B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Vor fi anulate zboruri în România? Răspunsul dat de Nicușor Dan

Vor fi anulate zboruri în România? Răspunsul dat de Nicușor Dan

Ana Maria
24 apr. 2026, 19:40
Vor fi anulate zboruri în România? Răspunsul dat de Nicușor Dan
Sursă foto: Captură video Facebook/Nicușor Dan
Cuprins
  1. Există riscul unor probleme cu zborurile în România?
  2. Există riscuri privind anularea zborurilor? Ce probleme au fost discutate la nivel european
  3. De ce există îngrijorări pentru perioada următoare

Nicușor Dan a transmis că, în prezent, nu există riscuri privind anularea zborurilor din România, însă situația ar putea deveni complicată în perioada următoare, în funcție de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Declarațiile au fost făcute vineri, după o reuniune informală a Consiliul European desfășurată în Nicosia.

Există riscul unor probleme cu zborurile în România?

Președintele a explicat că, în urma analizelor făcute împreună cu Guvernul și reprezentanții industriei, nu există motive de îngrijorare pentru pasageri în perioada imediată.

Am avut o întâlnire, cred că sunt două sau trei săptămâni de atunci, și cu primul ministru, și cu ministrul transporturilor, și cu ministrul energiei, și cu niște companii mari care operează pe piața din România. Nu există risc pe termen scurt, adică de ordinul 3-4 luni de acum încolo nu suntem afectați de ceva. Preocuparea noastră a tuturor este pe termenul acela mediu, în funcție de cum evoluează războiul și traficul prin Strâmtoare”, a declarat Nicușor Dan.

Există riscuri privind anularea zborurilor? Ce probleme au fost discutate la nivel european

În cadrul reuniunii din Cipru, liderii europeni au abordat inclusiv tema aprovizionării cu kerosen, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Există probleme pe termen scurt și există o perspectivă îngrijorătoare pe termen mediu. Și în discuția care s-a purtat, care a fost aseară legată de situația din Orientul Mijlociu, s-a discutat și de energie, dar s-a discutat mai mult de problema imediată. Și în perspectivă, pentru că sunt semnalele acestea îngrijorătoare care vin de la Agenția Internațională pentru Energie și de la alți specialiști, a rămas că o să avem o discuție viitoare, urmând, evident, să vedem toate evenimentele pe termenul mediu”, a mai spus președintele, potrivit G4Media.

Șeful statului a precizat că autoritățile române vor continua să urmărească evoluția situației și vor face evaluări periodice, în funcție de noile date.

„Și a rămas că ne vedem la o lună ca să vedem dacă sunt elemente noi”, a mai precizapreședintele.

De ce există îngrijorări pentru perioada următoare

Semnalele venite din partea experților internaționali indică posibile dificultăți legate de aprovizionarea cu combustibil pentru aviație, mai ales dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor amplifica. În acest context, traficul prin zone strategice ar putea influența direct industria aeriană europeană.

Deocamdată, însă, pentru pasagerii din România, sezonul estival nu pare să fie afectat de aceste riscuri.

Tags:
Citește și...
PSD-istul Constantin Toma: „Dacă PSD depune moțiune de cenzură și ea nu trece, toată conducerea PSD ar trebui să plece”. Laude pentru Bolojan și o dezvăluire despre Mihai Tudose (VIDEO)
Politică
PSD-istul Constantin Toma: „Dacă PSD depune moțiune de cenzură și ea nu trece, toată conducerea PSD ar trebui să plece”. Laude pentru Bolojan și o dezvăluire despre Mihai Tudose (VIDEO)
Ar accepta Nicușor Dan un guvern minoritar susţinut de AUR? Răspunsul președintelui. Ce formule de guvernare sunt excluse
Politică
Ar accepta Nicușor Dan un guvern minoritar susţinut de AUR? Răspunsul președintelui. Ce formule de guvernare sunt excluse
Bolojan: „Nu am negociat cu AUR”. Ce spune despre condițiile puse de Simion
Politică
Bolojan: „Nu am negociat cu AUR”. Ce spune despre condițiile puse de Simion
Ce altă cetățenie ar mai avea Victor Ponta, pe lângă cea sârbă. Au fost făcute publice niște documente
Politică
Ce altă cetățenie ar mai avea Victor Ponta, pe lângă cea sârbă. Au fost făcute publice niște documente
Theodor Paleologu: „Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător al acestei crize e AUR”. Ce spune despre Nicușor Dan
Politică
Theodor Paleologu: „Doar un miracol ar putea salva Guvernul Bolojan. Singurul câștigător al acestei crize e AUR”. Ce spune despre Nicușor Dan
Newsweek: Bolojan nu poate trece un guvern nici dacă îl votează toți „trădătorii” din SOS și POT. Îi lipsesc 5 voturi
Politică
Newsweek: Bolojan nu poate trece un guvern nici dacă îl votează toți „trădătorii” din SOS și POT. Îi lipsesc 5 voturi
Nicușor Dan clarifică. Cât de îngrijorată este Europa de criza politică din România: „Unii m-au întrebat” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan clarifică. Cât de îngrijorată este Europa de criza politică din România: „Unii m-au întrebat” (VIDEO)
Nicușor Dan a refuzat din nou să emită vreo părere despre criza politică: „Vreau să îmi păstrez cu fermitate postura de mediator” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a refuzat din nou să emită vreo părere despre criza politică: „Vreau să îmi păstrez cu fermitate postura de mediator” (VIDEO)
Nicușor Dan, după ce George Simion l-a numit „paraplegic”: Cred că susținătorii AUR se rușinează că i-au dat votul. Noi, ca politicieni, reprezentăm oamenii (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, după ce George Simion l-a numit „paraplegic”: Cred că susținătorii AUR se rușinează că i-au dat votul. Noi, ca politicieni, reprezentăm oamenii (VIDEO)
Nicușor Dan, declarații după Consiliul European. Cu ce cerințe s-a prezentat președintele la reuniunea informală: „Ne dorim un buget ambițios al Uniunii” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, declarații după Consiliul European. Cu ce cerințe s-a prezentat președintele la reuniunea informală: „Ne dorim un buget ambițios al Uniunii” (VIDEO)
Ultima oră
20:51 - Este balsamul de rufe sigur? Ce spun specialiștii despre utilizarea lui frecventă
20:46 - Minorul dat dispărut în Sectorul 3 al Capitalei a fost găsit. Ce a transmis Poliția Capitalei
20:39 - PSD-istul Constantin Toma: „Dacă PSD depune moțiune de cenzură și ea nu trece, toată conducerea PSD ar trebui să plece”. Laude pentru Bolojan și o dezvăluire despre Mihai Tudose (VIDEO)
20:33 - Ar accepta Nicușor Dan un guvern minoritar susţinut de AUR? Răspunsul președintelui. Ce formule de guvernare sunt excluse
20:08 - Altercație într-o stație GPL din Sectorul 6. Un bărbat a fost înjunghiat în urma unui conflict
19:59 - Carmen Șerban a dezvăluit ritualul său prin care alungă energiile negative: „Faceți și voi la fel”
19:47 - Tudor Gheorghe, citind știrea despre el că a suferit un AVC: „Dintre toate, asta e cea mai bună” (VIDEO)
19:44 - Rogobete, acuzații grave privind medicamentele oncologice: „Chimioterapicele erau furate de la IOB și duse în spitale private”
19:16 - Lucrările dentare vechi pot deveni un risc. Medicii DENT ESTET explică de ce nu trebuie ignorate
19:12 - Bolojan: „Nu am negociat cu AUR”. Ce spune despre condițiile puse de Simion