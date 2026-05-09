Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc de încălcarea de trei zile, prilejuit de „ , negociat de Donald Trump.

Rusia și Ucraina se acuză reciproc

Statul-major al armatei ucrainene a anunțat că a numărat 51 de atacuri rusești asupra pozițiilor armatei Ucrinei. Rusia a încălcat armistițiul negociat de , așa cum a anunțat , relatează AFP şi dpa.

„De la începutul zilei, numărul atacurilor efectuate de agresor a atins 51”, a indicat Statul-major al armatei ucrainene.

De partea cealaltă, Ministerul Apărării de la Moscova a afirmat că mai multe trupe ucrainene ar fi lansat atacuri cu drone și lovituri de artilerie asupra pozițiilor rusești.

„În pofida declaraţiei de încetare a focului, grupuri înarmate ucrainene au lansat atacuri cu drone şi artilerie contra poziţiilor trupelor noastre”, a transmis Ministerul rus

Cum este folosit armistițiul de cele două armate?

Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a afirmat la Kiev că forţele ucrainene şi cele ruse profită de actuala încetare a focului. Ambele armate fac rotația trupelor și aduc noi întăriri pe linia frontului.

„’Ruşii iau astăzi pauză şi o folosesc pentru a aduce întăriri, a face rotaţia forţelor şi a-şi reface capacităţile ofensive”’, a spus Trehubov.

El a calificat situaţia actuală de pe linia frontului drept relativ calmă pentru moment. Cu toate acestea, luptele nu au încetat, ci doar au scăzut în intensitate, având o amploare mai redusă decât de obicei.

Armistițiu între Rusia și Ucraina negociat de Trump

Donald Trump a declarat că războiul din Ucraina ar putea intra într-o etapă neașteptată, după ce Washingtonul a intermediat un armistițiu temporar între Rusia și Ucraina. El a anunțat o încetare a focului pentru trei zile și un schimb masiv de prizonieri.

Trump a transmis anunțul pe platforma sa de socializare, transmițând că între cele două state va intra în vigoare o încetare a focului pentru 9, 10 și 11 mai, relatează focus.de. Acordul a implicat suspendarea tuturor operațiunilor militare și un schimb de câte 1.000 de prizonieri din fiecare tabără.

„Am plăcerea să anunț că va avea loc o ÎNCETARE A FOCULUI DE TREI ZILE (9, 10 și 11 mai) în conflictul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea din Rusia este dedicată Zilei Victoriei, dar, la fel, și în Ucraina, deoarece și aceasta a jucat un rol important în cel de-al Doilea Război Mondial”, a scris Trump.