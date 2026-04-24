Nicușor Dan a transmis ferm că nu va accepta scenariul formării unui guvern minoritar care să depindă de susținerea AUR. Declarația a fost făcută vineri, în contextul discuțiilor politice privind posibile formule de guvernare.

Ce a spus Nicușor Dan despre un guvern minoritar susținut de AUR

a exclus clar această variantă, subliniind că nu ar agrea o astfel de formulă, chiar dacă ar fi propusă de partide mari precum PSD sau PNL.

„AUR are multe defecte, dar este totuşi un partid. Nu îmi închipui că într-o situaţie de vot în Parlament parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului. (…) În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD va veni la mine şi vor spune „vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR” eu nu voi fi de acord cu asta”, a declarat președintele României, potrivit .

Ce spune despre scenariile politice posibile

Președintele a reiterat că poziția sa rămâne neschimbată și că nu va desemna un premier care să depindă direct sau indirect de voturile AUR în Parlament.

„Cred că este extrem de puţin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a mai spus Nicuşor Dan.

Afirmațiile președintelui apar într-un moment în care negocierile politice sunt în plină desfășurare, iar scenariile privind viitorul guvern sunt tot mai des discutate public.

Ce formule de guvernare sunt excluse

Nicușor Dan a precizat că respinge mai multe scenarii care ar implica AUR în susținerea guvernului, inclusiv:

o coaliție PSD-AUR

o coaliție PNL-AUR

un guvern PNL sprijinit în Parlament de AUR

Declarațiile au fost făcute după participarea președintelui la o reuniune informală a Consiliul European, organizată în Cipru, unde liderii europeni au discutat teme de actualitate la nivel regional și internațional.

