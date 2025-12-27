Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile pentru perioada următoare – ce energii aduce trecerea dintre ani pentru fiecare zodie și ce . Invitatul Alinei Bădic a fost Sorin Dinea.

Cum arată horoscopul perioadei următoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Berbecii intră în noul an cu mult entuziasm și vor să facă multe lucruri, dar e nevoie de repere și să facă întâi o sistematizare a lucrurilor pe care le-au trăit. Energia specifică trecerii între ani trebuie să fie curată, iar ei să știe foarte bine cine le sunt cu adevărat prieteni, ce vor să facă. În 2026, intrarea lui Saturn în semnul lor vorbește despre faptul că vor primi susținere și vor fi ajutați de persoane cu statut, cu putere socio-profesională. Condiția este ca persoanele respective să creadă cu adevărat în ei, trebuie să existe o corespondență sufletească între ei. Universul îi ajută pentru a avea o ascensiune socio-profesională puternică.

Taur

Taurii sunt foarte puternici din punct de vedere psihic, se așteaptă la orice, fapt ce le dă forță. Totuși, asta nu înseamnă că nu trebuie să aprofundeze energia trecerii dintre ani. De exemplu, Taurii ar trebui să fie mai atenți la persoanele care, deși le sunt dragi, le dau o energie negativă prin vorbele pe care le spun. Taurii trebuie să fie atenți zilele acestea la mesaje, la sincronicități. Mai ales zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie sunt extrem de importante. Ei trebuie să facă niște legături cu anumite evenimente din 2025, să vadă ce i-a tulburat cel mai mult și să tragă o concluzie.

Gemeni

Foarte multe propuneri, alternative pe final de an. Ei vor avea o provocare clară și simt că urmează o schimbare fundamentală, deloc ușoară. Gemenii chiar cer această schimbare cu ceva din destinul lor. Gemenii trebuie să înțeleagă matricea seriozității și fidelității. Ei descoperă acel lucru care le va oferi mereu stabilitate, seriozitate, fidelitate. E un drum pe care încep să meargă și pe acest drum își vor alege foarte atent colaboratorii. Gemenii vor elimina din viața lor oamenii care i-au dezamăgit. Problematica financiară pentru Gemeni e foarte specială. Îi interesează, mai mult decât pe alte zodii, modul în care câștigă bani.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Racii respiră puțin ușurați că Saturn și Neptun trec din Pești în Berbec. Acest tip de energie îi trezește către un nou tip de viață. Racii încearcă să se familiarizeze cu acest nou tip de energie. Mulți se vor obișnui cu tot felul de provocări în 2026, de exemplu un nou loc de muncă, o altă casă, alte tipuri de colaborări. Și ei se vor comporta complet diferit. Racii își fac o analiză a persoanelor care le-au fost alături în ultima perioadă și vor fi deosebit de atente cu ele, în semn de recunoștință. Trecerea dintre ani vorbește despre acest fină observație: pe cine ajut eu și cine mă ajută pe mine? De asemenea, Racii trebuie să vadă pe ce filieră a venit răul în viața lor în 2025, dar și binele, și să închidă ușile acolo unde energiile au fost mai mult întunecate.

Leu

Leii trebuie să vadă care e zona în care au făcut anumite alegeri, dacă au fost bune sau proaste și cum i-au impactat. Zonele cel mai greu de evaluat vor fi cele în care alegerile lor au făcut ca unele lucruri să meargă bine, iar altele să se strice. Pentru Lei în mod special e foarte greu să facă această analiză. Pluto e pe Casa parteneriatelor, iar aici Leii trebuie să facă o analiză foarte clară. Pluto e Zeul morții, al întunericului, deci sunt zone care oferă, dar le iau și toată energia vieții.

Fecioară

Și aici e o formulă destul de interesantă. De altfel, Fecioarele și Leii sunt printre cele mai încercate zodii din punct de vedere al transfigurării și transformării. La Fecioare e chiar mai dur, căci nu-și mai găsesc locul pe direcția pe care se află. E un drum pe care ele au apucat să meargă, nici nu se mai pot întoarce, căci sunt pe la final, dar e un drum întunecat. Fecioarele și-au dat seama de asta. Astrograma personală arată dacă drumul e în plan profesional, personal sau spiritual. Fecioarele singure trebuie să identifice zona în care sunt în întuneric. Ele trebuie să parcurgă acel drum până la final, important e ce vor face la finalul acestei expediții.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător

Balanță

Pentru Balanțele femei, acest final de an e foarte important deoarece trebuie să înțeleagă cum își pot ajuta partenerii, iar nativii bărbați trebuie să vadă ce surprize pot face partenerelor. Surpriza trebuie să aibă și o componentă spirituală. Pentru Balanțe este extrem de importantă raportarea la partenerul de viață în acest final de an. Balanțele sunt foarte susținute din zona spirituală, unele vor avea niște trăiri deosebite și ar fi indicat să le scrie și să le reexamineze până în luna martie. Acești nativi trebuie să înțeleagă foarte bine specificul relațiilor pe care le au.

Scorpion

Aici nu e o energie oarecare, ci una fermă, de-a dreptul un vuiet. Scorpionii își vor dori să spună lucrurile foarte ferm și să le demonstreze celorlalți că sunt buni în ce fac, că i-au ajutat, că au făcut lucruri pentru ceilalți. Scorpionii chiar s-au sacrificat pentru oamenii din jurul lor! Scorpionii le vor spune celorlalți: eu te-am ajutat foarte mult, așa că dacă sunt lucruri care te deranjează la mine, ar fi bine să nu mi le spui! Acești nativi nu vor tolera niciun fel de atenționare, reproș, predică de la persoanele pe care le-au scăpat dintr-o situație de viață și de moarte. Scorpionii vor fi atât de duri încât bine ar fi să nu fie provocați.

Săgetător

Săgetătorii pun destul de mult preț pe partea concretă, deși sunt înțelepții zodiacului. Problema e că au văzut în ultima vreme foarte multe persoane care s-au tot „schimonosit” la ei, adică au venit la ei cu tot felul de reproșuri, cerințe, trădări, dramatizări, exagerări, iar Săgetătorii nu vor mai accepta acest lucru. Energia trecerii către noul an nu mai permite acestor indivizi să apară în fața lor.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Capricornii trebuie să înțeleagă tot ce ține de împăcarea între feminin și masculin, plus și minus. Au nevoie de afecțiune, dar au nevoie și să dăruiască. Au nevoie de sprijin și securitate, dar și de visare și idealizare a unor lucruri. Trebuie să înțeleagă această polaritate grea: forță și fragilitate. Ei pot exagera la acest final de an, să ajute prea mult și să rămână fără energie, ori să nu ajute deloc, iar Universul să-i penalizeze pentru acest lucru. Marea provocare pentru ei e reconfigurarea în timp util.

Vărsător

Pluto spune: am intrat pe teritoriul vostru și asta presupune schimbări pe multe paliere! Schimbarea e pe foarte multe direcții. Vărsătorii trebuie să-și facă dreptate singuri, iar apoi le va face și Universul. Dacă ei nu-și vor permite mici visuri, nici Universul nu-și va da concursul. Pluto în Vărsător spune: nu permiteți nimănui să sară calul cu dumneavoastră! Vărsătorii nu trebuie să mai tolereze nedreptățile comise de cei din jurul lor.

Pești

Toate persoanele cu care Peștii au înnodat o legătură sufletească în 2024 și 2025 trebuie evaluate foarte bine, pentru că pot fi lucruri de mare finețe și nicio relație nu e doar albă sau doar neagră. Deci Peștii trebuie să evalueze, la trecerea dintre ani, acest spațiu relațional. De asemenea, în 2026 Peștii sunt sfătuiți să păstreze direcțiile care le-au adus succes și să renunțe la lucrurile care le-au provocat mai mult disconfort. Două – trei evenimente se cer descifrate. Ei intră într-o nouă etapă de viață și trebuie să se obișnuiască să-și spună punctul de vedere și să fie selectivi cu persoanele cu care ”merg la drum”.