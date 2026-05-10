Ilie Bolojan are șanse mici să mai revină la conducerea guvernului, mai ales după atacurile, din ultimele zile, la adresa foștilor parteneri din PSD, dar și a președintelui Nicușor Dan. Mai mult parlamentarii PNL ar putea vota un .

Doi foști președinți ai PNL, Călin Popescu Tăriceanu și Crin Antonescu demontează scenariile făcute de adepții premierului demis cu privire la revenirea în fruntea guvernului. Cei doi nu dau foarte multe șanse de reușită unui astfel de demers. Cu atât mai mult cu cât tabăra bolojenistă, PNL și USR, a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-l ostiliza pe președintele Nicușor Dan.

, fost premier și președinte al PNL, nu dă prea multe șanse unui scenariu în care Ilie Bolojan ar putea reveni rapid în fruntea guvernului, în actuala conjunctură. Potrivit spuselor sale, o eventuală renominalizare a acestuia ar însemna o sfidare a celor care l-au demis cu un număr de 281 de voturi. El spune că are instrumentele necesare pentru a bloca reinstalarea premierului demis în fruntea Executivului.

„Președintele Nicușor Dan are o dificultate majoră în a-l desemna din nou pe Ilie Bolojan ca prim-ministru, pentru că acest gest ar fi considerat un gest de frondă la adresa Parlamentului. Chiar dacă președintele desemnează un prim-ministru, el trebuie să vină în Parlament să ceară votul de încredere. Eu nu cred că Parlamentul va mai da, după ce a votat moțiunea de cenzură, va mai da un vot premierului demis”, este de părere Tăriceanu la Antena 3.

În acest context, Călin Popescu Tăriceanu a criticat declarațiile radicale făcute în ultimele zile de politicienii fostei coaliții de guvernare. În opinia sa, PSD, PNL și USR au demonstrat lipsă de experiență politică prin pozițiile adoptate după căderea Guvernului.

„Cred că partidele care sunt pro-occidental (…) ar fi trebuit să fie mult mai prudente, să nu facă aceste declarații radicale că nu or să mai facă alianțe unele cu alții. Eu cred că există o lipsă de experiență politică la cele trei partide, mă refer la PSD, PNL și USR, care îi determină să facă declarații categorice și care le îngustează foarte mult marja de manevră”, a afirmat fostul premier.

Politicienii trebuie să aibă o abordare pragmatică

Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu consideră că în contextul consultărilor de la Cotroceni, partidele vor fi obligate să aibă o abordare mai pragmatică pentru a evita blocajul politic. În condițiile în care PNL cu Ilie Bolojan și USR vor refuza să se implice se va ajunge într-o situație dificilă. Iar cetățenii vor arăta spre ei ca responsabili pentru prelungirea crizei.

„Probabil că după discuțiile de la Cotroceni vor trebui să-și pună picioarele în apă rece și să se gândească de zece ori înainte de a mai face astfel de declarații. Toate partidele trebuie să facă anumite concesii. Fără concesii, nu se va putea ajunge la o soluție viabilă”, a mai spus fostul președinte al PNL.

Crin Antonescu dezvăluie scenariul lui Ilie Bolojan

, fost președinte al PNL în perioada USL, nu crede că Ilie Bolojan și tabăra sa doresc cu adevărat să treacă în opoziție. În opinia sa, premierul demis își dorește să rămână la putere, mai ales că trecerea în opoziție implică pierderea unor beneficii și privilegii, atât pentru el, cât și, mai ales, pentru membrii partidului din teritoriu.

„Eu sunt convins că domnul Bolojan și susținătorii săi știu foarte bine că le este necesar să rămână la putere. Toată parada asta – mergem în opoziție, facem opoziție – nu, nu, nu. Eu nu cred în ea. Eu cred că domnul Bolojan are treburi de făcut la putere. El este un om care în toată cariera politică a fost la putere”, a afirmat Crin Antonescu la Antena 3.

Potrivit spuselor sale, tabăra bolojenistă caută, în aceste zile, să pună presiune pe Nicușor Dan, prin toate mijloacele de comunicare pentru a-l determina să cedeze. El crede că se dorește reducerea rolului președintelui, prin cedarea atribuțiilor sale – neoficial – către un premier care să fie Bolojan.

„Vor să pună o presiune maximă asupra lui Nicușor Dan, până acolo încât să și-l dorească un fel de monarh constituțional – să desfacă șampanie la ocazii, iar toate deciziile, marile contracte, marile decizii de politică economică să le aparțină în exclusivitate”, a mai spus fostul lider liberal.

Cum doresc susținătorii lui Bolojan să revină la putere?

În opinia lui Crin Antonescu strategia prin care Ilie Bolojan și susținătorii săi vor să revină la putere se bazează tocmai pe acest scenariu, ca Nicușor Dan să cedeze și să le facă jocul. Astfel, președintele ar urma să-l desemneze, mai întâi pe Sorin Grindeanu ca premier, cu condiția să nu fie susținut de parlamentarii AUR.

În acest context, bolojeniștii se bazează că guvernul Grindeanu va pica, iar Nicușor Dan i-ar da mandatul favoritului lor. Un scenariu cu multe variabile și foarte dificil de pus în practică.

Crin Antonescu este de părere că într-o astfel de situație, în care PNL l-ar repune pe Bolojan premier, într0un guvern cu USR, partidul ar pierde foarte mulți susținători.

„Dacă partidul se duce în acea direcție, va lua alegătorii USR-ului, va împărți cu USR-ul, iar oameni ca mine, câți mai erau alegători ai PNL-ului, vom căuta altceva”, a declarat fostul lider liberal.

PNL ar putea vota un guvern PSD-UDMR

Primarul general al Capitalei , prim-vicepreședinte al PNL în echipa lui Ilie Bolojan, susține că parlamentarii partidului său ar putea vota pentru învestirea unui guvern PSD-UDMR. El a spus că acest vot va depinde de felul în care vor evolua lucrurile.

„Din moment ce PSD iese, prin vocea președintelui sau prin biroul lor politic național, ies și spun nu ne asumăm guvernarea, ne este frică să guvernăm, cineva trebuie s-o facă. Noi o putem face. Dacă vin și zic ok, ne asumăm guvernarea, atunci putem lua în considerare, dar – atenție -, ceea ce spun, spun în nume personal, nu în numele partidului meu, pentru că nu am un vot în Biroul Politic Național. Deci, speculez!

Eu, spre deosebire de alți colegi de-ai mei prefer să vorbesc asumat sau în numele partidului, când am un vot.Dacă vor un vot de învestitură, ne putem rezuma la un vot de învestitură, astfel încât să avem un guvern funcțional. Da, se poate acest lucru și, evident, putem agrea pe temele principale: aderarea României la OECD, atragerea fondurilor europene din PNRR, și nu doar, și programul SAFE”, a precizat Ciucu.

El nu a exclus nici posibilitatea ca PSD, în cazul în care și-ar asuma guvernarea, să atragă mai mulți parlamentari PNL care să susțină guvernarea. De altfel, pentru PNL trecerea în opoziție, așa cum clamează, șefii partidului de la București ar însemna cu pierderea unui număr de câteva sute de posturi și sinecuri în administrația locală și centrală.

„Partidul Social Democrat a umilit mult prea mult timp Partidul Național Liberal, pentru că au fost unii dintre noi, care au avut alte interese, nu interesele PNL și interesele României, ci interesele lor, personale, și ale PSD. Aceiași pe care s-au bazat când au încercat acest lucru. E clar că am avut de-a face cu o manevră care să îl debarce exclusiv pe Ilie Bolojan, președintele partidului nostru, umilind în acest fel partidul nostru. (…) Ca să vă răspund la întrebare: Da, există și această posibilitate. Întotdeauna când se pleacă de la putere în opoziție, sunt anumiți oameni care vor să rămână la putere. Evident, nu este de dorit pentru noi”, a spus Ciucu.

Ilie Bolojan privește spre Palatul Cotroceni

Ciprian Ciucu susține că PNL nu și-a făcut nici un calcul legat de revenirea la guvernare. Această declarație vine să contrazică opiniile și scenariile avansate de alți colegi de partid de-ai săi care i-au recomandat președintelui ce să facă pentru a-l readuce pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului.

„Noi nu avem calcule. În acest moment, calculele trebuie să fie la Cotroceni, la Nicușor Dan și la Grindeanu, cel care a dărâmat acest guvern. Ei doi trebuie să se întâlnească, în primul rând. Să-i ofere domnul Nicușor Dan lui Sorin Grindeanu opțiunea de a forma Guvernul, pentru că au picat un guvern care funcționa în baza unui protocol care a fost parafat la Cotroceni.

„Cei doi sunt principalii actori la care trebuie să căutăm soluții. În primul rând la Nicușor Dan, pentru că e președintele României și mediază foarte bine, face excelent acest lucru și la Sorin Grindeanu, artizanul puciului prin care au dărâmat Guvernul. (…) Noi așteptăm ca PSD să-și asume guvernarea, ca Nicușor Dan, președintele României, să le ceară PSD să-și asume guvernarea. Este gestul corect, imediat. (…) Cine a declanșat criza să o rezolve. Nicușor Dan, președintele României, să-l cheme pe Sorin Grindeanu și să găsească împreună soluții. Asta pot face”, a mai spus Ciucu.