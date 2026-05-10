Benjamin Netanayhu, susține că războiul din Iran nu s-a încheiat încă deoarece nu a fost recuperat stocul de uraniu îmbogățit deținut de Teheran.

în Iran „nu s-a terminat”, căci nu au fost recuperate stocurile de pe care le deține Teheranul. Precizările au venit din partea lui Benjamin Netanyahu, pentru canalul de televiziune american CBS, potrivit AFP. Războiul a permis îndeplinirea mai multor obiective, dar nu s-a încheiat deoarece mai trebuie recuperate materiale nucleare și de destructurat instalaţii de îmbogăţire.

Întrebat dacă ştie cum se poate scoate uraniul îmbogățit din Iran, a declarat că trupele americane și israeliane vor merge să-l ia.

„Este ceea ce preşedintele Trump mi-a spus: «Vreau să mergem acolo». Şi cred că este posibil fizic. Nu asta este problema. Dacă ajungem la un acord, o să mergem acolo şi o să-l luăm. De ce nu? E cea mai bună soluţie”, a adăugat el.

Uraniul îmbogățit miza războiului

Într-un alt interviu, difuzat tot duminică, a spus că stocul de uraniu îmbogățit al Iranului este ținut sub observație. El a dat asigurări că va fi recuperat de trupele americane. Afirmațiile sale vin să completeze declarațiile făcute de Benjamin Netanyhu.

„Vom sfârşi prin a-l recupera, îl ţinem sub observaţie îndeaproape. (…) Dacă cineva se apropie de acel loc, vom şti şi-l vom arunca în aer”, a declarat Trump pentru jurnalista independentă Sharyl Attkisson.

SUA mai au nevoie de două săptămâni pentru a-şi atinge toate obiectivele în Iran, a asigurat Donald Trump, relatează AFP. Întrebat de Sharyl Attkisson, el a spus că iranienii sunt învinşi pe plan militar. El a lăsat să se înţeleagă că armata americană ar putea rămâne pe teren încă două săptămâni pentru a lovi toate ţintele.

„Ei sunt învinşi pe plan militar, poate că nu-şi dau seama, dar cred că ei o ştiu. (…) Asta nu înseamnă că ei şi-au spus ultimul cuvânt. (…) Noi aveam anumite ţinte în vedere şi probabil că am atins 70% dintre ele, dar mai există altele pe care le-am putea încă lovi şi aceasta nu ar fi decât tuşa finală”, a asigurat Donald Trump.

Benjamin Netanyahu și Trump nu știu de soarta uraniului

Urniul îmbogăţit deţinut de Iran este una din problemele-cheie aflate în centrul discuţiilor între Teheran şi Washington. Statele Unite cer acest stoc, în schimbul încheierii unui acord de pace durabilă. Ultimele date publice disponibile datează chiar dinaintea războiului de 12 zile din iunie 2025.

Potrivit inspectorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică ( ), Iranul dispunea, la acea vreme, de 441 kg de uraniu îmbogăţit până la 60%, aproape de pragul de 90% care ar permite fabricarea bombei nucleare. De asemenea, mai deținea 180 kg de uraniu îmbogăţit la 20% şi peste 6.000 de kg de uraniu îmbogăţit la 5%. Stocurile de 60% se aflau în trei amplasamente, la Fordo, Natanz şi Ispahan.

După loviturile israeliano-americane din iunie 2025, iar apoi după cele din acest an, soarta acestor stocuri rămâne incertă. Nici Benjamin Netanyahu și nici Donald Trump nu pot spune că au informații oficiale, în absenţa inspecţiilor AIEA.

Întrebarea care se pune este dacă este uraniul a fost îngropat, aşa cum susţine Teheranul sau dacă a fost mutat sau distrus o parte.

„Dacă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică se va ocupa (de recuperarea uraniului), ne convine şi nouă”, a declarat ministrul american al energiei, Chris Wright, într-un alt interviu acordat postului CBS duminică dimineaţă.