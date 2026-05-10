După mai bine de un deceniu de absență, steagul Uniunii Europene revine pe clădirea Parlamentului de la Budapesta, într-un moment care schimbă vizibil tonul politic din Ungaria. Prima decizie a noii conduceri parlamentare transmite un mesaj clar atât către scena internă, cât și către partenerii europeni.

Ce decizie a luat noua președintă a Parlamentului ungar

Ágnes Forsthoffer a semnat sâmbătă prima decizie importantă de la preluarea funcției de președintă a Parlamentului . Măsura vizează reinstalarea drapelului Uniunii Europene pe clădirea legislativului, după o absență care a durat doisprezece ani, relatează .

Hotărârea nu a fost primită cu entuziasm de Fidesz, formațiunea condusă de , dar nici de KDNP sau Mi Hazánk. Cu toate acestea, noua conducere parlamentară susține că gestul are o puternică încărcătură politică și simbolică.

The EU flag was raised on the facade of the Hungarian Parliament during PM Péter Magyar’s inauguration ceremony — Daily Romania (@daily_romania)

De ce consideră Budapesta că momentul este unul simbolic

Ágnes Forsthoffer spune că revenirea steagului european transmite un mesaj clar despre direcția pe care noua putere vrea să o urmeze. „Revenirea drapelului semnalează pasul simbolic prin care vom redeveni membri respectaţi ai Uniunii Europene”, a spus preşedinta Parlamentului, potrivit Digi24.

Oficialul a amintit și de momentul care a marcat apropierea Ungariei de spațiul comunitar, subliniind că cetățenii au spus „da” aderării în urmă cu 22 de ani. În această logică, prezența steagului pe clădirea Parlamentului marchează inclusiv respectarea acelei opțiuni populare.

Forsthoffer consideră că gestul reprezintă nu doar o decizie administrativă, ci și reafirmarea apartenenței Ungariei la proiectul european.

Readucerea drapelului nu este singura mișcare simbolică anunțată în ultimele zile la Budapesta. La ceremonia de formare a noului guvern, alături de imnul Ungariei, imnul secuiesc și imnul romilor, organizatorii au introdus și „Oda Bucuriei”, imnul oficial al Uniunii Europene.

Cum a dispărut steagul UE de pe Parlamentul ungar

Drapelul european a fost înlăturat de pe clădire în anul 2014, la ordinul lui Kövér László. Același principiu a fost menținut inclusiv în 2024, când Ungaria a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar arborarea steagului nu a fost considerată obligatorie.