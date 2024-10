Cum a rămas Bella Santiago fără banii de la Te cunosc de undeva. Prin ce a trecut vedeta: „Sunt absolut șocată”

Bella Santiago, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, a dezvăluit recent cum a rămas fără banii de la Te cunosc de undeva. Cântăreața trece printr-o perioadă , în special după ce a rămas fără o sumă importantă de bani. Ea a căzut în capcana fraudelor online.

Bella Santiago a rămas fără banii de la Te cunosc de undeva după ce a căzut în capcana fraudelor online

Fiind o fire activă pe rețelele de socializare, Bella Santiago a le-a transmis fanilor prin ceea ce trece. Tocmai pentru că petrece foarte mult timp pe Internet, nimeni nu se aștepta ca ea să fie victima unor fraude online.

În timp ce se afla în vacanță, Bella Santiago a primit un mesaj de la Poșta Română, în care scria că a primit un pachet și că trebuie să acceseze un link pentru a plăti. Din nefericire, vedeta chiar trebuia să primească un colet prin intermediul poștei, motiv pentru care nu s-a gândit niciodată că poate fi victima unei escrocherii.

„Sunt absolut șocată! Sunt foarte supărată. Cineva mi-a furat banii din conturi și încerc să rezolv cumva cu banca. A scos câteva mii de euro de pe contul meu. Sunt banii pentru care am muncit la „Te cunosc de undeva!’. Acum două zile, când eram în vacanță în Delta Dunării am primit un mesaj de la Poșta Română că am primit un pachet și să accesez un link pentru plată. Eu nu mi-am dat seama, pentru că într-adevăr trebuia să primesc ceva, așa că am accesat link-ul din mesaj. Ieri, când m-am trezit, am primit mesaj că am făcut o plată. Am sunat repede la bancă”, a spus Bella Santiago, potrivit .

Vezi această postare pe Instagram

Motivul pentru care Bella Santiago nu s-ar muta niciodată în România

În urmă cu ceva vreme, cântăreața a dezvăluit . Preparatele tradiționale de la noi au atras-o enorm pe Bella Santiago, care a mărturisit că nu poate să facă față ispitelor și ajunge de fiecare dată să pună câteva kilograme în plus.

„Nu-mi place că e prea multă mâncare bună și nu pot să rezist și mă îngraș. Oameni răi sunt peste tot, nu doar în România, nicăieri nu sunt oameni perfecți. Eu sunt puternică și trec mai departe, nu bag în seamă oamenii răi. Eu văd comentariile răutăcioase, dar nu pun suflet, pentru că asta ne ajută și pe noi să fim și mai puternici”, a spus ea.

„Acum am fost în Filipine și chiar mi-a fost dor, dar nu se compară cu vremea din România, acolo e doar cald și plouă, aici avem patru anotimpuri, îmi place mai mult în România”, a mai adăugat vedeta.