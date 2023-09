Bella Santiago, mărturisiri dureroase despre copilăria sa: „Noi am fost foarte săraci”

, a fost crescută de bunica sa începând de la vârsta de 5 ani. Tatăl său a decedat când avea doar un an, iar mama ei s-a mutat în alt oraș în căutarea unor venituri mai bune. Din cauza acestor circumstanțe dificile, Bella nu a avut o copilărie obișnuită și a fost nevoită să lucreze de la o vârstă fragedă.

Bella Santiago a avut o copilărie marcată de lipsuri

„Sunt din Filipine. Noi am fost foarte săraci. Eu nu am copilărit cum copilărește copilul meu acum. Eu am fost un copil care a învățat mult în viață. Mama m-a lăsat la bunica de când aveam cinci ani. Am învățat multe chestii de la bunica mea. Eu în loc să stau afară să mă joc cu copiii, stăteam cu bunica să fac curățenie în casă. Făceam și gheață… în Filipine făceam gheață, se pune într-un plastic și le vindeam. E căldură acolo și oamenii au nevoie de gheață.

Nu am avut copilărie, a fost o copilărie mai grea. Relația cu bunica a fost frumoasă, dar este foarte strictă. Eu trebuia să mă trezesc dimineață. 7 era deja prea târziu pentru ea. Trebuia să ne trezim la 5:30 sau 6:00. Mă duceam la școală, da. La școală voiam mereu să fiu prima și studiam foarte mult”, a artista, potrivit

Artista a fost crescută de bunica sa de la 5 ani

de la vârsta de 5 ani, deoarece mama ei s-a mutat în alt oraș pentru muncă. Artista își amintește cu amărăciune lipsurile din copilărie și acum este un sprijin important pentru cele două.

„Mama a plecat, nu m-a părăsit. Noi am avut o viață foarte săracă. Eu când stăteam cu mama, îmi aduc aminte că mama nu muncea. Tata a murit când aveam un an. Mama făcea chestii mici cu care câștiga foarte puțini bani. Și am în memorie amintirea când mâncam orez cu sare, orez cu lapte, orez cu cafea, ce apucam. Orezul este baza. Dacă ai orez în casă ești ok, ești bine.

Atunci mama nu prea avea răbdare cu mine. La un moment dat, când mă bătea, a văzut bunica mea și m-a luat ea. Atunci a decis mama să plec, să mă lase la bunica. Ea a vrut să plece într-un oraș mai mare să câștige bani. Am stat la bunica mea. Da, tot timpul (n.r. ea le ajută pe ele acum). Am zis că până respir o să o ajut”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.