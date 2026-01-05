B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)

Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 ian. 2026, 15:33
Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
Sucevean din Salcea, revoltat din cauza taxelor prea mari. Sursa foto: Captură video - Bucovina TV Regional / Facebook
Cuprins
  1. Protest față de taxele prea mari
  2. Ce le-a spus primarul protestatarilor

Mai mulți locuitori ai orașului sucevean Salcea au protestat în fața primăriei, exasperați de creșterea taxelor şi impozitelor locale. Oamenii au cerut demisia primarului Ezekiel Belţic. El a promis sprijin pentru locuitorii defavorizați.

Protest față de taxele prea mari

Oamenii au spus că au mers la primărie să-și plătească dările, dar acolo au aflat că acestea sunt mult mai mari anul acesta. Unii se tem că nu vor avea de unde să-și achite taxele.

De exemplu, un localnic a susținut că taxa de salubritate a crescut la 300 de lei de persoană. Prim urmare, familiile cu mai mulți membri nu vor avea de unde să achite acești bani.

Localnicii au protestat în fața instituției, iar primarul Ezekiel Belţic a ieșit în întâmpinarea lor. Dialogul n-a fost prea constructiv, oamenii fiind nervoși și cerându-i socoteală edilului.

„Mincinosule”, i-a spus un bărbat primarului, în vreme ce un altul a strigat: „Gata cu șmecheria!”.

Ce le-a spus primarul protestatarilor

Primarul Ezekiel Belţic le-a spus oamenilor că le înțelege supărările, va face o analiză și vor avea o discuție comună.

„De ce durează atât analiza, măsuraţi cu şublerul?”, i-a replicat un cetățean.

Edilul a insistat că oamenii cu venituri modeste vor fi ajutați: „Vor fi sprijiniţi cetăţenii cu probleme. Va fi o şedinţă cu oamenii, dar nu în stradă, că e frig, ci într-o sală, civilizat. Nu este rea intenţie din partea primăriei”.

Tags:
Citește și...
Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
Eveniment
Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
Eveniment
Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România
Camerele de gardă, pline de pacienți. Gheața transformă trotuarele în capcane pentru pietoni
Eveniment
Camerele de gardă, pline de pacienți. Gheața transformă trotuarele în capcane pentru pietoni
Jandarmi obligați să pună gresie în unitate: „Asta se numește umilință”. Cum se apără conducerea
Eveniment
Jandarmi obligați să pună gresie în unitate: „Asta se numește umilință”. Cum se apără conducerea
A venit cu o mașină de 162.000 de lei, dar a plecat fără. Ce au descoperit polițiștii la Vama Sculeni (FOTO)
Eveniment
A venit cu o mașină de 162.000 de lei, dar a plecat fără. Ce au descoperit polițiștii la Vama Sculeni (FOTO)
Site-ul Ghișeul.ro nu funcționează. Românii nu-și pot plăti taxele online. Explicațiile ADR (FOTO)
Eveniment
Site-ul Ghișeul.ro nu funcționează. Românii nu-și pot plăti taxele online. Explicațiile ADR (FOTO)
Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
Eveniment
Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
Eveniment
De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
Eveniment
Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
Haos la plata taxelor locale, în București. Românii care stau la coadă, revoltați: „Merge rău, merge rău”. Cât de mult au crescut impozitele
Eveniment
Haos la plata taxelor locale, în București. Românii care stau la coadă, revoltați: „Merge rău, merge rău”. Cât de mult au crescut impozitele
Ultima oră
17:07 - Nou trend în materie de modă! Treningul purtat de Maduro în timpul capturării sale este sold out pe mai multe site-uri
17:07 - Legea pensiilor private merge la Monitorul Oficial. Nicușor Dan a promulgat actul normativ modificat
16:35 - Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
16:31 - Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron. Ce afirmații au făcut inculpații despre Prima Doamnă a Franței
16:24 - Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
15:57 - Vedeta care a trecut prin iad la Desafio: „Am venit fără păr, umflată toată. A fost teribil!”
15:56 - Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
15:47 - Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
15:26 - Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanța din New York. Imagini impresionante cu fostul președinte al Venezuelei (VIDEO)
15:19 - Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România