Mario Iorgulescu răspunde acuzațiilor de omor din Italia. ,,Mi-am luat 3 ani cu executare pentru ceva ce nu am făcut”

Mario Iorgulescu a decis să vorbească, pentru prima dată, în care este implicat.

Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal în prezent se ascunde în Italia.

,,Am și eu un mesaj de transmis”

Mario Iorgulescu a declarat pentru că:

”Am și eu un mesaj de transmis, pentru că și mi-am luat 3 ani cu executare pentru ceva ce nu am făcut, deci oricum o dai nu e bine, dacă tac, profită ziarele și televiziunile și scriu ce vor și fac ce vor din mine, m-au făcut să par ultimul criminal, cap de mafie și ultimul drogat și așa mai departe. Cel mai trist este că în țara în care trăim, oamenii se bucură pentru răul altuia și chiar cred toate aberațiile scrise sau transmise de televiziuni, eu nu sunt un criminal, am făcut o greșeală și vreau să profit de acest moment să îmi cer iertare față de toată lumea, mai ales fașă de familia care a rămas fără un membru din cauza mea.”

20 de ani

Mario Iorgulescu s-a mai plâns de faptul că oamenii vor ca el să primească 20 de ani în ciuda faptului că alte persoane primesc doi ani cu suspendare pentru mai mult.

,,Dar nu vă este rușine când alții scapă cu doi ani cu suspendare pentru aceeași faptă sau chiar mai puțin, mie să îmi cereți 20 de ani? Atât am avut de spus și sper că am și eu niște susținători care să mă înțeleagă și să îmi fie alături, că mai mult acum ca niciodată am nevoie de sprijinul și suportul moral al românilor adevarați, cei patrioți, care nu sunt lăsați păcăliți de Cambridge Analytica sau alte firme de genul, cred în români, dar nu mai cred în sistem, îmi pare rău pentru cei care și-au trădat țara. Vă pupă Mario”, a mai adăugat Mario, potrivit aceleiași surse.