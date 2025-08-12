Adrian Veștea: Reforma trebuie susținută din teritoriu, nu doar de la centru

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov, afirmă că succesul reformei administrației publice depinde în mare măsură de implicarea autorităților locale.

El a atras atenția că eficiența administrativă nu trebuie urmărită doar la nivel central, ci și în fiecare localitate, iar administrațiile județene și locale trebuie să facă progrese concrete. „Dacă vrem să ieșim din situația complicată în care ne aflăm și să oferim perspective corecte de dezvoltare, fiecare administrație locală trebuie să facă pași înainte, oricât de mici”, a precizat Veștea.

Acesta a adăugat că Guvernul trebuie să stimuleze performanța acolo unde există și să sancționeze lipsa de implicare. „Numai prin implicare la toate nivelurile putem construi o administrație care lucrează cu adevărat pentru oameni”, a conchis Adrian Veștea.