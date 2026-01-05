B1 Inregistrari!
Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât"

Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”

Traian Avarvarei
05 ian. 2026, 15:56
Cum își crește Cristina Cioran cei doi copii, tatăl lor fiind încă în închisoare: „Sper din suflet să se termine acest vis urât”
Cristina Cioran. Sursa foto: Captură video - Vorbește Lumea / YouTube
Cuprins
  1. Cum se descurcă actrița Cristina Cioran în creșterea copiilor
  2. Cum se înțeleg Cristina Cioran și Alex Dobrescu

Cristina Cioran a povestit cum reușește să se împartă între cei doi copii ai ei, Emma și Max, și să aibă grijă de amândoi, tatăl lor, Alex Dobrescu, fiind încă în arest preventiv. „Sper din suflet să se termine acest vis urât”, a spus actrița. Până când îl va avea pe Alex aproape, însă, Cristina e ajutată de mama ei.

Cum se descurcă actrița Cristina Cioran în creșterea copiilor

Actrița a susținut întâi că e frumos să fii mamă, dar deloc ușor. Ea a povestit apoi cum reușește să se împartă între Emma, fiica cea mare, și Max, băiețelul cel mic.

„Încerc să păstrez relația cu Emma, care e foarte importantă, în așa fel încât să ne ținem totuși aproape și de bebeluș, de care mama are grijă în principal. Bine, și eu, dar ea, am zis așa ca o glumă că este, de fapt, bebelușul ei (nr. râde). Pentru că eu trebuie să fiu cu Emma foarte mult, mai ales seara, noaptea, că ea simte că are nevoie de mine încă. Mă descurc și cu timpul, și cu energia. Am resurse o grămadă. Într-adevăr, culci unul, se trezește celălalt. Da, e adevărat că te dă un pic peste cap, dar până la urmă se poate. Mai e loc de încă cinci copii, ca să zic așa. Adică se poate, asta e clar.

Max este leșinat după Emma, deci o caută cu privirea non-stop. O adoră. Și Emma îl iubește foarte mult, doar că Emma este un pic geloasă încă. Încă este teribil de geloasă și încearcă să se obișnuiască cu prezența lui și cu faptul că trebuie să mă împartă. Dar, ușor-ușor, mergem către bine. E greu să împarți în mod egal atenția, de aceea, slavă Domnului, că o am pe mama îngeraș, care suplinește prezența”, a susținut Cristina Cioran, pentru CanCan.

Cum se înțeleg Cristina Cioran și Alex Dobrescu

Întrebată în ce relație e cu tatăl copiilor ei, Cristina Cioran a răspuns: „El este arestat în continuare, preventiv. Este în proces. Nu discut datele procesului, pentru că nu ar fi fair și ok pentru nimeni. Cert este că va mai sta acolo o perioadă. Vorbim la telefon, au fost și câteva apeluri video ca să vadă copiii. Îmi doresc foarte mult ca această perioadă a încarcerării sale să se termine, ca să poată fi prezent în viața copiilor”.

„Cred că asta este și cea mai mare dorință pentru anul 2026: să se întâmple o minune și Emma și Max să-și poată avea înapoi tatăl. Nu se știe niciodată ce se mai întâmplă. Fiecare trebuie să-și plătească greșelile și sunt convinsă că sistemul judiciar va face dreptate așa cum trebuie.

Până una-alta însă, Emma crește fără tată, iar Max abia dacă l-a văzut de câteva ori, dar era foarte mic, nu se pune. Nu mi-am imaginat că va fi așa. În niciun caz. Am crezut că nașterea lui Max a șters toate necazurile. Venirea lui a șters cumva toate vinele, toate greșelile și toate vinovățiile, dar nu a fost așa. Se pare că mai sunt lucruri care trebuiesc plătite. Sper din suflet să se termine acest vis urât, dar, până una-alta, treaba mea este să am grijă de copii”, a mai spus Cristina Cioran, pentru CanCan.

