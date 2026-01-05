B1 Inregistrari!
Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită" (FOTO)

Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)

Ana Beatrice
05 ian. 2026, 15:47
Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
Sursă Foto: Facebook - Ghinescu Emilia Official
Cuprins
  1. Cine este bărbatul care a făcut-o din nou fericită pe Emilia Ghinescu
  2. Cum și-a petrecut cântăreața sărbătorile de iarnă

Emilia Ghinescu și-a surprins recent fanii după ce a ales să își asume public noua relație. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat pe nume Viorel. Cei doi s-au afișat fără rețineri într-o scurtă escapadă la munte.

Imaginile publicate au atras imediat atenția, iar curiozitatea admiratorilor nu a întârziat să apară. La scurt timp, cântăreața a vorbit deschis despre bărbatul care îi este acum alături.

Sursă Foto: Emilia Ghinescu – Instagram

Cine este bărbatul care a făcut-o din nou fericită pe Emilia Ghinescu

După o perioadă lungă în care a ales discreția totală, artista pare că și-a regăsit liniștea sufletească. Artista nu s-a mai afișat public alături de niciun alt bărbat după despărțirea de fostul iubit, tatăl fiicei sale. În tot acest timp, a preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. Zilele trecute, însă, cântăreața a surprins pe toată lumea, apărând pentru prima dată alături de actualul partener, un tânăr din Argeș.

După ce a cântat în noaptea dintre ani, Emilia Ghinescu a plecat într-o scurtă vacanță la munte. Acolo a fost surprinsă și alături de Viorel, bărbatul care îi este acum alături. Deși imaginile au stârnit numeroase reacții, artista a fost fermă în declarații și a subliniat că nu își dorește să ofere prea multe detalii despre relația sa.

Iubitul ei are aproape 27 de ani și locuiește în Pitești. Potrivit informațiilor publice de pe rețelele sociale, ar fi studiat la Universitatea Politehnica din București.

„După sărbători, mi-am permis să îmi iau o vacanță alături de prieteni, de un grup de prieteni, la hotelul unor prieteni, prieteni care îmi sunt ca și o familie, la munte (…) Referitor cu cine am fost, sunt o femeie singură, care nu are de dat explicații cuiva sau care nu trebuie să justifice într-un fel dacă sau dacă are sau nu o relație cu cineva. Sunt lucruri care mă privesc personal pe mine și sunt un om care nu și-a discutat viața personală la televizor și nici nu am de gând să o fac. Important este că sunt bine și că sunt fericită”, a spus Emilia Ghinescu, la Știrile Antena Stars, notează spynews.ro.

Cum și-a petrecut cântăreața sărbătorile de iarnă

Emilia Ghinescu a povestit că pentru ea, Crăciunul este o sărbătoare dedicată exclusiv familiei. Artista nu obișnuiește să cânte în această perioadă, motiv pentru care a ales să rămână acasă, alături de copiii cei mari, Andrei și Erika. A fost un moment liniștit, petrecut în familie, cu masa de Crăciun și bucuria de a fi împreună.

„De Crăciun am fost acasă, cu copiii cei mari. Am luat masa în familie (…) Eu de Crăciun nu cânt niciodată, de Revelion am cântat. Ei au plecat în Thailanda, ei sunt plecați, iar eu am rămas să muncesc. Așa face un artist, muncește în noaptea de Revelion”, a mai spus artista.

