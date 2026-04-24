Profesorul Theodor Paleologu, fost diplomat și fost ministru al Culturii, a declarat că nu-l miră scandalul de la guvernare, mai ales că era și PSD în coaliție, ci mai degrabă îl surprinde că a rezistat atât de mult coaliția. Paleologu a povestit și cum i-a fost lui ca ministru, în timpul Guvernului PDL-PSD Boc 1, să aibă un secretar de stat de la PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Paleologu, amintiri urâte cu un PSD-ist din perioada în care era ministru

Theodor Paleologu a afirmat întâi că era previzibilă : „Pe mine nu mă miră deloc. Am vorbit cu dvs și spuneam că e o coaliție românească, cu tot ce implică acest adjectiv – de golăneală, de intrigi permanente… Și, în plus, e o coaliție în care e prezent PSD-ul. Or eu știu cum e o coaliție cu PSD, că doar am făcut parte dintr-un Guvern PDL-PSD. E sabotajul permanent”.

„Eu aveam un tip de la PSD pe post de secretar de stat care nu făcea nimic altceva decât să bage strâmbe și să răspândească despre mine tot felul de știri false. (Octavian) Știreanu! Probabil îl știți pe Știreanu, era un răspândac de știri false, inventa mizerii despre mine, lucruri incalificabile, scria scrisori că sunt homosexual, că formez un cuplu cu directorul de cabinet… Noi râdeam pentru că e de ajuns să-l cunoști pe Alec Bălășescu și să mă știi pe mine ca să-ți dai seama ce imbecilitate este un asemenea scenariu.

Dar asta înseamnă coaliție românească și în mod special asta înseamnă coaliție cu PSD-ul. O permanentă golăneală, o permanentă intrigă, permanent scandal, permanent sabotaj. Nu-i nimic nou”, a povestit profesorul.

Paleologu, uimit de tupeul lui Ciolacu

„Ce e foarte trist e că acest partid nu se schimbă. După alegerile dezastruoase din 2024, Ciolacu ne-a spus că a înțeles mesajul. Și culmea e că din nou Ciolacu a apărut în ultima vreme și are incredibila obrăznicie și îndrăzneală să țipe, să urle, să vocifereze că suntem într-o situație proastă. Cine? Ciolacu! Și-a și găsit cine să emită asemenea opinie….

Deci pe mine nu mă miră câtuși de puțin. Mă așteptam. Chiar e de mirare mai degrabă că a durat atât de mult”, a mai declarat Theodor Paleologu, pentru B1 TV.