să ofere detalii despre conţinut din motive de securitate diplomatică.

„Şeful armatei mi-a spus acum câteva clipe că răspunsul Iranului a fost primit. Nu pot oferi mai multe detalii”, a declarat premierul în faţa conducerii militare şi politice a ţării.