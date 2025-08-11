B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Apel liberal înaintea ședinței PSD: Interesul românilor trebui pus înaintea orgoliilor de partid

Apel liberal înaintea ședinței PSD: Interesul românilor trebui pus înaintea orgoliilor de partid

B1.ro
11 aug. 2025, 10:15
Apel liberal înaintea ședinței PSD: Interesul românilor trebui pus înaintea orgoliilor de partid
Sursa foto: Nicoleta Pauliuc / Facebook

Ziua de luni aduce o ședință importantă în PSD, cu potențiale efecte asupra echilibrului din coaliția de guvernare. În acest context, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc lansează un mesaj ferm către social-democrați și partenerii politici: „Sper ca, în ședința PSD de astăzi, să câștige rațiunea în fața orgoliului și interesul românilor în fața interesului de partid.”

Pauliuc atrage atenția că, în momente de criză economică, stabilitatea politică este esențială pentru România. „Stabilitatea politică nu este un lux – este colacul de salvare al României”, punctează ea, insistând că redresarea economicp, investițiile și consolidarea încrederii în instituțiile statului trebuie să fie prioritare.

„Este momentul ca toate forțele politice din coaliție să lase orgoliile deoparte și să pună pe primul loc ceea ce contează cu adevărat: interesul românilor și viitorul acestei țări”, afirmă senatoarea, încurajând o guvernare bazată pe responsabilitate și interes național. Declarația vine pe fondul tensiunilor interne din alianță, într-o perioadă în care orice derapaj politic riscă să afecteze procesul de redresare economică și încrederea publicului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
Politică
Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Politică
Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
Politică
Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
Politică
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)
Politică
Grindeanu insistă să continue investițiile prin „Anghel Saligny”: Ministerul Finanțelor să găsească sursele de finanțare (VIDEO)
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
Politică
Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”
PSD rămâne la guvernare, însă pune condiții pentru ședințele coaliției. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu: „Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi” (VIDEO)
Politică
PSD rămâne la guvernare, însă pune condiții pentru ședințele coaliției. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu: „Astea sunt condițiile pe care PSD-ul le are astăzi” (VIDEO)
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede!”/„Atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită”
Politică
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD: „PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile, asta să fie limpede!”/„Atitudinea colegilor noștri de la USR trebuie categoric revizuită”
Bujduveanu anunță tăieri de cheltuieli pentru șefii din companiile Capitalei: „Am redus indemnizațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale”
Politică
Bujduveanu anunță tăieri de cheltuieli pentru șefii din companiile Capitalei: „Am redus indemnizațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale”
Guvernul Donald Tusk, sub presiune după subvențiile acordate unui club de swingeri. Poate premierul să gestioneze criza?
Externe
Guvernul Donald Tusk, sub presiune după subvențiile acordate unui club de swingeri. Poate premierul să gestioneze criza?
Ultima oră
15:41 - Grindeanu: Unii miniștri tot caută fel de fel de lucruri care se scoată în evidență greaua moștenire. E o abordare copilărească (VIDEO)
15:40 - Sorin Grindeanu, despre eliminarea pensiilor speciale: „Este un draft pe care se lucrează. Ministrul Justiţiei şi colegii mei îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede”
15:32 - Soția și fiul lui Mihai Leu, omagiu adus fostului campion român. Ce au declarat cei doi, după accidentul în care a fost implicat Marco Leu
15:26 - Două creșe noi se construiesc de la zero, cu fonduri europene, în Sectorul 6. Vor fi gata în mai puțin de un an (GALERIE FOTO)
15:23 - Bilanțul lui Cătălin Predoiu după inundațiile din Suceava și Neamț: peste 1.500 de misiuni și sute de vieți salvate
15:04 - O femeie a mințit polițiștii că este agresată de soț și se află în pericol! Ce amendă a primit, în urma acestei glume
14:58 - Irinel Columbeanu, ajutat de fiică să-și achite restanțele la azil: „Nu ajută și la treburi, la grădinărit, ca alți pensionari, lui îi place numai să admire natura și să lectureze”
14:58 - Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
14:57 - Pieton de 57 de ani, spulberat de o mașină. Șoferul a fugit de la fața locului
14:45 - Caz atipic în Iași! O femeie și fiul ei au fost atacați de propria vacă. În ce stare se află cei doi