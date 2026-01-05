Mai mulți locuitori ai orașului sucevean Salcea au protestat în fața primăriei, exasperați de creșterea şi locale. Oamenii au cerut demisia primarului Ezekiel Belţic. El a promis sprijin pentru locuitorii defavorizați.

Protest față de taxele prea mari

Oamenii au spus că au mers la primărie să-și plătească dările, dar acolo au aflat că acestea sunt mult mai mari anul acesta. Unii se tem că nu vor avea de unde să-și achite taxele.

De exemplu, un localnic a susținut că taxa de salubritate a crescut la 300 de lei de persoană. Prim urmare, familiile cu mai mulți membri nu vor avea de unde să achite acești bani.

Localnicii în fața instituției, iar primarul Ezekiel Belţic a ieșit în întâmpinarea lor. Dialogul n-a fost prea constructiv, oamenii fiind nervoși și cerându-i socoteală edilului.

„Mincinosule”, i-a spus un bărbat primarului, în vreme ce un altul a strigat: „Gata cu șmecheria!”.

Ce le-a spus primarul protestatarilor

Primarul Ezekiel Belţic le-a spus oamenilor că le înțelege supărările, va face o analiză și vor avea o discuție comună.

„De ce durează atât analiza, măsuraţi cu şublerul?”, i-a replicat un cetățean.

Edilul a insistat că oamenii cu venituri modeste vor fi ajutați: „Vor fi sprijiniţi cetăţenii cu probleme. Va fi o şedinţă cu oamenii, dar nu în stradă, că e frig, ci într-o sală, civilizat. Nu este rea intenţie din partea primăriei”.