Fabrica de Avioane Craiova a fost penalizată de cu peste 8,5 milioane de euro. Acest lucru se datorează întârzierii livrării unui lor de IAR 99 Standard.

Conducerea companiei craiovene este asigurată de un colectiv format din membri USR, numit de pe vremea când era ministru al Economiei. Acum, după eșecul pe care l-au înregistrat colegii săi, tot ce poate spune ministrul este: „Jenant”

Fabrica de Avioane Craiova penalizată de Ministerul Apărării

Ministerul Apărării, condus de Radu Miruță, a penalizat Fabrica de Avioane Craiova, aducând-o în pragul falimentului, cu 8,5 milioane de euro, conform TVR Info. Motivul este legat de întârzierile uriașe pe care fabrica le-a avut în livrarea unor avioane de antrenament.

Potrivit sursei citate, compania craioveană a fost angajată să livreze, Ministerului Apărărării, un număr de 10 avioane de antrenament IAR 99 Standard. Termenul inițial a fost finalul anului 2024, dar nu a fost respectat. O perioadă firma a dat vina pe lipsa unui software. Însă, la momentul recepției, oficialii ministerului au constatat că de pe aparate lipsea o componentă a sistemului de navigație ce trebuia comandată în SUA.

Trebuie spus că, din vara lui 2025, conducerea firmei este asigurată de un consiliu de administrație numit direct de Radu Miruță, pe atunci ministru al Economiei. Trei dintre cei cinci membri, au fost asociați cu USR. Este vorba despre Nicu Fălcoi, care a preluat conducerea fabricii, Claudia Gasparini și Iulia Dudu. A și fost acuzat, de senatorul de Dolj Marian Vasile că și-a plasat colegii de partid la conducerea acestei companii strategice.

„Dacă ne uităm pe ce criterii s-au făcut astea, pentru că sunt acuzat: domnule, i-ai dat la o parte pe cei de la PSD și i-ai pus pe ăia de la USR. (…) Oamenii pe care i-am numit s-au numit pe competențe. Puțini dintre ei au fost membrii de partid. Dacă e să ne uităm la Avioane Craiova, o companie a statului român, acolo am numit, pentru 2.774 de lei, un membru USR (fostul senator Nicu Fălcoi – n. red.) care a fost vicepreședinte al Adunării Parlamentare NATO, președinte de Comisie SRI și SIE din Parlamentul României și înainte de toate acestea unul dintre puținii români, pilot de avion de vânătoare supersonic”, își apăra decizia Miruță, într-o intervenție la B1 TV.

Cum reacționează Miruță în prezent?

Când oamenii pe care i-a promovat la conducerea Avioane Craiova au eșuat tot ce găsește să spună Miruță este „Jenant”. El plasează întreaga responsabilitate pe cei care se află la conducerea fabricii. Omite să spună care este partea sa de vină pentru că i-a preferat, numindu-i fără concurs. De altfel, a și fost amendat pentru aceasta, cu 15.000 de lei, de AMEPIP.

„Jenant. Eu spun că e o chestiune care mă deranjează pe mine, pentru că la Ministerul Economiei, în ședințele pe care le-am avut, cu responsabilitatea de acolo, i-am spus în scris să-mi spună în momentul respectiv ce lipsește și erau 17 erori de software”, a declarat Miruță, pentru TVR Info.

Explicațiile directorul de la Fabrica de Avioane Craiova

Nicu Fălcoi, numit de Radu Miruță la Fabrica de Avioane Craiova încearcă să-l convingă să accepte avioanele așa cum sunt. Într-o declarație pentru publicația Defense România, el a spus că și-a asumat rezolvarea problemei. A precizat că așteaptă oferta din SUA, de la producătorul echipamentelor.

El a precizat că a solicitat să accepte avioanele așa cum sunt, printr-un act adițional. Ulterior, compania se angajează să rezolve problema. MApN a refuzat acest lucru cerând ca mai întâi să fie semnat contractul dintre Avioane Craiova și producătorul american, Honeywell.