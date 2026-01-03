Alina Bădic a vorbit despre în cea mai recentă ediție a emisiunii 360 de grade. Astrologul a explicat că anul 2026 este dedicat construcției interioare și redefinirii identității personale. Fiecare va fi provocat să-și înțeleagă atât punctele forte, cât și vulnerabilitățile, pentru a se alinia mai clar lecțiilor destinului.

Alături de Sorin Dinea și Dragoș Bogdan, ediția a adus în prim-plan momentele de cotitură ale anului 2026, polaritățile vieții și modul în care „templul astral” personal poate fi integrat în legile universului.

Ce spune Alina Bădic despre Berbec, Taur și Gemeni

Berbec

Nativii Berbec sunt mari amatori de senzatii tari, dar și de expansiune, și de promisiuni. Și de tot ceea ce ține de lucruri care vin tot timpul, precum un cal care aleargă în calea lor. Ei nu vor un cal care se îndepărtează. Ei vor un cal care vine către ei, așa ca și simbolistică. Acest început de an aleargă către nativii Berbec. Berbecii trebuie să înțeleagă și din punct de vedere al aliniamentului nodurilor lunare până în luna august, cu nodurile lunare pe axa pești – fecioară, trebuie să înțeleagă ce vine către ei.

Taur

Nativii Taur astăzi se află în fața unei uși. Apropo de acea poartă metalică imensă, despre care am tot vorbit și la sfârșitul anului, dar și acum. Închipuiți-vă un nativ Taur care, efectiv astăzi sau mâine, sunt câteva zile cu această simbolistică karmică, cineva le închide această ușă metalică în nas. Și nativul Taur rămâne stupefiat, pur și simplu. Se uită la această ușă metalică și există două alternative, două variante. Fie să rămână în fața ușii metalice și să-și pună această întrebare de o sută de ori. Dar de ce mi s-a închis această ușă în nas, în față? De ce? Cine? Când am greșit, dar de ce am greșit? Și varianta a doua, care din punctul meu de vedere este câștigătoră, este aceea de a întoarce spatele acestei uși. De a merge mai departe. De a te ocupa de alte lucruri.

Gemeni

Pentru nativii Gemeni este foarte important să înțeleagă consistența. Aici nu există dubiu, pentru că vorbim și despre modul în care ne dezvoltăm solar în 2026. Foarte important este să analizăm acest soare spiritual, nu doar soarele ca și stea, ca și planetă, îi spunem noi. Vorbim despre soarele spiritual, care reprezintă modul în care noi comunicăm cu spațiul divin. Și gemenii trebuie să analizeze această zonă spirituală. Pentru că modul lor dă în acest semnal credințe, aflat între Pluto și Saturn, spune așa, și Pluto și Neptun: „Analizați toate evenimentele prin care treceți, din punct de vedere concret, din perspectivă spirituală.”

Cum se conturează horoscopul pentru Rac, Leu și Fecioară

Rac

Nativii Rac, pentru ei templul lunar este foarte important. Sunt lucruri care fug de nativii Rac. Lucruri care li se apropie. Acum aș vorbi despre Lună ca fiind un punct specific arcului de cerc, aflat între Jupiter și Uranus, foarte important. Deci, Racii au zilele acestea o sugestie de a înțelege lucrurile și din altă perspectivă. Pentru că ce mi se pare mie important și interesant pe astrogramă să analizăm din această teoria arcelor de cerc este Lună. Luna care se găsește acum, repet, între Jupiter și Uranus.

Leu

Leii trebuie să se lege de acest Nod Sud interesant! Nativul Leu trebuie să urmărească Nodul Sud și să urmărească între ce planete se află Nodul Sud acum pe cer. Avem un Nod Sud care se găsește între Jupiter și Mercur. Foarte interesant și Jupiter și Mercur. Jupiter, guvernator de Săgetător. Mercur, guvernator de Gemeni. Este vorba despre un Nod Sud aflat în semnul Fecioarei și aflat între Mercur și Jupiter. Mare atenție! Vorbele sunt precum niște bijuterii, precum niște nestemate zilele acestea pentru nativul Leu.

Fecioară

Pe undeva, nativii Fecioară primesc o ecuație. O ecuație pe care, culmea, le-o oferă profesorul de matematică. Este exact ecuația pe care au învățat-o și o știu foarte bine. Deci, o știu perfect, iau 10. Sunt scoși la tablă, știu ecuația. Ei se bucură pentru că au rezolvat. Și, chiar când să se întoarcă nativul Fecioară, fiind scos la tablă, profesorul zice: „Numai puțin! Mai am o întrebare, așa, doar o formalitate, să testez terenul.” Și mai pune o întrebare pe care s-ar putea să nu o știe. Problema este alta. Problema este că această întrebare este o chichiță. Și Universul spune: „Eu înțeleg că tu anumite lucruri le-ai înțeles și le-ai înțeles foarte bine.” Acum noi vorbim în perspectiva spirituală, sigur, pentru că este începutul acesta de an karmic și spiritual. Dar mai este un ceva, pe care poate n-ai înțeles-o. Și această chichiță contează foarte mult. Și atunci este bine, ca nativ Fecioară, să rămâi deschis către cunoaștere.

Care sunt previziunile astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător

Balanță

Pentru nativii Balanță, avem o putere extraordinară acum între Venus și Neptun. Aș analiza zilele acestea din perspectiva arcului de cerc aflat între Venus și Neptun. Venus și octava lui superioară, Neptun. Neptun, care se găsește gradul acesta, cel mai puternic grad din cercul zodiacal, gradul 359. Și Venus, care este stingher. Și între aceste planete se găsește așa: Soarele, Marte în conjuncție, Pluto, Nodul Nord și Saturn. Deci nativii Balanță nu se plictisesc zilele acestea. Au un început de an tumultuos, adică trebuie să rezolve foarte multe lucruri.

Scorpion

Pentru nativii Scorpion contează mult ce se întâmplă la nivel psihic. Nativii Scorpion trebuie să-și analizeze și să facă așa, într-un fel, între guvernatorul și co-guvernatorul lor. Între Marte și Pluto, nu se găsește acum nicio planetă. Asta înseamnă că este o cale deschisă de a înțelege tot ceea ce li se adresează.

Săgetător

Jupiter acum îi ajută foarte mult pe nativii Săgetător să înțeleagă multe lucruri. Se spune că atunci când Jupiter este retrograd, există o funcție care se activează de compensarea sufletului. Adică nativul se întoarce foarte mult în interior și examinează cu foarte multă putere, se activează conștiința, își examinează cu foarte multă putere faptele. Și automat se produce o proiecție. Se proiectează la exterior lucruri. Se vede la exterior lucrurile acestea, se simte în stare de vis. De exemplu, în vis îi se arată foarte multe lucruri. Deci nativii Săgetător ar trebui să analizeze visele pentru că este ceva foarte interesant.

Ce rezervă perioada următoare pentru Capricorn, Vărsător și Pești

Capricorn

Capricornii pur și simplu se unesc. Își unesc gândurile și încearcă să extragă o esență a ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani. 2024 și 2025 au fost o provocare, ani provocare pentru nativii Capricorn. Și acum Capricornul pur și simplu este atât de mândru. Știe să facă anumite lucruri atât de bine și chiar își dorește. Nici măcar nu își mai dorește să le arate celorlalți. Știe că este admirat de către ceilalți. Pentru că sunt cel puțin două, trei elemente de care nativul Capricorn s-a ocupat cu foarte multă putere în anii anteriori. Acum este expert, practic, să le facă, să le ducă la îndeplinire. Iar cu această putere a nodurilor lunare, vestea bună pentru începutul anului, este aceea că vor face într-o formulă foarte ușoară, foarte câștigătoare anumite lucruri, pentru că le-au înțeles substratul.

Vărsător

Această conjunție Saturn-Neptun, care face echipă cu Pluto aflat în semnul lor și cu Nodul Nord între ele, aduce un potențial deosebit. Deci, Vărsătorii trebuie să se gândească foarte bine la acest început de an. Unde este zona lor de potențial. Adică, ce vă place să faceți cel mai mult. Ce știți să faceți cel mai bine. Și ce pare să vină și de la în întâmplinarea dumneavoastră, ca și sugestie. Ceva ce Universul spune: „Uite, aici, cred că ai putea să te ocupi.” Pentru că, să știți, 2026 pornește de la premisa că „ziua bună se cunoaște de dimineață”. Deci se cam cunoaște de la începutul anului cum vom parcurge anul.

Pești

Pentru nativii Pești avem o energie magnetico-cosmică care a tot venit către ei în ultima perioadă, grație celor două planete, Saturn și Neptun, care au transitat semnul. Acum ele pleacă. Închipuiți-vă că ați avut un musafir care a stat la dumneavoastră doi ani, trei ani. Acum se pregătește să plece. Evident că își va spune într-un fel la revedere. Și nativii Pești trebuie să înțeleagă că vor primi un premiu. Pentru că Saturn aici le va arăta unde este zona în care ei au construit. Unde merită o răsplată, dar și Neptun. Adică faptele lor bune vor fi destul de consistent susținute.