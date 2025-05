Alina Mungiu-Pippidi, despre victoria lui Nicușor Dan: „Nimeni nu se va alege cu nimic. În schimb, nu pierdem lucruri fundamentale pe care le-am câștigat noi și cei dinaintea noastră” (VIDEO)

Alina Mungiu-Pippidi a analizat luni seara, într-o intervenție pentru B1 TV, victoria electorală a lui Nicușor Dan. Aceasta a catalogat mobilizarea la urne și votul masiv pentru Nicușor Dan drept o solidaritate națională:

“A fost o solidaritate națională absolut minunată. Am avut noroc că am avut un candidat decent. Foarte multă lume a spus că ei nu au votat pentru Nicușor Dan, ci pentru Europa. Corect! Dar nu e mai puțin adevărat că am avut un candidat care nu avea defecte, ceea ce este ceva foarte rar în România, unde lumea e dezamăgită de clasa politică.

Am avut un candidat onest, rezonabil de competent. Ca atare, nu a fost atât de greu pentru ca oamenii să înțeleagă că trebuie săs e strângă că au în jurul cui să se strângă și să îl vadă pe Nicușor Dan nu ca pe un lider carismatic, că nu e. E un om singur, fără partid, fără anturaj, însă e un om care vrea binele, e un om onest. Lumea a înțeles acest lucru”.

Alina Mungiu-Pippidi a mai spus că românii nu l-au votat pe Nicușor Dan ca să obțină ceva, ci ca să nu piardă lucruri fundamentale:

“Semnalul pe care toată lumea l-a înețels în aceste alegeri este că nimeni nu a votat cu Nicușor Dan ca să se aleagă cu ceva. Klaus Iohannis când a câștigat a ținut o mare petrecere la Cotroceni, în care ne-a spus celor care l-am susținut: Bravo, v-a ieșit! V-ați orientat! În realitate nu îl susținusem pe Klaus Iohannis pentru că voiam noi ceva, ci pentru că și atunci am crezut că est mai bine să iasă Klaus Iohannis decât combinația Ghiță-Ponta.

Nimeni nu se va alege cu nimic. În schimb, nu pierdem lucruri fundamentale pe care le-am câștigat noi și cei dinaintea noastră, de la dizidenții de sub Comusnim, de la oamenii de la Revoluție.

Multe lucruri rămân de făcut, dar ăsta este un moment bun. Asemenea momente de solidaritate națională sunt rare și ele trec. O să uităm de ele din păcate. Dar acum cât există, fiți bucuroși! Absolut toți ați contribuit”.