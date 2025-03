Bella Santiago: „Stați liniștiți că nu am mâncat noi cocos acolo!”. Ce spun concurenții despre experiența Power Couple

a dezvăluit în ce condiții stăteau de la , în cadrul unui interviu .

Cum a fost în emisiune

„Nu a fost nimic greu de suportat. A fost foarte mișto în Malta. Totul a fost la superlativ, și unde am fost cazați, mâncarea foarte bună, staff-ul ok, băutură aveam non-stop, era la discreție! A fost super, stați liniștiți că nu am mâncat noi cocos acolo!”, a povestit Bella Santiago.

Pe de altă parte, Diana Bulimar și Radu Dumitrache au mărturisit că s-au plictisit acolo.

„Practic, nu ai voie să părăsești camera. Fără televizor, fără telefon, fără Internet, fără nimic. Stai în cameră și ești nevoit să-ți faci tot felul de filme în cap. Nu știi când începi altă probă, nu știi nici ce fel de probă urmează să începi, să mănânc, să nu mănânc…Mă doare stomacul, am emoții”, a povestit Diana Bulimar.

Despre competiție a vorbit și Robert Tudor. El, împreună cu soția lui, au câștigat competiția.

„Această competiție nu a fost doar despre forță, strategie sau noroc. A fost despre echilibru, despre încredere și despre puterea de a rămâne unul lângă celălalt, indiferent de obstacole.

Îi mulțumesc soției mele pentru că a acceptat această provocare și pentru că, în fiecare moment, am fost unul sprijinul celuilalt. A fost o călătorie grea, o lună și jumătate departe de copii, dar a meritat fiecare secundă. Când privești în urmă și vezi că ai dat totul, că ai fost acolo trup și suflet, înțelegi că adevăratul câștig este mai mult decât un trofeu”, a fost mesajul lui Robert Tudor, postat pe pagina lui de socializare.