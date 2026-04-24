Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a declarat că întreaga conducere a PSD ar trebui să demisioneze dacă partidul depune o moțiune de cenzură, iar aceasta pica. Toma a mai spus că nu e exclus nici ca unii dintre PSD-iști să voteze contra moțiunii, deoarece nu sunt de acord cu ceea ce face propriul lor partid acum. De altfel, Toma a criticat conducerea PSD și l-a apărat pe premierul PNL Ilie Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Toma, despre ce a făcut propriul partid: Circ și bâlci

Constantin Toma a afirmat întâi că ar fi o soluție ca PSD să fie chemat înapoi la guvernare sau să-și dorească el să revină. Numai că, într-o atare situație, „dacă aș fi Ilie Bolojan, aș pune următoarea treabă: da, suntem de acord, vă primim cu brațele deschise, dar fără Sorin Grindeanu, Olguța Vasilescu…”.

Întrebat dacă într-adevăr vede acest scenariu al continuării actualei coaliții, dar cu un PSD cu o altă conducere, Toma a răspuns: „N-ar fi rea această soluție, că în alte condiții nu e posibil. După atâtea jigniri, vă dați seama… iar PSD dacă ar veni așa liniștit ”am făcut și noi o greșeală…”, cred că a doua zi ar trebui să se desființeze, că ăsta n-ar mai fi partid serios, după circul și inclusiv prin acest vot, și în ce situație foarte, foarte grea a fost pusă țara”.

Ce s-a discutat într-una dintre ședințele PSD: Tudose, cel mai deștept dintre cei de față, a spus…

Constantin Toma a afirmat apoi că n-a fost o presiune a celor din teritoriu asupra conducerii PSD să producă ruptura în coaliție, ci fix invers, conducerea PSD a tot manipulat și a încercat să-i strângă cu ușa pe cei din teritoriu.

„Am fost la Brăila, am fost chemat și eu la întâlnirea asta regională, una din cele opt. Pur și simplu au început cu manipulare, au luat cuvântul câțiva lideri din teritoriul care efectiv trebuia să spună ce au spus și șefii de acolo și asta a fost tot. Și-au plecat toți nedumeriți. Și până la urmă n-au plecat chiar nedumeriți. Au zis: ”bă, noi trebuie să rămânem la guvernare, că e rău dacă nu ești la guvernare”. Mihai Tudose, cel mai deștept dintre cei de față, a spus: ”băi, mai lăsați partidul, ce faceți cu țara?”. S-a făcut o liniște așa nefirească. Pe cuvântul meu! Vorbea foarte serios de data asta, apoi a trecut pe glumă”, a povestit primarul.

Reacția lui Toma după ce Bolojan i-a comparat pe PSD-iști cu niște șobolani

Despre comparația pe care a făcut-o premierul Ilie Bolojan (PNL) care rod tot în întunericul din cămară, Constantin Toma a spus: „Imaginea, cum să spun eu, este foarte plastică și cred că se va lipi de PSD până la capăt, nu știu cum să vă spun, cât va exista PSD-ul. Pentru că s-au adunat atâta… Iar printre șobolanii ăștia sunt și PNL-iști să știți. Pentru că la cașcavalul ăsta sunt și PSD-ști și PNL-ști. Problema este că sinecurile astea sunt împărțite”.

Constantin Toma îl apără pe Ilie Bolojan

„Toate nerealizările din ultimii ani s-au mutat toate pe Bolojan. E vinovat de orice. Stai mă, fraților, omul ăsta a venit doar de 10-11 luni de zile. S-au acumulat atâtea nenorociri încât nici nu aveai cum să le rezolvi așa repede. Iar tu te-ai opus în permanență începuturilor de reformă. Ai zis 20% reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului la nivel local și central. Te-ai înțeles pe 10% și nici pe ăsta nu poți să-l duci la capăt că PSD-ul e nemulțumit. Păi, nu e regulă treaba. Ai semnat un acord politic, respectă-l Dumnezeule! (…)

E mare agitație în PSD acum, foarte mulți nemulțumiți, nu pot ieși în față, dar mă gândesc atunci la vot secret… Sunt și printre PSD-iști foarte, foarte mulți oameni de bună credință și buni români. Și e posibil ca oamenii ăștia, bila albă, bila neagră, să o bage pe aia bila albă…

Dacă o depune PSD și nu trece, atunci, într-adevăr, toată conducerea PSD ar trebui să plece. Pentru că tot circul ăsta a fost făcut de pomană”, a mai declarat Constantin Toma, pentru B1 TV.