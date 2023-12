Bella Santiago nu s-ar muta niciodată din România! Ce a impresionat-o atât de mult pe artistă: „Îmi place mai mult”

Bella Santiago a lăsat Filipine pentru România în urmă cu mai bine de șapte ani. Cântăreața se consideră „acasă” în țara noastră și spune că nu s-ar muta niciodată de aici. Ea s-a apropiat foarte tare de poporul român și mai ales că își sărbătorește ziua de naștere chiar pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.

Motivul pentru care cântăreața nu vrea să părăsească România

România înseamnă „acasă” pentru Bella Santiago încă din 2016. Cântăreața de origine filipineză s-a căsătorit anul acesta cu partenerul ei de viață și s-au bucurat de mai mult ca niciodată.

Nu de mult, pentru care nu s-ar mai muta niciodată din România, chiar dacă o perioadă din viața sa a locuit în Filipine. Preparatele tradiționale românești au atras-o enorm de tare pe artistă, care a spus că de multe ori nu poate să facă față ispitelor și ajunge să pună câteva kilograme în plus.

„Nu-mi place că e prea multă mâncare bună și nu pot să rezist și mă îngraș. Oameni răi sunt peste tot, nu doar în România, nicăieri nu sunt oameni perfecți. Eu sunt puternică și trec mai departe, nu bag în seamă oamenii răi. Eu văd comentariile răutăcioase, dar nu pun suflet, pentru că asta ne ajută și pe noi să fim și mai puternici”, a mărturisit ea pentru .

Totodată, Bella Santiago este atrasă de țara noastră și pentru că iubește cele patru anotimpuri.

„Acum am fost în Filipine și chiar mi-a fost dor, dar nu se compară cu vremea din România, acolo e doar cald și plouă, aici avem patru anotimpuri, îmi place mai mult în România”, a mai spus ea.

Bella Santiago nu a avut cea mai fericită copilărie: „Am fost foarte săraci”

Originară din Filipine, încă de la vârsta de cinci ani, după ce tatăl său a murit când ea avea doar un an, iar mama ei a plecat în alt oraș în căutarea unui trai mai bun. Contextele dificile au făcut-o pe artistă să muncească de la o vârstă fragedă.

„Sunt din Filipine. Noi am fost foarte săraci. Eu nu am copilărit cum copilărește copilul meu acum. Eu am fost un copil care a învățat mult în viață. Mama m-a lăsat la bunica de când aveam cinci ani. Am învățat multe chestii de la bunica mea. Eu în loc să stau afară să mă joc cu copiii, stăteam cu bunica să fac curățenie în casă. Făceam și gheață… în Filipine făceam gheață, se pune într-un plastic și le vindeam. E căldură acolo și oamenii au nevoie de gheață”, a spus ea.