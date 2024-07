Cum arată autorulota de lux a Danei Rogoz. Ce condiții are casa pe roți

și soțul ei și-au cumpărat o autorulată în urmă cu câțiva ani, fiind principalul mijloc de transport cu care ei călătoresc foarte des. Actrița a transmis că au dormit în ea chiar și în fața grădiniței unde merge fiica ei.

Ce condiții are autorulota Danei Rogoz

și soțul ei sunt doi pasionați de călătorie cu autorulota, fiind modul în care și-au petrecut luna de miere. Au mers prin Europa timp de o lună în casa pe roți, iar acum, după ce au devenit părinți, au parte de aceste excursii alături de copiilor, Lia și Vlad, conform

Cuplul a amenajat autorulota, și-au făcut toate condițiile și au tot strictul necesar pentru vacanțe. Ea este destul de spațioasă, au două canapele, o masă, care se transformă într-un pat. În spatele autorulotei dorm copii. Actrița a ales un mobilier practic, are foarte multe dulapuri, setare pentru veselă, iar autorulată este decorată foarte frumos, cu flori, ornamente și un covor minunat.

Se pregătesc să plece de Paște în vacanță

Dana și soțul ei vor pleca de Paște într-o călătorie cu autorulota și pentru că sunt foarte nerăbdători să se pornească în excursie, s-au hotărât să doarmă în fața grădiniței fiicei lor.

„S-a întâmplat ca azi să am o filmare cu autorulota. Și dacă tot am echipat-o corespunzător și am pregătit-o pentru vacanța de Paște, Radu și cu mine ne-am decis, spontan, că ar fi drăguț că în noaptea această să dormim în ea.

Nu aveam timp să plecăm din București cu copiii, așa că doar am pornit autorulota din fața casei și am «călătorit» până la grădiniță Liei, adică la circa 5 minute de mers cu ea. Și iată cum în noaptea aceasta vom dormi în fața grădiniței! Am făcut asta și când era Vlad mic, la aceeași grădiniță.

Eram supărați că întârziam tot timpul, așa că am zis că în felul acesta, dormind în fața grădiniței în autorulotă, în sfârșit vom fi și noi o dată primii! Așa și cu Lia acum. Am luat cina, ne-am schimbat în pijamale, am făcut patul, i-am citit ceva lui Vlad, care a adormit deja, mai trebuie doar să o adormim și pe Lia, care e foarte entuziasmată de această seară cu totul inedită. Iar mâine dimineața ne vom trezi la ora obișnuită, dar nu vom fi pe grabă deloc.”, a scris Dana Rogoz pe Instagram.