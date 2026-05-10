Premierul Netanyahu provoacă un nou scandal. Procurorul general israelian se opune numirii viitorului șef al Mossad

Adrian Teampău
10 mai 2026, 19:27
În imagine: Benjamin Netanyahu, premier al Israelului. Sursă foto: Hepta - Bestimage / GPO via Bestimage
Procurorul general al statului Israel se opune numirii lui Roman Gofman ca viitor director al Mossad, serviciul de informaţii externe. În acest sens a transmis o scrisoare în acest sens Curții Supreme. 

Procurorul general, opoziție față de numirea șefului Mossad

Într-o scrisoare adresată Curţii Supreme, publicată duminică de presa israeliană, procurorul general al Israelului şi-a exprimat opoziţia faţă de numirea lui Roman Gofman la conducerea Mossad. Viitorul șef al serviciului de informaţii externe israelian ar urma să-şi preia atribuţiile în luna iunie, conform AFP.

Gali Baharav-Miara, procuroarea care face opoziție la această numire își justifică opinia invocând un caz din 2022. La vremea respectivă generalul Roman Gofman se afla la post la frontiera de nord a Israelului. În scrisoare, ea relatează că ofiţerii care acţionau „la cererea lui Gofman” au recrutat un adolescent de 17 ani, în afara oricărui cadru legal, pentru a desfăşura „operaţiuni de culegere de informaţii şi de influenţă” în ţări inamice.

Fără să ştie că adolescentul, Ouri Elmakiyes, lucra pentru armată, Shin Bet (serviciul de informaţii interne israelian) l-a arestat. Adolescentul a fost încarcerat timp de peste un an. Abia apoi, parchetul a deschis o anchetă şi a anulat toate capetele de acuzare la adresa lui.

Procurorul general susține că Roman Gofman nu ar fi făcut nimic pentru a demonstra nevinovăţia tânărului după arestare. Ba mai mult, el a negat, iniţial, că ar fi avut cunoştinţă despre racolarea sa.

Cine este Roman Gofman

Roman Gofman este actual secretar militar al premierului Benjamin Netanyahu. El a fost desemnat în decembrie 2025 de către acesta în funcţia-cheie de director al Mossad. O comisie a fost apoi însărcinată să emită un aviz, cu caracter consultativ, dar care reclama o analiză detaliată. Preşedintele comisiei, un fost judecător al Curţii Supreme, s-a opus numirii.

Motivul invocat a fost tocmai acela că Gofman nu a spus adevărul cu privire la acest caz în timpul audierii sale. Drept urmare, a apreciat că generalul are o problemă din punct de vedere al „integrităţii morale”. A fost pus în minoritate de ceilalţi trei colegi ai săi din comisie, cunoscuţi ca susţinători ai premierului Netanyahu.

Înainte de numirea viitorului șef al Mossad este prevăzută o audiere în faţa Curţii Supreme, zilele următoare, pentru examinarea cazului. De altfel, există mai multe contestații în ceea ce privește această nominalizare. Acestea au fost formulate de asociaţii israeliene pentru integritate şi de Ouri Elmakiyes.

Procurorul general în conflict cu premierul Netanyahu

Benjamin Netanyahu a adresat Curţii o cerere prin care solicita respingerea tuturor recursurilor formulate împotriva favoritului său. Premierul israelian a afirmat că „responsabilitatea pentru securitatea statului şi a cetăţenilor săi revine prim-ministrului şi numai lui”.

Acest argument a scandalizat societatea israeliană deoarece, de aproximativ doi ani, Netanyahu atribuie în mod sistematic aparatului de securitate responsabilitatea pentru atacul grupării islamiste palestiniene Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie 2023.

