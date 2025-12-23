B1 Inregistrari!
Alina Bădic, despre 2026: „Un an dur, dar foarte generos cu cei care-i înțeleg mesajul. Ar fi bine să nu ne jucăm cu energia lui". Sfaturile astrologului (VIDEO)

Alina Bădic, despre 2026: „Un an dur, dar foarte generos cu cei care-i înțeleg mesajul. Ar fi bine să nu ne jucăm cu energia lui”. Sfaturile astrologului (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
24 dec. 2025, 00:02
Astrologul Alina Bădic. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Alina Bădic, despre filosofia anului 2026
  2. Particularitățile anului 2026. Cu ce lecții vine

Astrologul Alina Bădic, realizatoarea emisiunii „360 de grade” difuzată pe B1 TV, a vorbit despre particularitățile lui 2026, an cu o energie total diferită decât cea a lui 2025. Anul viitor va veni cu o serie de adevăruri dure și provocări menite să ne facă să ne cunoaștem realmente și să înțelegem, dacă n-am făcut-o până acum, că lucrurile se judecă „după ideea de credință, iubire și ce lași în urma ta”.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Predicţiile astrologice ale Alinei Bădic pentru fiecare zodie pot fi urmărite în fiecare sâmbătă, în intervalul 15.00 – 18.00, pe B1 TV și pe b1tv.ro.

Alina Bădic, despre filosofia anului 2026

„Aș începe cu o filosofie, Laura, apropo de 2026. Un an dur, dar foarte generos cu cei care-i înțeleg mesajul. Filosofia e următoarea: orice ordine superioară poate părea dezordine în raport cu ordinea inferioară. Adică chiar dacă la nivel de structură reală, adică ancorarea aceasta în realitate, care e dură, par probleme de nerezolvat economice, politice etc, poate nu simțim că lucrurile sunt în varianta optimă, există o ordine superioară care nu se va lăsa niciodată copleșită de ce e la nivel concret.

E o matrice a anului 2026. 2026 vine cu o energie total diferită de 2025. Problemele lui vor fi total diferite. Vestea bună e următoarea: avem repere clare, pe care dacă le înțelegem și le respectăm, vom avea un 2026 excelent. Dacă nu le înțelegem, s-a putea să avem un final de 2026 destul de delicat, pentru că e un an cu o putere inimaginabilă din punct de vedere energetic și ar fi bine să nu ne jucăm cu energia lui 2026”, a afirmat Alina Bădic.

Particularitățile anului 2026. Cu ce lecții vine

Astrologul a afirmat apoi că în 2026 adevărul „ne va izbi în față”, vom afla foarte multe lucruri importante și noi trebuie să fim pregătiți pentru acest adevăr.

O altă provocare în 2026 va fi pentru noi să aflăm cât de vii suntem cu adevărat, cât de ancorați suntem în viețile noastre sau dacă nu cumva „suntem niște morți vii, adică am uitat puțin să trăim”.

O altă misiune a noastră în 2026 va fi să ne înțelegem cu adevărat structura. De exemplu, dacă suntem firi mai romantice, iubitoare, ne va fi foarte greu să fim ancorați doar în sfera financiară, ignorându-ne adevăratul nostru ADN. Și invers.

„A patra situație specifică lui 2026 vorbește despre modul în care vom judeca lucrurile. E total necâștigător să judecăm lucrurile după plus și minus. Adică: tu câți bani ai? mulți sau puțin? ai o funcție mare sau nu prea? Cine va judeca lucrurile astfel va avea foarte mult de pierdut și va fi foarte dezamăgit, pentru că 2026 spune că singurul reper câștigător e acela de a judeca lucrurile după ideea de credință, iubire și ce lași în urma ta!”, a mai susținut Alina Bădic.

Explicațiile integrale ale Alinei Bădic pot fi urmărite în clipul de mai jos:

