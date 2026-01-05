Raed Arafat, șeful , a anunțat că 10.000 de gospodării, din judeţul Alba şi alte 5.000, din judeţul Hunedoara, au rămas fără energie electrică din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Anunțul făcut de Raed Arafat

În județul Alba, peste 8.000 de persoane au rămas fără apă potabilă din cauza întreruperii . Raed Arafat a declarat că problema a fost rezolvată integral.

„Din fericire, putem să spunem că situaţii foarte grave sau situaţii grave, ca şi impact al efectelor meteo, n-au avut loc, situaţia a fost sub control, dar unele judeţe au fost, totuşi, afectate mai mult, mai ales pe partea de furnizare a curentului electric şi în unele zone din judeţul Alba, a apei”, a spus secretarul de stat, într-o conferinţă de presă.

Șeful DSU a precizat că au fost probleme cu energia electrică și în județul Hunedoara. El a precizat că, la un moment dat, au rămas aproximativ 90.000 de utilizatori fără energie electrică. Ulterior, situația s-a mai îmbunătățit, iar multe instalații au fost repuse în funcțiune.

„Putem să spunem că am ajuns la un moment la peste 90.000 de utilizatori fără curent, dar cifra este în scădere. Deci, pot să dau doar exemplul judeţului Alba, care de la 43.000 iniţial fără curent, acum 15 minute discutând cu inspectorul şef şi în timpul videoconferinţei, suntem la acest moment la 10.000 fără furnizare de curent electric, iar în judeţul Hunedoara ne-au comunicat în timpul videoconferinţei că există în jur la 5.000 de persoane fără curent electric”, a precizat Arafat.

Localitățile sinistrate au primit gneratoare

Raed Arafat a menţionat că au fost luate măsuri pentru remedierea situațiilor de întrerupere a curentului, Astfel, în unele zone sinistrate au fost trimise generatoare de mare capacitate. Acestea sunt de natură să suplimenteze generatoarele puse de la dispoziție de furnizorii de electricitate.

„Pe lângă generatoarele puse la dispoziţie de compania de electricitate care furnizează curentul electric în zona respectivă, s-au trimis generatoare de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din judeţele limitrofe, şi care o parte din ele încă asigură furnizarea curentului electric în unele comune, până la remedierea problemei de întrerupere, şi anume firele electrice care s-au întrerupt, mai ales în zonele muntoase, în zonele de pădure, şi care necesită timp mai mult şi este o activitate îngreunată”, a subliniat Arafat.

Șeful DSU a mai spus că 39 de echipe lucrează, pe teren, în judeţul Alba pentru remedierea defecţiunilor pe linia curentului electric. De asemenea, alte 30 de echipe lucrează în județul Hunedoara.

„Sperăm în cel mai scurt timp să remediem situaţia şi să nu mai fie nevoie de utilizarea generatoarelor. În acelaşi timp, nu toate zonele care au curentul întrerupt au putut fi conectate la generatoare, din motive tehnice. Nu peste tot s-a putut acest lucru, aşa că luăm încă şi prioritate rezolvarea acestei probleme”, a mai spus el.

Avertizările lui Raed Arafat pentru șoferi

În acest context, șeful DSU a făcut mai multe populației pentru a depăși mai ușor situația provocată de nefavorabile. În primul rând, Raed Arafat s-a adresat șoferilor avertizându-i să dea dovadă de prudență în trafic. Aceștia trebuie să respecte recomandările autorităților și să se adapteze la circulația în condiții de iarnă.

„În primul rând, circulaţia se face pe drumuri, bineînţeles acoperite cu zăpadă, poate pe alocuri există gheaţă, motiv pentru care circulaţia să se facă cu mare atenţie. Drumurile sunt deschise, nu avem drumuri închise, naţionale, judeţene, aşa că rugămintea către toţi participanţii la trafic este respectarea tuturor reguli de prevenţie, centură, viteză, cât mai adaptată pentru condiţiile meteo”, a spus Arafat.

Totodată, a recomandat celor care intenționează să pornească la drum să verifice prognoza meteo pe traseul pe care urmează să-l parcurgă.

„Există site-uri, există aplicaţii de pe care pot fi verificate condiţiile drumurilor, înainte de plecare şi asiguraţi-vă că maşinile sunt pregătite pentru drumurile respective, anvelope de iarnă şi tot ce trebuie pentru un drum care se desfăşoară în condiţii de iarnă”, a explicat Arafat.

Recomandări pentru populație

Raed Arafat a făcut o serie de recomandări și turiștilor aflați în vacanță în zonele montane. Acestora le-a transmis să-și ia măsuri de precauție, în condițiile riscurilor crescute de avalanșă și de blocaje.

„Atenţie mare, pentru că există în continuare riscuri de avalanşă, există risc ca persoanele să rămână blocate, dacă pleacă pe anumite drumuri montane, fără să se asigure că pot să se întoarcă, dacă se modifică condiţiile meteo. Deci vă rog, ascultaţi sfaturile Salvamontului, informaţi-vă de la Salvamont înainte să porniţi pe orice drum în zonele montane şi atenţie în zonele în care Salvamontul avertizează de risc de avalanşă. Am avut o avalanşă zilele care au trecut, din fericire, totuşi fără victime, însă avalanşa a fost declanşată, din ce a fost anunţat de colegii de la Salvamont, de doi schiori, aşa că atenţie mare la avertizările Salvamontului”, a spus șeful DSU.

El a mai spus că autoritățile vor emite mesaje RO-Alert, acolo unde se impune, dar turiștii trebuie să se informeze și din avertizările imediate ale meteorologilor.

„Rugămintea este să păstraţi sistemele de avertizare în telefoanele dumneavoastră active. Nu le dezactivaţi, pentru că aşa puteţi afla care este situaţia în jurul dumneavoastră şi puteţi să luaţi măsuri să preveniţi să fiţi implicaţi în situaţii neplăcute sau chiar să deveniţi victim, dacă nu ştiţi de un risc care este în jurul dumneavoastră”, a mai spus el.

Temperaturile se vor menține la un nivel scăzut

Șeful DSU a avertizat că temperaturile vor scădea în următoarele ore până la – 15 grade Celsius. Acest fenomen va fi valabil și pentru nopțile următore. Drept urmare, a solicitat aplicarea planului pentru persoanele fără adăpost din orașe. Acestea urmează să fie identificate și conduse la spațiile de cazare special amenajate.

Raed Arafat a cerut prefecților să se asigure că asemenea spații de cazare destinate persoanelor fără adăpost există în toate localitățile.

„Am solicitat activarea şi continuarea aplicării planului pentru persoanele fără adăpost. Orice ambulanţă, orice maşină de poliţie, orice maşină de pompier identifică persoane fără adăpost să asigure că persoanele ajung la adăposturile desemnate, mai ales în cursul nopţii. Iar prefecturile să se asigure că adăposturile sunt funcţionale şi pot primi persoanele fără adăpost în perioada de temperaturi foarte scăzute, pentru a evita să avem victime din cauza gerului şi persoane hipotermice”, a mai declarat Raed Arafat.