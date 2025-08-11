Apel liberal înaintea ședinței PSD: Interesul românilor trebui pus înaintea orgoliilor de partid

Ziua de luni aduce o ședință importantă în PSD, cu potențiale efecte asupra echilibrului din coaliția de guvernare. În acest context, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc lansează un mesaj ferm către social-democrați și partenerii politici: „Sper ca, în ședința PSD de astăzi, să câștige rațiunea în fața orgoliului și interesul românilor în fața interesului de partid.”

Pauliuc atrage atenția că, în momente de criză economică, stabilitatea politică este esențială pentru România. „Stabilitatea politică nu este un lux – este colacul de salvare al României”, punctează ea, insistând că redresarea economicp, investițiile și consolidarea încrederii în instituțiile statului trebuie să fie prioritare.

„Este momentul ca toate forțele politice din coaliție să lase orgoliile deoparte și să pună pe primul loc ceea ce contează cu adevărat: interesul românilor și viitorul acestei țări”, afirmă senatoarea, încurajând o guvernare bazată pe responsabilitate și interes național. Declarația vine pe fondul tensiunilor interne din alianță, într-o perioadă în care orice derapaj politic riscă să afecteze procesul de redresare economică și încrederea publicului.