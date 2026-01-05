B1 Inregistrari!
Taxa „invizibilă" care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România

Ana Maria
05 ian. 2026, 15:19
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. O nouă taxă a intrat în vigoare. De ce vor crește prețurile materialelor de construcții din 2026
  2. De ce ianuarie 2026 este o lună-cheie pentru piața construcțiilor
  3. O nouă taxă a intrat în vigoare. Cât de dependentă este România de importurile din afara UE
  4. O nouă taxă a intrat în vigoare. Vor fi afectate și materialele de izolație?
  5. Ce spun specialiștii despre noile scumpiri

În România a apărut o nouă taxă, iar efectele ei se vor simți direct în buzunarul dezvoltatorilor și, implicit, al cumpărătorilor. De această dată, vizate sunt construcțiile, un sector deja afectat de scumpiri succesive în ultimii ani.

Începând cu 2026, costurile proiectelor de construcții vor crește semnificativ ca urmare a taxei de carbon aplicate materiilor prime importate din afara Uniunii Europene. Pentru proiectele aflate deja în derulare, momentul achiziției materialelor, chiar din această perioadă, poate face diferența de cost la nivelul întregului buget.

O nouă taxă a intrat în vigoare. De ce vor crește prețurile materialelor de construcții din 2026

Noua taxă face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM), un instrument al Uniunii Europene care introduce costuri suplimentare pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE.

În practică, acest cost va fi transferat treptat în prețurile materialelor și, ulterior, în costul final al construcțiilor. Cele mai afectate vor fi materialele de bază, esențiale în aproape orice proiect:

  • cimentul,

  • fierul,

  • oțelul,

  • aluminiul.

De ce ianuarie 2026 este o lună-cheie pentru piața construcțiilor

Potrivit specialiștilor din domeniu, ianuarie 2026 ar putea fi ultima perioadă în care se vor mai regăsi prețurile actuale, însă, doar pentru materialele deja aflate în producție sau în stocurile existente.

Scumpirile nu vor apărea brusc, dar structurile de cost sunt deja pregătite. Materialele fabricate din materii prime achiziționate în 2025 vor putea fi livrate în continuare la tarifele vechi, în timp ce producția începută în 2026 va reflecta integral:

  • taxa de carbon,

  • costurile mai mari cu energia,

  • cheltuielile logistice crescute.

O nouă taxă a intrat în vigoare. Cât de dependentă este România de importurile din afara UE

România depinde în mare măsură de importuri din afara Uniunii Europene, în special în zona metalurgică și industrială. Printre principalii furnizori se numără:

  • Turcia,

  • China,

  • India.

Aceste state nu sunt integrate în sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, ceea ce face ca aplicarea taxei de carbon să aibă un impact direct asupra importurilor. Estimările din piață indică creșteri de 9–10% la nivel de materie primă și produs semifinit, în special pentru oțel, aluminiu și produse metalurgice.

O nouă taxă a intrat în vigoare. Vor fi afectate și materialele de izolație?

Pentru moment, specialiștii spun că materialele de izolație, precum polistirenul, vata minerală și alte sisteme termoizolante, nu vor înregistra creșteri majore de preț. Acestea sunt mai puțin dependente de materiile prime intens carbonifere din afara UE.

Totuși, avertismentele vin din direcția costurilor cu energia și transportul, care ar putea influența aceste categorii pe termen mediu.

Ce spun specialiștii despre noile scumpiri

În acest context, planificarea devine esențială pentru companii și dezvoltatori.

Diferența, în perioada următoare, nu o va mai face cine are cel mai mic preț de listă, ci cine reușește să planifice, să cumpere din timp și să optimizeze corect achizițiile”, spune Cosmin Raileanu, potrivit Cancan.

Anul 2026 se anunță unul de cotitură pentru sectorul construcțiilor. Taxa de carbon, dependența de importurile non-UE și efectul în lanț asupra costurilor de execuție vor face ca proiectele începute sau contractate în 2026 să fie considerabil mai scumpe decât cele demarate în 2025.

Pentru investitori, dezvoltatori și beneficiari finali, perioada următoare va fi decisivă în stabilirea bugetelor și a strategiilor de achiziție.

