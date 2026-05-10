B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Eșec al oamenilor numiți de Radu Miruță la Avioane Craiova. Ministrul USR le bate obrazul: „Jenant”

Eșec al oamenilor numiți de Radu Miruță la Avioane Craiova. Ministrul USR le bate obrazul: „Jenant”

Adrian Teampău
10 mai 2026, 20:22
Eșec al oamenilor numiți de Radu Miruță la Avioane Craiova. Ministrul USR le bate obrazul: „Jenant”
Sursă Foto: Facebook - Radu Miruţă
Cuprins
  1. Fabrica de Avioane Craiova penalizată de Ministerul Apărării
  2. Cum reacționează Miruță în prezent?
  3. Explicațiile directorul de la Fabrica de Avioane Craiova

Fabrica de Avioane Craiova a fost penalizată de Ministerul Apărării cu peste 8,5 milioane de euro. Acest lucru se datorează întârzierii livrării unui lor de avioane de antrenament IAR 99 Standard.

Conducerea companiei craiovene este asigurată de un colectiv format din membri USR, numit de Radu Miruță pe vremea când era ministru al Economiei. Acum, după eșecul pe care l-au înregistrat colegii săi, tot ce poate spune ministrul este: „Jenant”

Fabrica de Avioane Craiova penalizată de Ministerul Apărării

Ministerul Apărării, condus de Radu Miruță, a penalizat Fabrica de Avioane Craiova, aducând-o în pragul falimentului, cu 8,5 milioane de euro, conform TVR Info. Motivul este legat de întârzierile uriașe pe care fabrica le-a avut în livrarea unor avioane de antrenament.

Potrivit sursei citate, compania craioveană a fost angajată să livreze, Ministerului Apărărării, un număr de 10 avioane de antrenament IAR 99 Standard. Termenul inițial a fost finalul anului 2024, dar nu a fost respectat. O perioadă firma a dat vina pe lipsa unui software. Însă, la momentul recepției, oficialii ministerului au constatat că de pe aparate lipsea o componentă a sistemului de navigație ce trebuia comandată în SUA.

Trebuie spus că, din vara lui 2025, conducerea firmei este asigurată de un consiliu de administrație numit direct de Radu Miruță, pe atunci ministru al Economiei. Trei dintre cei cinci membri, au fost asociați cu USR. Este vorba despre Nicu Fălcoi, care a preluat conducerea fabricii, Claudia Gasparini și Iulia Dudu. A și fost acuzat, de senatorul de Dolj Marian Vasile că și-a plasat colegii de partid la conducerea acestei companii strategice.

„Dacă ne uităm pe ce criterii s-au făcut astea, pentru că sunt acuzat: domnule, i-ai dat la o parte pe cei de la PSD și i-ai pus pe ăia de la USR. (…) Oamenii pe care i-am numit s-au numit pe competențe. Puțini dintre ei au fost membrii de partid. Dacă e să ne uităm la Avioane Craiova, o companie a statului român, acolo am numit, pentru 2.774 de lei, un membru USR (fostul senator Nicu Fălcoi – n. red.) care a fost vicepreședinte al Adunării Parlamentare NATO, președinte de Comisie SRI și SIE din Parlamentul României și înainte de toate acestea unul dintre puținii români, pilot de avion de vânătoare supersonic”, își apăra decizia Miruță, într-o intervenție la B1 TV.

Cum reacționează Miruță în prezent?

Când oamenii pe care i-a promovat la conducerea Avioane Craiova au eșuat tot ce găsește să spună Miruță este „Jenant”. El plasează întreaga responsabilitate pe cei care se află la conducerea fabricii. Omite să spună care este partea sa de vină pentru că i-a preferat, numindu-i fără concurs. De altfel, a și fost amendat pentru aceasta, cu 15.000 de lei, de AMEPIP.

„Jenant. Eu spun că e o chestiune care mă deranjează pe mine, pentru că la Ministerul Economiei, în ședințele pe care le-am avut, cu responsabilitatea de acolo, i-am spus în scris să-mi spună în momentul respectiv ce lipsește și erau 17 erori de software”, a declarat Miruță, pentru TVR Info.

Explicațiile directorul de la Fabrica de Avioane Craiova

Nicu Fălcoi, numit de Radu Miruță la Fabrica de Avioane Craiova încearcă să-l convingă să accepte avioanele așa cum sunt. Într-o declarație pentru publicația Defense România, el a spus că și-a asumat rezolvarea problemei. A precizat că așteaptă oferta din SUA, de la producătorul echipamentelor.

El a precizat că a solicitat MApN să accepte avioanele așa cum sunt, printr-un act adițional. Ulterior, compania se angajează să rezolve problema. MApN a refuzat acest lucru cerând ca mai întâi să fie semnat contractul dintre Avioane Craiova și producătorul american, Honeywell.

Tags:
Citește și...
Ludovic Orban este nerăbdător să revină în PNL. Ce-i recomandă lui Ilie Bolojan
Politică
Ludovic Orban este nerăbdător să revină în PNL. Ce-i recomandă lui Ilie Bolojan
AUR îi ia fața lui Bolojan la reforme. Partidul lui Simion propune taxarea inversă a TVA și reducerea impozitelor pe muncă
Politică
AUR îi ia fața lui Bolojan la reforme. Partidul lui Simion propune taxarea inversă a TVA și reducerea impozitelor pe muncă
Ilie Bolojan, primit cu aplauze la Oradea la câteva zile după moțiunea de cenzură. Cum a reacționat premierul interimar în Cetatea Oradea (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, primit cu aplauze la Oradea la câteva zile după moțiunea de cenzură. Cum a reacționat premierul interimar în Cetatea Oradea (VIDEO)
Surse: Nicușor Dan ar putea propune un nou premier săptămâna viitoare. Ce variante de guvern sunt luate acum în calcul
Politică
Surse: Nicușor Dan ar putea propune un nou premier săptămâna viitoare. Ce variante de guvern sunt luate acum în calcul
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței: „Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate”
Politică
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței: „Independența câștigată atunci ne obligă astăzi la responsabilitate”
Criză guvernamentală în Danemarca. Ministrul apărării desemnat să formeze un guvern de centru-dreapta
Politică
Criză guvernamentală în Danemarca. Ministrul apărării desemnat să formeze un guvern de centru-dreapta
Mesajul lui Nicușor Dan comentat în presa internațională. Cum apreciază „Le Monde” declarațiile prezidențiale
Politică
Mesajul lui Nicușor Dan comentat în presa internațională. Cum apreciază „Le Monde” declarațiile prezidențiale
Palatul Victoria, iluminat sâmbătă în culorile Uniunii Europene. Ce mesaj a transmis Guvernul de Ziua Europei
Politică
Palatul Victoria, iluminat sâmbătă în culorile Uniunii Europene. Ce mesaj a transmis Guvernul de Ziua Europei
Nicușor Dan prezintă concluziile consultărilor de la Cotroceni. Cum arată scenariile discutate pentru viitorul guvern
Politică
Nicușor Dan prezintă concluziile consultărilor de la Cotroceni. Cum arată scenariile discutate pentru viitorul guvern
Mesaj ferm de la Cotroceni de Ziua Europei, cu laude și critici pentru Bruxelles. Ce spune Nicușor Dan despre greșelile Europei (VIDEO)
Politică
Mesaj ferm de la Cotroceni de Ziua Europei, cu laude și critici pentru Bruxelles. Ce spune Nicușor Dan despre greșelile Europei (VIDEO)
Ultima oră
21:18 - Volodimir Zelenski acuză Moscova de încălcarea armistițiului. Forţele ruse desfăşoară atacuri pe linia frontului
20:47 - Netanyahu în contrazice pe Trump. Când se va încheia războiul din Iran
19:27 - Premierul Netanyahu provoacă un nou scandal. Procurorul general israelian se opune numirii viitorului șef al Mossad
18:28 - Rusia vrea să încheie rapid războiul cu Ucraina, dar nu renunță la Donbas. Putin se bazează pe Trump să-și atingă obiectivele
18:02 - Ludovic Orban este nerăbdător să revină în PNL. Ce-i recomandă lui Ilie Bolojan
17:30 - Actorul Ioan Isaiu va fi înmormântat la Dej. Când a fost programată ceremonia funerară
17:10 - AUR îi ia fața lui Bolojan la reforme. Partidul lui Simion propune taxarea inversă a TVA și reducerea impozitelor pe muncă
16:01 - Cupa Mondială 2026 poate avea un adversar neașteptat: vremea extremă. Cum pot canicula și furtunile să schimbe programul turneului
15:23 - Noua siglă Dinamo provoacă tensiuni între conducere și fani. Ce decizie a luat clubul după valul de critici
14:48 - Steagul Uniunii Europene revine pe Parlamentul Ungariei după doisprezece ani de absență. Cum explică noua conducere politică această decizie (VIDEO)