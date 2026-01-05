Zece persoane au fost găsite vinovate de hărțuirea online a lui Brigitte Macron, soția președintelui francez Emmanuel Macron, de către un tribunal din Paris. Inculpații au fost acuzați de răspândirea unor afirmații false despre genul și sexualitatea ei, precum și „remarci răuvoitoare” despre diferența de vârstă de 24 de ani dintre cei doi.

Ce pedepse au primit persoane acuzate de hărțuirea online a lui Brigitte Macron

Majoritatea inculpaților au fost condamnați la închisoare cu suspendare de până la opt luni, unora li s-au suspendat conturile de socializare, iar unul dintre acuzați a fost închis pentru că nu s-a prezentat la instanță.

Judecătorul a declarat că cei opt bărbați și două femei au acționat cu dorința clară de a-i face rău lui Brigitte Macron, făcând online remarci calomnioase și jignitoare, relatează .

Doi dintre inculpați au fost găsiți vinovați de calomnie, în 2024, după ce au susținut că prima doamnă a Franței nu a existat niciodată. Aceștia au spus că fratele ei, Jean-Michel Trogneux, și-a schimbat sexul și a început să-i folosească numele.

Ulterior, au fost achitați în apel. Curtea de Apel și-a justificat decizia de a-i achita spunând că nu este „un atac la onoarea” unei persoane să spui că și-a schimbat sexul.

Cum a afectat-o pe Brigitte Macron hărțuirea online

Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron dintr-o căsnicie anterioară, a declarat anterior că hărțuirea online a afectat negativ sănătatea și condițiile de viață ale mamei sale.

Ea a spus că mama ei „a trebuit să fie atentă la alegerile vestimentare, la postura… știe perfect că imaginea ei va fi folosită pentru a susține aceste teorii”.

Deși mama ei „a învățat să trăiască cu asta”, a spus Auzière, ei au suferit repercursiuni, fiind batjocoriți la școală.

Cu cine se luptă soții Macron în instanța americană

Sentința de luni din Franța este un precursor al unui proces mult mai amplu care urmează să aibă loc în SUA. Soții Macron au intentat un proces de defăimare împotriva influencerului de dreapta Candace Owens, care a exprimat, de asemenea, teorii ale conspirației despre sexul Primei Doamne.

Soții Macron au susținut că Owens „a ignorat toate dovezile credibile care îi infirmă credința, în favoarea promovării unor teoreticieni ai conspirației cunoscuți și a unor defăimători dovediți”. Influencerița a repetat de mai multe ori, în podcastul său și pe rețelele de socializare, afirmațiile defăimătoare la adresa Primei Doamne a Franței. În martie 2024, tânăra a declarat că își va pune în joc „întreaga reputație” numai pentru a-i convinge pe oameni că Brigitte Macrone „este de fapt un bărbat”.

Cuplul prezidențial a fost inițial sfătuit să ignore bârfele online, un proces ducând la amplificarea lor. Anul trecut însă, a existat o schimbare radicală de abordare. Soții Macron au decis că amploarea atacurilor online ajunsese prea mare pentru a fi ignorată. Așadar, cu riscul de a-și expune identitatea privată într-o instanță americană, au decis să riposteze împotriva teoreticienilor conspirației.