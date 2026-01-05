B1 Inregistrari!
Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)

Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)

Adrian A
05 ian. 2026, 16:24
Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
Sursă foto: automarket.ro

Echipajul Dacia ocupă primul loc în clasamentul Raliului Dakar după două etape. Dacia are 4 piloți care au reușit performanța să ducă marca românească pe primul loc.

Dacia, primul loc după două etape la Raliul Dakar

După prologul şi prima etapă în jurul oraşului Yanbu, a doua etapă specială a Dakar 2026, lungă de 400 de kilometri, i-a condus pe concurenţi la Al-Ula, în mijlocul deşertului din nord-vestul Arabiei Saudite.

Traseul, extrem de dificil, cu piste nisipoase şi pietroase în munţii Hedjaz, canioane, platouri întinse şi câteva dune, a fost deosebit de favorabil pentru Toyota, care a dominat etapa ocupând primele cinci locuri.

Însă, Dacia a reușit să ocupe primul loc la general. Francezul Sebastien Loeb a ocupat locul 7, iar Nasser al-Attiyah pe 8, în timp ce ceilalți doi piloți ai echipei Dacia, Cristina Gutierrez şi Lucas Moraes, au ocupat locurile 19 şi 20.

Iar când tragem linie după primele două etape, la general conduce Nasser al-Attiyah.

Cum a fost prima zi pentru Dacia

Prima probă specială a Raliului Dakar 2026 a fost o buclă de 305 kilometri cu start și sosire în orașul Yanbu. La categoria Ultimate, categoria regină a vehiculelor pe 4 roți, prima victorie de probă i-a revenit belgianului Guillaume de Mevius, la volanul unui Mini pregătit de echipa X-Raid, iar al doilea cel mai rapid pe probă a fost Nasser Al-Attiyah.

„Sunt fericit că am terminat pe locul al doilea. Ne adaptăm la orice, trebuie doar să ne gândim puțin la prima săptămână din Dakar, pentru că Dakar este foarte lung, durează două săptămâni, și dacă reușim să trecem de prima săptămână fără greșeli, fără probleme, atunci în a doua săptămână putem accelera și știm unde ne aflăm. Sunt foarte mulțumit de performanța Dacia Sandrider, este ce trebuie, iar echipa dă tot ce are mai bun. Vom încerca să muncim și să câștigăm această cursă.”, a declarat Nasser Al-Attiyah la finalul probei, citat de automarket.ro.

Următorul echipaj Dacia Sandriders a fost cel format din Sebastien Loeb și Edouard Boulanger. Echipajul francez a început proba în forță, însă Loeb a suferit două pene de cauciuc după 70 de kilometri, lucru care i-a întârziat destul de mult. La finalul probei, francezul a recuperat până pe locul 10.

Imediat în spatele lui Loeb a fost noul său coechipier, Lucas Moraes, în timp ce echipajul format din Cristina Gutierrez și Pablo Moreno a terminat prima probă pe locul 15.

