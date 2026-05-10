B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping

Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping

Adrian Teampău
10 mai 2026, 23:53
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Donald Trump și Xi Jinping Sursa foto: Captura video X
Cuprins
  1. Donald Trump va apela la China ca să sfârșească războiul
  2. Ce teme vor fi discutate la Beijing
  3. Donald Trump vrea să reechilibreze relația cu China
  4. Trump lansează noi amenințări la adresa Iranului

Donald Trump nu reușește să găsească o soluție pentru a pune capăt războiului cu Iranul. În aceste condiții, va apela la China, mai exact la Xi Jinping pentru ajutor. 

Donald Trump va apela la China ca să sfârșească războiul

Vizita în China comunistă va fi folosită de Donald Trump pentru a exercita presiuni asupra dictatorului comunist Xi Jinping pentru a-l implica în demersurile pentru încheierea războiului cu Iran. Potrivit unui oficial american, șeful de la Casa Albă va folosi acest prilej pentru a încerca să obțină ajutorul Beijingului. Statele Unite doresc un acord cu Iranul pentru o retragere onorabilă din acest conflict, relatează AFP.

„Mă aştept ca preşedintele să exercite presiuni”, a declarat jurnaliştilor acest oficial sub protecţia anonimatului.

El a subliniat că Trump a procedat la fel și în timpul recentelor sale apeluri telefonice cu liderul chinez. Șeful de la Casa Albă a ridicat în mai multe rânduri problema veniturilor furnizate de China Iranului şi Rusiei prin achiziţionarea de hidrocarburi, precum şi a vânzărilor de bunuri cu dublă utilizare, civilă şi militară.

„Mă aştept ca această conversaţie să continue”, a adăugat el.

Ce teme vor fi discutate la Beijing

Donald Trump va sosi la Beijing miercuri seara, a declarat presei Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt adjunctă a executivului american. Agenda vizitei cuprinde, o ceremonie de bun venit şi o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping, joi dimineaţă. Conform programului oficial, va urma o vizită la Templul Cerului, joi după-amiază şi un banchet de stat seara.

Xi Jinpig și Trump vor lua ceaiul împreună, apoi vor avea un prânz de lucru vineri, înaintea revenirii celui din urmă la Washington.

Pe agenda discuțiilor se află mai multe subiecte, între care problema sancţiunilor recente adoptate de Statele Unite împotriva Chinei în contextul războiului din Iran. De asemenea, se va discuta despre situația comerțului dintre cele două țări, a tarifelor vamale şi despre inteligenţa artificială, a anunţat Casa Albă.

Donald Trump vrea să reechilibreze relația cu China

Această vizită va fi ocazia pentru Donald Trump să reechilibreze relaţia cu China şi să acorde prioritate reciprocităţii şi echităţii pentru a restaura independenţa economică americană, a declarat Anna Kelly. În urma acestui demers se așteaptă să se încheie „acorduri bune”.

„Va fi o vizită de o importanţă simbolică considerabilă”, a spus ea.

Statele Unite şi China vor examina posibilitatea de a prelungi armistiţiul comercial încheiat în octombrie anul trecut în Coreea de Sud. Cu toate acestea tensiunile dintre cele două părți rămân la un nivel ridicat din cauza taxelor vamale masive impuse de Trump.

Trump lansează noi amenințări la adresa Iranului

Donald Trump a acuzat duminică Iranul că-şi bate joc de SUA de decenii şi a promis că nu vor mai râde foarte mult timp, relatează AFP. Noile amenințări vin după ce Iranul a răspuns planului american vizând să capăt într-un mod durabil războiului

„Iranul duce cu vorba SUA şi restul lumii de 47 de ani. (…) îşi bat joc de ţara noastră, care şi-a regăsit de acum grandoarea, dar nu vor mai râde foarte mult timp”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat a primit deja răspunsul guvernului iranian la ultima propunere de pace prezentată de Statele Unite, potrivit EFE. Sharif a dezvăluit că generalul Asim Munir l-a informat cu privire la primirea documentului iranian, dar a evitat să ofere detalii despre conţinut din motive de securitate diplomatică.

„Şeful armatei mi-a spus acum câteva clipe că răspunsul Iranului a fost primit. Nu pot oferi mai multe detalii”, a declarat premierul în faţa conducerii militare şi politice a ţării.

Tags:
Citește și...
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Externe
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Volodimir Zelenski acuză Moscova de încălcarea armistițiului. Forţele ruse desfăşoară atacuri pe linia frontului
Externe
Volodimir Zelenski acuză Moscova de încălcarea armistițiului. Forţele ruse desfăşoară atacuri pe linia frontului
Netanyahu în contrazice pe Trump. Când se va încheia războiul din Iran
Externe
Netanyahu în contrazice pe Trump. Când se va încheia războiul din Iran
Premierul Netanyahu provoacă un nou scandal. Procurorul general israelian se opune numirii viitorului șef al Mossad
Externe
Premierul Netanyahu provoacă un nou scandal. Procurorul general israelian se opune numirii viitorului șef al Mossad
Rusia vrea să încheie rapid războiul cu Ucraina, dar nu renunță la Donbas. Putin se bazează pe Trump să-și atingă obiectivele
Externe
Rusia vrea să încheie rapid războiul cu Ucraina, dar nu renunță la Donbas. Putin se bazează pe Trump să-și atingă obiectivele
Steagul Uniunii Europene revine pe Parlamentul Ungariei după doisprezece ani de absență. Cum explică noua conducere politică această decizie (VIDEO)
Externe
Steagul Uniunii Europene revine pe Parlamentul Ungariei după doisprezece ani de absență. Cum explică noua conducere politică această decizie (VIDEO)
Nava de croazieră MV Hondius a ancorat în apropiere de Tenerife pentru evacuarea pasagerilor. Cum sunt gestionate persoanele aflate la bord și cazurile medicale
Externe
Nava de croazieră MV Hondius a ancorat în apropiere de Tenerife pentru evacuarea pasagerilor. Cum sunt gestionate persoanele aflate la bord și cazurile medicale
Un rubin de 11.000 de carate a fost descoperit în Myanmar. Unde a fost găsită piatra uriașă și cine controlează acum regiunea (FOTO)
Externe
Un rubin de 11.000 de carate a fost descoperit în Myanmar. Unde a fost găsită piatra uriașă și cine controlează acum regiunea (FOTO)
Rusia a atacat Ucraina în ziua armistițiului. Replica ucrainenilor nu s-a lăsat așteptată
Externe
Rusia a atacat Ucraina în ziua armistițiului. Replica ucrainenilor nu s-a lăsat așteptată
Donald Trump a stabilit destinația soldaților americani pe care vrea să-i retragă din Germania. Unde vor ajunge cei 5.000 de militari
Externe
Donald Trump a stabilit destinația soldaților americani pe care vrea să-i retragă din Germania. Unde vor ajunge cei 5.000 de militari
Ultima oră
23:23 - Doi foști lideri PNL desființează scenariul Bolojan. Șanse minime pentru revenirea la guvernare. Ciucu pare resemnat: PNL ar putea vota un cabinet PSD-UDMR
22:26 - Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
21:47 - Regulile pentru obținerea ajutorului de șomaj. Indemnizația poate fi cerută și după încheirea unui contract pe durată limitată
21:18 - Volodimir Zelenski acuză Moscova de încălcarea armistițiului. Forţele ruse desfăşoară atacuri pe linia frontului
20:47 - Netanyahu în contrazice pe Trump. Când se va încheia războiul din Iran
20:22 - Eșec al oamenilor numiți de Radu Miruță la Avioane Craiova. Ministrul USR le bate obrazul: „Jenant”
19:27 - Premierul Netanyahu provoacă un nou scandal. Procurorul general israelian se opune numirii viitorului șef al Mossad
18:28 - Rusia vrea să încheie rapid războiul cu Ucraina, dar nu renunță la Donbas. Putin se bazează pe Trump să-și atingă obiectivele
18:02 - Ludovic Orban este nerăbdător să revină în PNL. Ce-i recomandă lui Ilie Bolojan
17:30 - Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat la Dej. Când a fost programată ceremonia funerară