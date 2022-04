Alexandru Rafila: Suntem în fața unor livrări de vaccinuri pe care nu avem unde să le stocăm și pe care trebuie să le plătim. Nu mai găsim țări dornice să îl cumpere sau să îl primească drept donație. Trebuie o soluție comună la nivelul UE (VIDEO)

Multe state europene întâmpină dificultăți în a mai stoca vaccinurile anti-COVID-19 pentru că au depozitele pline, iar posibilitatea de a vinde aceste vaccinuri sau de a le dona este în momentul de față mai degrabă ipotetică decât reală, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, miercuri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac.

Alexandru Rafila, pe B1 TV: „Ne aflăm într-o situație complicată, care ne pune în fața unor livrări de vaccinuri pe care nu avem unde să le stocăm și pe care trebuie să le plătim”

Referitor la faptul că România așteaptă alte 39 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, ministrul Sănătății a explicat: „Este o problemă complexă, care în momentul de față depășește competența Ministerului Sănătății pentru că discutăm de două lucruri. În primul rând, discutăm despre livrarea unor vaccinuri pentru care nu mai există interes, în mod evident, și interesul acesta nu se reflectă doar la nivelul celor din România, care se vaccinează în număr mic în momentul de față, sub o mie de persoane se vaccinează zilnic cu prima doză”.

„E o problemă generală la nivelul Uniunii Europene, sunt multe state care întâmpină dificultăți în a stoca aceste vaccinuri pentru că au depozitele pline, iar posibilitatea de a vinde aceste vaccinuri sau de a le dona este în momentul de față mai degrabă ipotetică decât reală. Atunci sigur că ne aflăm într-o situație complicată, care ne pune în fața unor livrări de vaccinuri pe care nu avem unde să le stocăm și pe care trebuie să le plătim”, a continuat social-democratul.

Alexandru Rafila spune că România a vândut toate vaccinurile pe care i le-a livrat Pfizer în ianuarie și februarie.

„Eu am făcut tot ce am putut și vreau să vă spun că într-un interval foarte scurt de timp, de la sfârșitul lunii decembrie, până în data de 10 februarie, am reușit să găsesc clienți pentru 7,5 milioane de doze de vaccin, deci practic toate vaccinurile livrate în luna ianuarie și februarie de către compania Pfizer au fost vândute de România și n-am avut o problemă în acel moment, dar în mod evident în momentul de față nu mai găsim țări dornice să îl achiziționeze și chiar nu mai găsim țări dornice să îl primească ca donație. Vă dau un exemplu, am făcut o ofertă către Mexic pentru donarea unei cantități importante de vaccin și n-am primit niciun fel de răspuns”, a adăugat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății a pledat pentru identificarea unei soluții comune la nivelul UE.

„Încercăm să găsim soluții, dar trebuie să găsim în momentul de față o soluție comună, cred, la nivelul Uniunii Europene, pentru a gestiona această situație complicată, în care țările nu mai au capacitate de stocare, nu se pot utiliza vaccinurile și lucrul cel mai rău care se poate întâmpla pentru un vaccin din punct de vedere al sănătății publice este să îl distrugi fără să îl folosești”, a mai spus oficialul.