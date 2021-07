Senator AUR, arestat în Republica Moldova acum 6 ani pentru că avea în curte o cultură de marijuana

Actualul senator AUR din Parlamentul României, Andrei Busuoic, care este și cetățean al Republicii Moldova, a fost arestat în 2015 de poliția din Chișinău pentru că brigada antidrog a descoperit că creștea marijuana în curtea casei sale de la țară.

Potrivit Rise Project, senatorul AUR o comercializa pe piața neagră din Republica Moldova. Poliția i-a inventariat plantația și a găsit la percheziții un sac deja recoltat.

Andrei Busuoic a fost arestat preventiv iar dosarul său se judecă încă la Curtea de Apel Chișinău.

Andrei Busuioc a devenit între timp senator AUR, ales în circumscripția Vaslui.

„Dosarul este în judecată, nu vreau să comentez încă, că sunt pe val toate. Eu am să mă pronunț cumva, mă rog, ca ancheta să meargă așa cum trebuie, n-am vrut să expun, nici n-aș vrea să ies în presă.

La instanța de fond n-a fost admis niciun martor, dar acum la a doua instanță, au primit martorii și eu cred că se va demonstra că n-am nicio vină. Atunci (la interogatoriul poliței – nr) eram stresat, am fost luat așa prin surprindere… Vă spun sincer, eu nu fumez țigări. Și nici nu consumam alcool.

După incident am început să mai iau așa câte o bere, dar atunci duceam un mod de viață sănătos. Acum, dacă urmăriți rolul dosarului meu, veți observa că toți anchetatorii, e o gașcă întreagă, au fost demisionați că fabricau dosare. Dar nu vreau să spun asta deocamdată, aștept să se pronunțe instanța” – a confirmat senatorul Andrei Busuioc pentru RISE.

De asemenea, copreședintele partidului Claudiu Târziu a precizat că nu știa despre problemele senatorului când a fost pus pe liste la alegeri:

„Ca să fiu cât mai explicit, la momentul în care l-am pus pe lista de candidați, nu știam că are acest dosar. Până la urmă am primit informații și explicații. Că, na, era deja persoană publică și încep să iasă toate la iveală. Noi știam că e nevinovat, iar omul nu a fost condamnat. În plus, chiar își vede de treaba lui în Parlament.

E harnic și disciplinat. Dacă însă va fi condamnat, evident că va fi exclus. Noi am mai dat afară pe unii cu probleme penale, deci nu e o vorbă în vânt”.