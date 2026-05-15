Acasa » Politică » Ce spune Traian Băsescu despre alegerile anticipate și care ar trebui să fie prioritatea României: „Eu zic să luăm banii" (VIDEO)

Ana Maria
15 mai 2026, 21:04
Sursa foto: Captura video B1 TV
  Traian Băsescu, despre alegeri anticipate. Ce spune fostul președinte
  Ce spune fostul președinte despre banii pentru Apărare
  Care este miza financiară despre care vorbește Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România nu își permite, în acest moment, să își consume energia politică în discuții despre alegeri anticipate, în condițiile în care miza imediată este atragerea unor sume importante din fonduri europene și finanțări destinate Apărării.

Invitat în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, fostul șef al statului a transmis că autoritățile ar trebui să își concentreze toate eforturile pe deblocarea și încasarea acestor bani, avertizând că tergiversările ar putea costa România miliarde de euro.

Traian Băsescu, despre alegeri anticipate. Ce spune fostul președinte

Întrebat dacă organizarea unor alegeri anticipate ar reprezenta o soluție mai bună pentru actualul context politic, Traian Băsescu a explicat că România are obiective financiare urgente care nu suportă amânare.

“Până le clarificăm, pierdem banii. Eu zic să luăm banii și pe urmă să vedem ce avem de clarificat. Dar, până una alta, trebuie să luați banii. Deci, dacă aș fi în Executiv sau factor de decizie politică, aș canaliza tot efortul pe primirea acestor bani.

Nici nu sunt multe luni, deci de acum până la sfârșitul lui august aflăm dacă încasăm banii ăștia.”, a spus Băsescu.

Ce spune fostul președinte despre banii pentru Apărare

Traian Băsescu a subliniat că finanțările destinate domeniului militar nu reprezintă doar o investiție strategică în securitate, ci și un posibil motor economic, întrucât o parte importantă din aceste sume ar urma să fie cheltuite în România.

Că și banii pentru armată, o bună parte din ei, se cheltuiesc în țară. Nu se cheltuiesc toți pentru că nu avem o industrie care să producă tot ce-i trebuie armatei.

Dar, bună parte din banii pentru armată, înțeleg circa 50-60%, se cheltuiesc în țară. Foarte bine. Sunt bani care intră în economie. Hai să-i luăm.”, a mai adăugat fostul șef al statului.

Care este miza financiară despre care vorbește Băsescu

Fostul președinte a punctat că termenele pentru accesarea acestor fonduri sunt extrem de scurte, iar România riscă să piardă oportunități financiare majore dacă decidenții politici rămân blocați în negocieri și calcule electorale.

“Avem până la sfârșitul lui mai de clarificat banii pentru armată, până la sfârșitul august PNRR-ul. Deci 20 de miliarde în trei luni.”, a conchis Traian Băsescu.

