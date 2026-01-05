B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Vedeta care a trecut prin iad la Desafio: „Am venit fără păr, umflată toată. A fost teribil!”

Vedeta care a trecut prin iad la Desafio: „Am venit fără păr, umflată toată. A fost teribil!”

Ana Maria
05 ian. 2026, 15:57
Vedeta care a trecut prin iad la Desafio: Am venit fără păr, umflată toată. A fost teribil!
Sursa foto: Facebook / @Desafio: Aventura
Cuprins
  1. Ce impact a avut competiția asupra sănătății sale
  2. Cum a afectat Desafio starea emoțională a Deliei Salchievici
  3. Cum stă Delia Salchievici pe plan sentimental

Vedeta care a trecut prin iad la Desafio. Delia Salchievici, cunoscută publicului drept fosta soție a lui Lino Golden, a decis să își testeze limitele. Ea a acceptat una dintre cele mai dure competiții de supraviețuire difuzate la TV: Desafio. Filmările au avut loc în Thailanda, într-un decor exotic, dar extrem de solicitant din punct de vedere fizic și psihic.

Deși a făcut parte din echipa „Norocoșilor”, experiența s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se aștepta. Delia spune că aventura s-a încheiat prost și că efectele s-au resimțit puternic odată cu întoarcerea în România.

Ce impact a avut competiția asupra sănătății sale

Condițiile dure de trai, schimbările bruște de climă și fus orar și stresul acumulat și-au pus amprenta asupra organismului său. Delia Salchievici a recunoscut că s-a confruntat cu probleme hormonale serioase, iar transformările au fost vizibile atât din punct de vedere medical, cât și estetic.

„M-am întors foarte urâtă din Desafio. A trebuit să intru în revizie la întoarcere, totală. Nu am fost încă la estetician, am riduri. Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Iar, menstruația nu a mai venit deloc acolo. A fost teribil! Nu mă recunoșteam, mă simțeam un băiețel mic și gras”, a dezvăluit Delia, pentru Click!.

Cum a afectat Desafio starea emoțională a Deliei Salchievici

Dincolo de schimbările fizice, Delia spune că a avut nevoie de timp pentru a se regăsi și din punct de vedere emoțional. Revenirea în țară a însemnat o perioadă de „revizie” completă, în care a fost nevoită să își recâștige echilibrul și încrederea în sine.

Astfel de competiții sunt recunoscute pentru presiunea psihică enormă la care sunt supuși concurenții.

Cum stă Delia Salchievici pe plan sentimental

Nici pe plan personal lucrurile nu sunt mai simple. După divorțul de Lino Golden, Delia a avut o relație de scurtă durată cu Auday Al-Ahmed, cunoscut drept medicul estetician al vedetelor. Relația nu a rezistat, iar în prezent Delia se declară singură.

Totuși, experiențele din trecut au făcut-o mai atentă și mai selectivă în alegerile sale.

„Pe mine experiențele din trecut nu m-au doborât. Înainte îmi păsa de părerea oamenilor din jur, acum nu-mi mai pasă. Nu am nici o relație în acest moment, sunt singură. Dar, mi-ar plăcea să am pe cineva în viața mea, doar că sunt selectivă. Eu nu am încredere în nimeni, decât în mine. Când o să mă vedeți cu un bărbat de mână a trecut prin toate testele posibile”, a mai spus fosta soție a lui Lino Golden.

După una dintre cele mai intense experiențe din viața sa, Delia Salchievici pare hotărâtă să se pună pe primul loc. Deși nu exclude o nouă relație, spune că nu mai face compromisuri și că prioritizează echilibrul personal.

Tags:
Citește și...
Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
Monden
Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
Monden
Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
Andreea Berecleanu, amintiri dureroase din copilăria trăită în comunism: „Era după ’85, când devenise extrem de dur”
Monden
Andreea Berecleanu, amintiri dureroase din copilăria trăită în comunism: „Era după ’85, când devenise extrem de dur”
Anamaria Prodan, adevărul despre schimbarea de look la 53 de ani: „Nu am operații estetice”
Monden
Anamaria Prodan, adevărul despre schimbarea de look la 53 de ani: „Nu am operații estetice”
Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
Monden
Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
Sacrificiile pe care Andreea Marin le-a făcut pentru visul său. Detalii mai puțin știute ies la iveală: „Dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite” (VIDEO)
Monden
Sacrificiile pe care Andreea Marin le-a făcut pentru visul său. Detalii mai puțin știute ies la iveală: „Dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite” (VIDEO)
Jorge, vacanță cu peripeții în Thailanda: „Două zile nu am ieșit din cameră”
Monden
Jorge, vacanță cu peripeții în Thailanda: „Două zile nu am ieșit din cameră”
Mădălina Ghenea, dezamăgită în relații: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Monden
Mădălina Ghenea, dezamăgită în relații: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)
Monden
Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Monden
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Ultima oră
17:07 - Nou trend în materie de modă! Treningul purtat de Maduro în timpul capturării sale este sold out pe mai multe site-uri
17:07 - Legea pensiilor private merge la Monitorul Oficial. Nicușor Dan a promulgat actul normativ modificat
16:35 - Vremea rea a lăsat zeci de gospodării fără energie electrică și apă potabilă. Recomandările lui Raed Arafat
16:31 - Zece persoane au fost condamnate pentru hărțuirea online a lui Brigitte Macron. Ce afirmații au făcut inculpații despre Prima Doamnă a Franței
16:24 - Dacia, primul loc în clasamentul general al Raliului Dakar. Se scrie istorie în Arabia Saudită (VIDEO)
15:56 - Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
15:47 - Noua relație a Emiliei Ghinescu surprinde pe toată lumea. Primele declarații ale artistei: „Important este că sunt bine și că sunt fericită” (FOTO)
15:33 - Protest într-un oraș, după majorarea taxelor. Localnicii l-au luat la rost pe primar: „Gata cu șmecheria!” (VIDEO)
15:26 - Nicolas Maduro, dus cu elicopterul la instanța din New York. Imagini impresionante cu fostul președinte al Venezuelei (VIDEO)
15:19 - Taxa „invizibilă” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Ce se schimbă în România