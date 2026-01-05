B1 Inregistrari!
Externe » Italian arestat după ce și-a bătut fiul cu o lingură de lemn. Copilul a fost luat de serviciile sociale (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 ian. 2026, 14:59
Sursa foto simbol: Freepik

Un italian a fost arestat după ce un clip cu el bătându-și și umilindu-și copilul a devenit viral pe TikTok. Băiatul, care are 10 ani, a fost preluat de serviciile sociale.

Copilul, bătut cu lingura și umilit de tatăl vitreg

S-a întâmplat în Catania, sudul Italiei. Bărbatul, care are 59 de ani, e filmat în timp ce-l bate pe copil cu o lingură de lemn și cu palmele și zbiară la el: „Cine sunt eu? Sunt stăpânul tău! Sunt tatăl tău și trebuie să mă asculți, trebuie să faci ce-ți spun!”

Copilul imploră ca tatăl, care e vitreg, să se oprească, plânge și-i spune: „Tu ești tatăl meu, stăpânul meu”. Băiatul mai zice în șoaptă „mi-e rău” și „vreau la mami”.

Pe filmare se mai aude vocea unei femei care pare indiferentă.

Clipul pare să fi fost făcut de una dintre cele trei surori vitrege ale copilului.

Autoritățile s-au autosesizat, l-au arestat pe bărbat, iar copilul a ajuns la serviciile sociale. O instanță va decide ce se va întâmpla cu el.

Individul e acuzat că și-a abuzat și cele trei fiice, care sunt ale sale. Toate sunt mai mici decât băiatul de 10 ani.

Și mama este monitorizată de serviciile sociale, scrie Corriere della Sera.

