Principalele greșeli pe care le facem când vrem să slăbim / Dieta salvatoare care a ajutat-o pe Dana Săvuică (FOTO)

Dana Săvuică a reușit să slăbească mai multe kilograme cu ajutorul unei diete variate, care-i permite să mănânce șase mese pe zi. De altfel, medicul nutriționist Șerban Damian a susținut că două dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei care vor este că se înfometează și că refuză să mănânce categorii întregi de alimente.

Medicul nutriționist Șerban Damian, despre principalele greșeli în dietă

„Cea mai frecventă greșeală este restricția foarte mare, adică practic își reduc aportul caloric într-o manieră care nu poate să fie sustenabilă pe termen lung, cure de înfometare. Se duc către cea mai drastică dietă, pentru că vine vara, e nunta sau pentru alte situații.

O astfel de dietă nu are șanse să dureze pe termen lung și produce doar frustrare, eșec, oamenii renunță apoi, nu mai au răbdare pentru altă dietă, e principala greșeală.

O altă greșeală ar fi că merg către restricții în ceea ce privește anumite categorii de alimente. Adică să scoatem complet toate alimentele bogate în carbohidrați, grăsimile, se pierde ideea de varietate, diversitate în alimentație, acestea ar fi două dintre cele mai frecvente greșeli pe care eu le întâlnesc frecvent”, a explicat medicul nutriționist Șerban Damian, potrivit

Dana Săvuică a slăbit cu dieta Nupo

Dana Săvuică a susținut apoi că ea a încercat mai multe diete, dar cea care a ajutat-o a fost Nupo, o dietă veche de peste 40 de ani.

„Orice femeie care se respectă trebuie să aibă grijă de sănătate, dar și de aspectul exterior. După cum spunea și domnul doctor, e simplu să intri pe că vei slăbi spectaculos, dar nu ne dăm seama că ne dăm metabolismul peste cap, îi facem rău. Eu, pentru că am ajuns într-o perioadă a vieții în care am început să pun câte un kilogram, câte un kilogram, din diferiți factori.

La un moment dat am spus stop. Normal că am vrut să mă informez să văd care dietă este bună. (..) Datorită acestei diete (n.r. Nupo), eu pot să slăbesc când am nevoie, dar în același timp o pot menține pe termen lung pentru că are produse bio, naturale, este foarte variată, se prepară extrem de ușor. Sunt atât de bine create încât nu simți că ți-e foame.

Nu simți că este o povară, pentru că așa se simte de multe ori. Aici sunt 6 mese pe zi. Pentru mine a fost cea mai bună soluție, trebuie să te simți bine în corpul tău”, a afirmat Dana Săvuică, potrivit Spectacola.ro.