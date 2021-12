Drama neștiută a lui Dorel din Las Fierbinți. Boala severă și greu de vindecat l-a măcinat timp de 7 ani

Dorel aduce zâmbetul pe buzele fanilor Las Fierbinți. Personajul interpretat de actorul Mihai Rait s-a bucurat de un succes colosal pe micul ecran, tânărul naiv din Fierbinți, aflat mereu pe lângă Giani având totuși o dramă neștiută, din trecut. Actorul în vârstă de 41 de ani s-a confruntat, timp de 7 ani, cu o boală severă și greu de vindecat.

Amuzant și pus pe glume, actorul Mihai Rait nu a avut întotdeauna o poveste de viață extrem de fericită. În copilărie, vedeta din Las Fierbinți s-a confruntat cu o boală gravă și greu de vindecat, iar părinții lui au trăit o adevărată drama când l-au văzut cu cuțitul în mână.

„Dorel” din Las Fierbinți s-a confruntat cu o boală severă

Actorul Mihai Rait a vorbit, recent, despre boala cu care s-a confruntat în copilărie. Actorul de la Pro TV a fost somnambul timp de 7 ani, iar părinții lui au trăit momente de panică în acele vremuri.

„Dorel” a fost găsit de părinți inclusiv cu un cuțit în mână, cu gândul de a tăia găini, iar acest lucru se întâmpla când era somnambul.

„Am fost somnambul vreo şapte ani. Mă jucam cu frate miu şi am căzut, am dat cu capul de marginea patului. Am avut dereglări ale somnului serioase. Alergam prin casă şi prin curte noaptea.

În clasa a IV-a m-au găsit cu un cuţit în mână, învăţasem să tai găini, mă punea bunică miu, şi într-o noapte m-am trezit, m-am dus la bucătărie şi am luat cuţitul cu mâner verde şi mă plimbam prin curte: ‘Mamaie, adu, bre găina să o tai.’ Îţi dai seama cum a fost”, a povestit actorul, pentru Adevărul.

Ce spun părinții lui Mihai Rait despre serialul Las Fierbinți

Părinții lui Mihai Rait sunt cu siguranță mândri, însă i-au spus adesea că ar vrea să îl vadă mai mult pe Dorel și că și-ar dori ca personajul să apară mai des la Pro TV. Mai mult decât atât, ei au fost și nemulțumiți de faptul că Giani îl „bate” mereu în cap pe Dorel.

„Îşi doresc să apar mai mult şi să nu-l mai bată Bobiţă tot timpul, mai ales bunică mea: ‘Aoleu, mamă, da’ de ce te bate atât?’, ‘Nu mă bate, bre, pe mine, îl bate pe Dorel’, ‘Las’ să vezi ce-i fac eu! Bobonete, ce ai mă cu el? (…) Şi mama era cu ‘să nu-ţi mai dea în cap că tu ai avut o problemă când erai mic”, a mai povestit actorul din Las Fierbinți.

