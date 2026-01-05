Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanța din New York. Imagini impresionante cu fostul președinte al Venezuelei (VIDEO)

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost adus de la Centrul metropolitan de detenție din Brooklyn la Tribunalul federal din Manhattan sub pază strictă.

Fostul președinte al Venezuelei, sub pază strictă

O coloană oficială care îl transporta pe Nicolás Maduro a părăsit Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, New York, unde acesta a fost reținut în ultimele două zile sub acuzația de trafic de droguri și arme.

În imagini, Maduro se vede coborând dintr-un vehicul blindat care făcea parte din coloana oficială și urcat într-un elicopter care l-a transportat până la tribunalul din New York, unde va participa la primele audieri.

Fostul președinte al Venezuelei era îmbrăcat într-o salopetă bej, destinată deținuților extrem de periculoși și era încătușat. De altfel, la un moment dat, a și ridicat mâinile spre elicopterele televiziunilor care îl filmau pentru a arăta că are cătușe la mâini.

Procesul lui Maduro, copie după Noriega

Potrivit jurnaliștilor de la , este probabil ca Nicolas Maduro să solicite respingerea dosarului pe motiv că este imun sau protejat de urmărirea penală, deoarece este un șef de stat străin. Fostul președinte al Venezuelei s-ar baza, astfel, pe mai multe situații în care j udecătorii au decis că oficialii străini se bucură de imunitate față de acțiunile legale în fața instanțelor americane.

Însă Maduro are o mare problemă cu acest argument din cauza unui precedent istoric: invazia americană a Panama în 1989, care l-a înlăturat de la putere pe liderul țării, Manuel Noriega. La fel ca Maduro, Noriega a fost acuzat de conspirație pentru a introduce ilegal droguri în SUA și a fost capturat într-un raid militar în țara sa natală.

Iar judecătorii americani au respins argumentul imunității lui Noriega, afrimând că acesta nu era liderul legitim al Panama. Experții juridici au declarat că precedentul va submina eforturile lui Maduro de a obține respingerea acuzațiilor.

De asemenea, este probabil ca Maduro să invoce o doctrină juridică care prevede că acuzațiile penale ar trebui respinse dacă procurorii le-au adus în mod răzbunător sau selectiv. De asemenea, ar putea argumenta că acuzațiile împotriva sa sunt prescrise, ceea ce înseamnă că sunt prea vechi pentru a fi urmărite în instanță.