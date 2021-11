Cine este adevărata soție a lui Firicel din Las Fierbinți. Cum arată nevasta lui Toma Cuzin (GALERIE FOTO)

Pe Firicel în știe întreaga țară. Actorul Toma Cuzin s-a asigurat că personajul din Las Fierbinți ajunge rapid în inimile românilor, care îl urmăresc în fiecare episod difuzat la PRO TV. Totuși, despre viața lui persoană se știu foarte puține detalii, iar nu mulți sunt cei care o cunosc pe adevărata lui soție.

În serial, Firicel are o nevastă casnică, dar în viața reală soția lui Toma Cuzin este artist plastic. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mulți ani, iar într-un interviu, vedeta din serialul produs de PRO TV a povestit cum se comporta la început de relație cu părinții ei, pentru a le cuceri inima.

Cine este adevărata soție a lui Firicel din Las Fierbinți

Cristina Toma este artist plastic, iar toate lucrările pe care le realizează sunt semnate „Cuzima”. Femeia din viața lui Toma Cuzin este de părere că arta din zilele noastre este mai greu asimilată, dar acest aspect nu o împiedică să se exprime și să creeze.

„Cred că valorile culturale sunt tot mai greu asimilate de către societatea noastră, o societate în care consumismul a ocupat cu forţă, rând pe rând, toate frecvenţele pe care mai puteam rezona cu creaţia artistică. De aici şi revolverul din pictura mea, un laitmotiv născut din atitudinea de autoapărare a artistului faţă de agresiunea consumeristă la care este supus zi de zi, pe străzi întunecate sau în lumina reflectoarelor, prin intermediul mass-media sau în interacţiunea zilnică cu semenii”, spune soția lui Toma Cuzin, într-un interviu, potrivit Playtech.ro.

În serialul de la PRO TV, Liliana Mocanu o interpretează pe soția lui Firicel, ea fiind o casnică simpatică, dar care își face de cap cu tot satul.

Cum arată Cristina și cum l-a cunoscut pe actorul Toma Cuzin

Actorul din Las Fierbinți a povestit, anul trecut, cum și-a cunoscut soția și mai ales cum se purta cu familia ei la început, pentru a le fura și lor inima. Actorul a mărturisit că familia Cristinei avea un alt statut social la vremea respectivă, el fiind un simplu miner.

„Am cunoscut-o pe un lac, unde se duceau copiii să facă baie. Eu eram miner şi intrasem într-o familie de artişti, de oameni de cultură. Îţi dai seama cum eram eu… La întâlnirile cu ei nu trebuia să se vadă şi să se simtă… Cumva, am reuşit să-i păcălesc până n-a mai fost nevoie să mă prefac în faţa lor.

Ei m-au plăcut oricum, am avut o relaţie foarte bună. Mama ei, fiind profesoară de română şi franceză, chiar m-a învăţat gramatică. Mă hotărâsem să dau la Sport şi mama ei m-a învăţat să vorbesc, să scriu cât de cât corect şi aşa am intrat la Facultatea de Sport, dar nu am terminat-o, pentru că în 2002 m-am apucat de Actorie”, a dezvăluit actorul din Las Fierbinți, în trecut.