Vedeta care a trecut prin iad la Desafio. Delia Salchievici, cunoscută publicului drept fosta soție a lui Lino Golden, a decis să își testeze limitele. Ea a acceptat una dintre cele mai dure competiții de supraviețuire difuzate la TV: Desafio. Filmările au avut loc în Thailanda, într-un decor exotic, dar extrem de solicitant din punct de vedere fizic și psihic.

Deși a făcut parte din echipa „Norocoșilor”, experiența s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se aștepta. Delia spune că aventura s-a încheiat prost și că efectele s-au resimțit puternic odată cu întoarcerea în România.

Ce impact a avut competiția asupra sănătății sale

Condițiile dure de trai, schimbările bruște de climă și fus orar și stresul acumulat și-au pus amprenta asupra organismului său. Delia Salchievici a recunoscut că s-a confruntat cu probleme hormonale serioase, iar transformările au fost vizibile atât din punct de vedere medical, cât și estetic.

„M-am întors foarte urâtă din Desafio. A trebuit să intru în revizie la întoarcere, totală. Nu am fost încă la estetician, am riduri. Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Iar, menstruația nu a mai venit deloc acolo. A fost teribil! Nu mă recunoșteam, mă simțeam un băiețel mic și gras”, a dezvăluit Delia, pentru .

Cum a afectat Desafio starea emoțională a Deliei Salchievici

Dincolo de schimbările fizice, Delia spune că a avut nevoie de timp pentru a se regăsi și din punct de vedere emoțional. Revenirea în țară a însemnat o perioadă de „revizie” completă, în care a fost nevoită să își recâștige echilibrul și încrederea în sine.

Astfel de competiții sunt recunoscute pentru presiunea psihică enormă la care sunt supuși concurenții.

Cum stă Delia Salchievici pe plan sentimental

Nici pe plan personal lucrurile nu sunt mai simple. După de Lino Golden, Delia a avut o relație de scurtă durată cu Auday Al-Ahmed, cunoscut drept medicul estetician al vedetelor. Relația nu a rezistat, iar în prezent Delia se declară singură.

Totuși, experiențele din trecut au făcut-o mai atentă și mai selectivă în alegerile sale.

„Pe mine experiențele din trecut nu m-au doborât. Înainte îmi păsa de părerea oamenilor din jur, acum nu-mi mai pasă. Nu am nici o relație în acest moment, sunt singură. Dar, mi-ar plăcea să am pe cineva în viața mea, doar că sunt selectivă. Eu nu am încredere în nimeni, decât în mine. Când o să mă vedeți cu un bărbat de mână a trecut prin toate testele posibile”, a mai spus fosta soție a lui Lino Golden.

După una dintre cele mai intense experiențe din viața sa, Delia Salchievici pare hotărâtă să se pună pe primul loc. Deși nu exclude o nouă relație, spune că nu mai face compromisuri și că prioritizează echilibrul personal.