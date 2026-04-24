Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat că nu există negocieri formale cu partidul AUR, dar el „nu poate să interzică şi nu a interzis niciodată unor parlamentari să discute între ei, în băncile parlamentare”. Acesta a reacționat și la puse de George Simion, liderul AUR, pentru discuțiile oficiale.

Bolojan: Nu avem discuții formale cu AUR

„Nu am negociat cu AUR (…), dar una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, una e ce se discută pe holuri şi alta înseamnă abordări instituţionale”, a declarat Ilie Bolojan, la

Acesta a mai precizat că „nu poate să interzică şi nu a interzis niciodată unor parlamentari să discute între ei, în băncile parlamentare”.

Liderul PNL a tratat apoi fiecare dintre condițiile pe care George Simion le-a pus PSD-ului și PNL-ului pentru a purta discuții oficiale cu fiecare dintre cele două partide. Amintim că PSD are interesul să strângă voturi pentru o moțiune de cenzură care să dărâme Guvernul Bolojan, iar Bolojan are interesul să strângă voturi pentru a-și susține Guvernul cu o majoritate în Parlament.

Ce a spus Bolojan despre condițiile AUR

Despre condiția ca numărul de parlamentari să fie redus la 300, Ilie Bolojan a spus că „reducerea numărului de parlamentari ar fi un lucru bun, în general, şi nu ar afecta calitatea dezbaterilor sau democraţia”. Numai că aceasta trebuie să respecte niște principii: „pe de-o parte, să ai cel puţin doi senatori în fiecare judeţ, ca să fie reprezentate şi puterea şi opoziţia, dar să se păstreze o pondere a minorităţilor naţionale. E anormal să reduci numărul de parlamentari fără să reduci ponderea minorităţilor sau e anormal să reduci numărul de parlamentari desfinţând minorităţile”.

Despre a doua condiție pusă de Simion, anume tăierea subvenţiilor la partide, Bolojan a spus că „trebuie să existe o transparenţă totală a modului în care se folosesc aceste sume” și a amintit că „am redus cu 10% sumele forfetare la parlamentari, am redus cu 20% banii de la partide”.

Ce a spus Bolojan despre alegerea primarilor în două tururi

Ilie Bolojan a dat apoi de înțeles că nu e de acord cu a treia condiție a lui George Simion, anume revenirea la alegerea primarilor în două tururi: „a avea primari în două tururi nu rezolvă problemele administraţiei locale. Sistemele de vot, dintr-un tur sau din două, au avantaje şi dezavantaje. Votul din două tururi, în general, favorizează schimbarea, dar pulverizează lucruri. Deci, sunt mult mai mulţi candidaţi, mult mai multe partide”.

Pe de altă parte, a continuat liderul PNL, sistemul de vot din primul tur îl ajută pe primarul în funcţie să continue investițiile, căci unele nu se pot face într-un singur mandat.

„Soluţia cu vot dintr-un tur sau din două nu rezolvă calitatea în administraţie. Cetăţenii rezolvă asta – te uiţi cine candidează, te documentezi, votezi”, a insistat Ilie Bolojan.