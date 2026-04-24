Nicușor Dan a transmis că, în prezent, nu există riscuri privind anularea zborurilor din România, însă situația ar putea deveni complicată în perioada următoare, în funcție de evoluțiile din Orientul Mijlociu. Declarațiile au fost făcute vineri, după o reuniune informală a Consiliul European desfășurată în Nicosia.

Există riscul unor probleme cu zborurile în România?

a explicat că, în urma analizelor făcute împreună cu Guvernul și reprezentanții industriei, nu există motive de îngrijorare pentru pasageri în perioada imediată.

„Am avut o întâlnire, cred că sunt două sau trei săptămâni de atunci, și cu primul ministru, și cu ministrul transporturilor, și cu ministrul energiei, și cu niște companii mari care operează pe piața din România. Nu există risc pe termen scurt, adică de ordinul 3-4 luni de acum încolo nu suntem afectați de ceva. Preocuparea noastră a tuturor este pe termenul acela mediu, în funcție de cum evoluează războiul și traficul prin Strâmtoare”, a declarat Nicușor Dan.

Există riscuri privind anularea zborurilor? Ce probleme au fost discutate la nivel european

În cadrul reuniunii din Cipru, liderii europeni au abordat inclusiv tema aprovizionării cu kerosen, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Există probleme pe termen scurt și există o perspectivă îngrijorătoare pe termen mediu. Și în discuția care s-a purtat, care a fost aseară legată de situația din Orientul Mijlociu, s-a discutat și de energie, dar s-a discutat mai mult de problema imediată. Și în perspectivă, pentru că sunt semnalele acestea îngrijorătoare care vin de la Agenția Internațională pentru Energie și de la alți specialiști, a rămas că o să avem o discuție viitoare, urmând, evident, să vedem toate evenimentele pe termenul mediu”, a mai spus președintele, potrivit .

Șeful statului a precizat că autoritățile române vor continua să urmărească evoluția situației și vor face evaluări periodice, în funcție de noile date.

„Și a rămas că ne vedem la o lună ca să vedem dacă sunt elemente noi”, a mai precizapreședintele.

De ce există îngrijorări pentru perioada următoare

Semnalele venite din partea experților internaționali indică posibile dificultăți legate de aprovizionarea cu combustibil pentru aviație, mai ales dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se vor amplifica. În acest context, traficul prin zone strategice ar putea influența direct industria aeriană europeană.

Deocamdată, însă, pentru pasagerii din România, sezonul estival nu pare să fie afectat de aceste riscuri.