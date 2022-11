Cine este Bianca Marina, noua iubită a lui Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu și Bianca Marina formează cel mai proaspăt cuplu, care face furori în showbiz-ul românesc în această perioadă.

Cei doi au mai avut o relație în trecut și se pare că iubirea dintre cei doi a revenit, după ce Bianca a divorțat de Steliano Filip.

Cel mai proaspăt cuplu din showbiz

Vestea șoc din showbiz-ul românesc este cu Bianca Marina, fosta soție a lui Steliano Filip.

Dacă toți știu cine este Mario Iorgulescu, cu siguranță nu la fel de mulți o cunosc pe noua lui iubită, cu care a mai avut o relație în trecut. Se pare că magia dintre cei doi a revenit, iar acum au decis să pornească pe același drum împreună, din nou.

Mario Iorgulescu, în vârstă de 27 de ani, este un personaj controversat în showbiz-ul românesc, după ce a comis un accident grav în București. Însă, se pare că lucrurile s-au așezat și pentru el, deoarece și-a găsit liniștea în brațele Biancăi, noua sa iubită.

Flacăra iubirii dintre cei doi s-a reaprins de puțin timp, având în vedere că cei doi au mai fost într-o relație în urmă cu mai mulți ani.

Bianca Marina a fost căsătorită cu Steliano Filip

Între timp, , însă mariajul lor a fost sortit eșecului și au divorțat în urmă cu un an, după o căsnicie de patru ani. Acum, bruneta și-a găsit liniștea sufletească în brațele lui Mario, la care s-a întors recent.

După șapte ani de relație și patru de căsnicie, Bianca Marina și Steliano Filip au făcut și un copil. Mai mult, după ce s-au căsătorit, Steliano Filip a ales ă își schimbe religia cu cea penticostală, iar Bianca nu s-a regăsit deloc în alegerea fostului ei soț.

Așa cum știe toată lumea, Bianca Marina a divorțat de Steliano Filip în luna februarie a anului 2021. După divorțul de fotbalist, Bianca a susținut că a fost nefericită alături de el, acesta fiind motivul despărițirii dintre cei doi.

”Nu am fost de la început foarte bine. Adică, după șapte ani de relație, să te desparți de un om nu e chiar ușor. Ai remușcări, te mai gândești, dar, în ultima perioadă, am ajuns să zic că am liniște sufletească. Sunt liniștită și fericită. În momentul de față, mai mult decât ce am nu îmi doresc, poate doar să mă dezvolt eu în carieră. În ultimii doi ani, am mai luat și decizii proaste, dar să zic că din astea am învățat”, a declarat, în trecut, Bianca Marina, potrivit .