Acasa » Externe » Volodimir Zelenski acuză Moscova de încălcarea armistițiului. Forţele ruse desfăşoară atacuri pe linia frontului

Adrian Teampău
10 mai 2026, 21:18
Sursă Foto: Captură Video/ Facebook - Володимир Зеленський
Volodimir Zelenski acuză Moscova de încălcarea armistițiului de trei zile, mediat de Donald Trump, spunând că armata rusă a lansat atacuri pe linia frontului, în ciuda acordului. 

Volodimir Zelenski acuză încălcarea armistițiului

Forţele ruse au lansat atacuri pe linia frontului, încălcând armistițiul de trei zile mediat de Donald Trump. Volodimir Zelenski a denunțat mai multe acțiuni de asalt împotriva unor sectoare strategice, după cum relatează AFP. El a susținut o cuvântare pe acest subiect, precizând, totodată, că nici un atac aerian de anvergură nu a fost lansat duminică.

„Ruşii îşi continuă operaţiunile lor de asalt în sectoare strategice pentru ei. Pe linia frontului, armata rusă nu respectă încetarea focului şi nu face nici măcar eforturi în acest sens”, a declarat Zelenski.

În schimb, informațiile forţelor aeriene ucrainene indică o scădere a atacurilor cu drone cu rază lungă de acţiune pe perioada armistiţiului. Cu toate accestea autoritățile de la Kiev vorbesc despre cel puţin nouă răniţi.

Bilanțul încălcării armistițiului

Încălcarea armistițiului, denunțată de Volodimir Zelenski, a avut consecințe rănirea mai multor persoane. Administraţia regiunii ucrainene Dnipropetrovsk (centru-est) a transmis că o fetiţă de trei ani a fost rănită în cursul unui atac cu drone în districtul Sinelnikove. Ea a fost spitalizată în stare stabilă.

În aceeaşi regiune, în districtul Nikopol, un salvator de 23 de ani a fost de asemenea rănit duminică dimineaţă. O dronă rusească a atacat vehiculul de salvare în care se afla, potrivit Ministerului ucrainean de Interne. Alte patru persoane au fost rănite în regiunea Herson (sud), între care un tânăr de 19 ani şi un angajat (de 53 de ani) al municipalităţii, potrivit autorităţilor locale.

În regiunea vecină, Nikolaev (sud), autorităţile au afirmat că armata rusă a atacat un vehicul civil cu o dronă, rănind un bărbat de 68 de ani şi o femeie de 63 de ani. Un bărbat de 52 de ani a fost rănit în regiunea Zaporojie (sud) în cursul unui atac cu drone ruseşti, potrivit administraţiei regionale.

Donald Trump anunţase vineri seara o încetare a focului de trei zile între Ucraina şi Rusia, începând de sâmbătă.

