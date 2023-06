Parlamentul European a votat reglementarea AI în statele UE. Vlad Gheorghe: Robotul ar ști unde ai fost, unde ești și cel mai probabil unde vei fi / Avem state cu probleme, ca guvernul Ungariei (VIDEO)

Parlamentul European a votat prima legislație care reglementează utilizarea Inteligenței Artificiale (AI) în statele UE, iar eurodeputatul USR Vlad Gheorghe a explicat, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, de ce este benefic un astfel de demers.

Vlad Gheorghe (USR), pe B1 TV, despre reglementarea utilizării AI în UE

El a explicat că un guvern cu probleme, spre exemplu, ar fi putut să folosească AI împotriva propriilor cetățeni.

„Avem state cu probleme cu semnificative, cum ar fi guvernul din Ungaria, pentru că ungurii nu sunt de vină pentru ce face guvernul lor, dar guvernul lor nu este parte din procuratura europeană, de exemplu, nici nu vrea să fie, nu vrea să se supună niciunor reguli și își ascultă cetățenii cu programe ilegale precum Pegasus, deci următorul pas foarte ușor ar fi fost să folosească inteligența artificială tot împotriva cetățenilor, fie ei oponenți politici, jurnaliști sau pur și simplu oameni din societatea civilă”, a declarat Vlad Gheorghe.

Întrebat de ce nu au fost acceptate și excepții precum cele pentru poliție sau forțele de ordine în eventualitatea prevenirii unor atacuri teroriste, spre exemplu, eurodeputatul USR a spus: „Aici este discuția cu prevenirea. Ideea este că nu vrem să lăsăm niciun robot, în beneficiul cuiva, să ne analizeze tuturor fețele non-stop, pentru că asta înseamnă inteligența artificială, să facă baze de date uriașe, să urmărească continuu unde suntem în spațiile publice, sub acest titlu de a preveni, or vedeți că deja ce am descris este ceva extrem de periculos”.

„Forțele de ordine, astăzi, pot să folosească toate camerele de luat vederi din spațiile publice, dar nu pot să ne urmărească non-stop folosind acești roboți virtuali și să ne lege datele personale, respectiv conturul feței, identitatea noastră, cu locul unde ne aflăm într-un spațiu public în orice moment, pentru că asta deja este cu totul altceva”, a continuat Vlad Gheorghe.

„Unde se află acum și poți să prezici unde se va afla, deci nivelul de supraveghere ar fi fantastic. Nu doar că se vede, așa cum, să zicem, se vede acum dacă te uiți pe niște camere publice, dar, repet, ar ști unde ai fost, unde ești acum și cel mai probabil unde vei fi”, a mai spus oficialul.